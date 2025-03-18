Дербент умеет удивлять

Дербент приводил в трепет Марко Поло, удивил Яна Стройса, Адама Олеария и многих других прославленных людей. Этот удивительный город просто обречен на популярность у путешественников.

Здесь понравится абсолютно всем туристам: и фанатам «ленивого» отдыха у моря, и исследователям исторических маршрутов, и поклонникам природных панорам. Если вы относитесь ко второй группе, то наша программа для вас!
Дербент умеет удивлять
Дербент умеет удивлять
Дербент умеет удивлять
Ближайшие даты:
18
мар19
мар20
мар21
мар22
мар23
мар24
мар
Время начала: 16:30

Описание экскурсии

Архитектурный комплекс «Цитадель Нарын-кала»

Крепость Нарын-Кала является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой часть обширной фортификационной системы. В эту систему входят не только цитадель, но и городские стены, морские укрепления, а также 40-километровая горная стена Даг-бары, которая направлена в сторону Кавказского хребта.

Историческая значимость

Оборонительные сооружения были построены в наиболее уязвимом месте — на узком трехкилометровом участке равнины между горами и морем, откуда начинались нападения кочевых племен с севера. В 80-х годах прошлого века археологи обнаружили артефакты, свидетельствующие о том, что на территории крепости существовали поселения еще 5000 лет назад.

Экскурсия по крепости

На территории комплекса вы сможете ознакомиться с объектами зодчества, относящимися к VI-XIX векам. В перерывах между осмотром будет возможность сделать несколько великолепных фотографий с живописных мест крепости, а также подняться на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид на город и его окрестности.

Старые улочки Дербента

Спустившись от крепости по лестнице, мы окажемся в старинных районах города — Магалах. Эти узкие улочки и маленькие дворы создают уникальную атмосферу, которая привлекает гостей Дербента.

Культура и архитектура

В Магалах жизнь течет в мерном восточном ритме, где можно увидеть удивительное сочетание персидской, тюркской и русской культур. Дома, не выше двух этажей, построены из известняка, а среди них расположены древние мечети, бани, родники и старая торговая площадь.

Достопримечательности

  • Дом, в котором жил известный писатель-декабрист Бестужев-Марлинский.
  • Джума-мечеть — старейшая мечеть в России, построенная в VIII веке н. э.
  • Бульвар на улице Мамедбекова, проходящий вдоль северной крепостной стены.

Джума-мечеть

Джума-мечеть является не только архитектурной ценностью, но и местом, где проходят священные пятничные молитвы. Внутри можно увидеть скромную обстановку и ощутить атмосферу многовековой духовности. Платаны, растущие на территории мечети, стали важной частью исторического наследия города.

Бульвар на улице Мамедбекова

Эта улица является исторической достопримечательностью, где на седых камнях все еще видны следы от снарядов и пуль, оставленных после кровавых сражений. Гости города также могут увидеть артефакты, найденные во время строительных работ, включая погребения XII века.

Ежедневно в 16:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18+)1300 ₽
Детский900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость Нарын-Кала
  • Магалы
  • Девичья баня
  • Дом-музей А.А. Бестужева-Марлинского
  • Джума-мечеть
  • Бульвар на улице Мамедбекова
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Билеты в Нарын-Кала
  • Чаепитие (Орта-Капы)
  • Обед
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Архитектурный комплекс Цитадель Нарын-кала
Завершение: Бульвар на улице Мамедбекова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Добрый день
  • Пожалуйста, ожидайте звонка организатора в течение 3 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Дербента

Дербент - город контрастов
Пешая
2 часа
-
35%
83 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент - город контрастов
Прикоснуться к местной истории и легендам на экскурсии в мини-группе
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1300 ₽2000 ₽ за человека
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
Пешая
3.5 часа
-
15%
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6800 ₽8000 ₽ за всё до 5 чел.
Дербент: один из древнейших в мире
Пешая
3 часа
57 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
20 мар в 10:00
22 мар в 10:00
2000 ₽ за человека