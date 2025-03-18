Дербент приводил в трепет Марко Поло, удивил Яна Стройса, Адама Олеария и многих других прославленных людей. Этот удивительный город просто обречен на популярность у путешественников. Здесь понравится абсолютно всем туристам: и фанатам «ленивого» отдыха у моря, и исследователям исторических маршрутов, и поклонникам природных панорам. Если вы относитесь ко второй группе, то наша программа для вас!

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Описание экскурсии

Архитектурный комплекс «Цитадель Нарын-кала»

Крепость Нарын-Кала является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой часть обширной фортификационной системы. В эту систему входят не только цитадель, но и городские стены, морские укрепления, а также 40-километровая горная стена Даг-бары, которая направлена в сторону Кавказского хребта.

Историческая значимость

Оборонительные сооружения были построены в наиболее уязвимом месте — на узком трехкилометровом участке равнины между горами и морем, откуда начинались нападения кочевых племен с севера. В 80-х годах прошлого века археологи обнаружили артефакты, свидетельствующие о том, что на территории крепости существовали поселения еще 5000 лет назад.

Экскурсия по крепости

На территории комплекса вы сможете ознакомиться с объектами зодчества, относящимися к VI-XIX векам. В перерывах между осмотром будет возможность сделать несколько великолепных фотографий с живописных мест крепости, а также подняться на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид на город и его окрестности.

Старые улочки Дербента

Спустившись от крепости по лестнице, мы окажемся в старинных районах города — Магалах. Эти узкие улочки и маленькие дворы создают уникальную атмосферу, которая привлекает гостей Дербента.

Культура и архитектура

В Магалах жизнь течет в мерном восточном ритме, где можно увидеть удивительное сочетание персидской, тюркской и русской культур. Дома, не выше двух этажей, построены из известняка, а среди них расположены древние мечети, бани, родники и старая торговая площадь.

Достопримечательности

Дом, в котором жил известный писатель-декабрист Бестужев-Марлинский.

Джума-мечеть — старейшая мечеть в России, построенная в VIII веке н. э.

Бульвар на улице Мамедбекова, проходящий вдоль северной крепостной стены.

Джума-мечеть

Джума-мечеть является не только архитектурной ценностью, но и местом, где проходят священные пятничные молитвы. Внутри можно увидеть скромную обстановку и ощутить атмосферу многовековой духовности. Платаны, растущие на территории мечети, стали важной частью исторического наследия города.

Бульвар на улице Мамедбекова

Эта улица является исторической достопримечательностью, где на седых камнях все еще видны следы от снарядов и пуль, оставленных после кровавых сражений. Гости города также могут увидеть артефакты, найденные во время строительных работ, включая погребения XII века.