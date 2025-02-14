Группа от 4 до 30 человек. Погрузитесь в атмосферу кавказского Востока. Увидите все основные достопримечательности древнего Дербента.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Экскурсия по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая начнётся с посещения великолепной крепости. Мы медленно спустимся в старый город, погружаясь в атмосферу прошлого и открывая для себя его тайны.
Узкие улочки и колорит Востока
Во время нашей прогулки мы пройдём по узким улочкам, которые начали расширяться лишь в XX веке. Эти улочки хранят в себе дух восточной культуры и архитектуры, характерной для Кавказа.
Что мы увидим на территории крепости
- Музей, где собраны уникальные экспонаты;
- Ханская баня, отражающая традиции и обычаи;
- Зиндан — историческая тюрьма;
- Водохранилище, обеспечивавшее жителей водой;
- Офицерский клуб, где можно узнать о военной истории региона.
Достопримечательности старого города
На территории старого города вас ждут:
- Городские бани, где можно узнать о местных традициях;
- Дом-музей Бестужева-Марлинского, который расскажет о жизни выдающегося человека;
- Мечети старого города, среди которых находится самая древняя соборная мечеть России;
- Торговая площадь, где кипела жизнь местных жителей;
- Городские водохранилища и раскопки у крепостной стены, которые открывают завесу истории;
- Парк поющих фонтанов, создающий атмосферу волшебства;
- «Ворота судного дня», которые хранят в себе множество легенд.
Эта экскурсия подарит вам возможность прикоснуться к истории и культуре, а также насладиться красотой уникальных мест. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новые горизонты!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На территории крепости:
- Музей
- Баня ханская
- Зиндан
- Водохранилище
- Офицерский клуб
- На территории старого города:
- Бани городские
- Дом-музей Бестужева-Марлинского
- Мечети старого города
- Самая древняя соборная мечеть России
- Торговая площадь
- Караван-сарай
- Городские водохранилища
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Ворота Орта капы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Дресс-код обязателен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лаоиса
14 фев 2025
Спасибо большое Алсиде за такую интересную экскурсию. Море информации, фактов, которые не найдешь в учебниках по истории. Сама Алсида - открытый, позитивный, увлеченный человек. После ее экскурсии на следующий день снова вернулись в магалы и крепость, и уже со знанием дела прошлись по этим местам вновь)))
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