Экскурсия по древнему городу и крепости Нарын-Кала

Группа от 4 до 30 человек. Погрузитесь в атмосферу кавказского Востока. Увидите все основные достопримечательности древнего Дербента.
5
1 отзыв
Экскурсия по древнему городу и крепости Нарын-Кала
Экскурсия по древнему городу и крепости Нарын-Кала
Экскурсия по древнему городу и крепости Нарын-Кала
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Экскурсия по историческим местам

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая начнётся с посещения великолепной крепости. Мы медленно спустимся в старый город, погружаясь в атмосферу прошлого и открывая для себя его тайны.

Узкие улочки и колорит Востока

Во время нашей прогулки мы пройдём по узким улочкам, которые начали расширяться лишь в XX веке. Эти улочки хранят в себе дух восточной культуры и архитектуры, характерной для Кавказа.

Что мы увидим на территории крепости

  • Музей, где собраны уникальные экспонаты;
  • Ханская баня, отражающая традиции и обычаи;
  • Зиндан — историческая тюрьма;
  • Водохранилище, обеспечивавшее жителей водой;
  • Офицерский клуб, где можно узнать о военной истории региона.

Достопримечательности старого города

На территории старого города вас ждут:

  • Городские бани, где можно узнать о местных традициях;
  • Дом-музей Бестужева-Марлинского, который расскажет о жизни выдающегося человека;
  • Мечети старого города, среди которых находится самая древняя соборная мечеть России;
  • Торговая площадь, где кипела жизнь местных жителей;
  • Городские водохранилища и раскопки у крепостной стены, которые открывают завесу истории;
  • Парк поющих фонтанов, создающий атмосферу волшебства;
  • «Ворота судного дня», которые хранят в себе множество легенд.

Эта экскурсия подарит вам возможность прикоснуться к истории и культуре, а также насладиться красотой уникальных мест. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новые горизонты!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • На территории крепости:
  • Музей
  • Баня ханская
  • Зиндан
  • Водохранилище
  • Офицерский клуб
  • На территории старого города:
  • Бани городские
  • Дом-музей Бестужева-Марлинского
  • Мечети старого города
  • Самая древняя соборная мечеть России
  • Торговая площадь
  • Караван-сарай
  • Городские водохранилища
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Ворота Орта капы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Дресс-код обязателен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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14 фев 2025
Спасибо большое Алсиде за такую интересную экскурсию. Море информации, фактов, которые не найдешь в учебниках по истории. Сама Алсида - открытый, позитивный, увлеченный человек. После ее экскурсии на следующий день снова вернулись в магалы и крепость, и уже со знанием дела прошлись по этим местам вновь)))

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