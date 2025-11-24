Групповая
до 20 чел.
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» + мастер-класс по ковроткачеству
Начало: ТЦ Россия, проспект Агасиева 22
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
4000 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Южный Дагестан: водопад Хучни, экраноплан «Лунь» и мастер-класс
Путешествие в Дербенте: кавказская семья, экраноплан Лунь и водопад Хучни. Узнайте о традициях и насладитесь природой
Начало: Город Дербент, ул. Гагарина, 27
3700 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Аутентичный Дербент с мастер-классами
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4Я (В 2гис Приморская 16/5)
Расписание: Вторник, четверг и суббота в 10:00
8000 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
Откройте для себя древний Дербент через мастер-классы и дегустации. Уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре Дагестана
Начало: На улице Х. Тагиева
Расписание: в четверг в 10:00
5 фев в 10:00
12 фев в 10:00
8000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина24 ноября 2025Отдельное спасибо нашему гиду Мергену! Он так интересно рассказывал про историю села, про традиции, про легенды – слушал его, затаив
- ММанина10 октября 2025Хочу выразить искреннюю благодарность гиду Мергену за прекрасно проведённую экскурсию. Его профессионализм, увлечённость и внимательное отношение к группе сделали наше путешествие познавательным и приятным. Спасибо за интересные рассказы и комфортную атмосферу!
- ИИрина3 октября 2025Вчера ездили на экскурсию в Хучни. Экскурсия понравилась. Виды потрясающие, гид рассказывает интересно, водитель аккуратный. Был интересный мастер-класс по чуду. А как вкусно кормили!!!!
- ННадежда31 августа 2025Экскурсия на водопад Хучни с гидом и водителем Мергеном понравилась. Увидели красивые места, насладились природой Дагестана. Группа была из 4-х
- ЮЮлия30 августа 2025У нас была практически индивидуальная экскурсия. Всего 4 человека. Спасибо гиду Мергену за красивые смотровые, и интересные рассказы.
- ЕЕвгения15 августа 2025Всем доброго времени суток! Ездили на Хучинский водопад, крепость и экраноплан. Все очень понравилось:) рекомендую! Гид Мурад много и интересно
