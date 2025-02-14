Группа от 4 до 30 человек. Погрузитесь в атмосферу кавказского Востока. Увидите все основные достопримечательности древнего Дербента.

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Описание экскурсии

Экскурсия по историческим местам

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая начнётся с посещения великолепной крепости. Мы медленно спустимся в старый город, погружаясь в атмосферу прошлого и открывая для себя его тайны.

Узкие улочки и колорит Востока

Во время нашей прогулки мы пройдём по узким улочкам, которые начали расширяться лишь в XX веке. Эти улочки хранят в себе дух восточной культуры и архитектуры, характерной для Кавказа.

Что мы увидим на территории крепости

Музей, где собраны уникальные экспонаты;

Ханская баня, отражающая традиции и обычаи;

Зиндан — историческая тюрьма;

Водохранилище, обеспечивавшее жителей водой;

Офицерский клуб, где можно узнать о военной истории региона.

Достопримечательности старого города

На территории старого города вас ждут:

Городские бани, где можно узнать о местных традициях;

Дом-музей Бестужева-Марлинского, который расскажет о жизни выдающегося человека;

Мечети старого города, среди которых находится самая древняя соборная мечеть России;

Торговая площадь, где кипела жизнь местных жителей;

Городские водохранилища и раскопки у крепостной стены, которые открывают завесу истории;

Парк поющих фонтанов, создающий атмосферу волшебства;

«Ворота судного дня», которые хранят в себе множество легенд.

Эта экскурсия подарит вам возможность прикоснуться к истории и культуре, а также насладиться красотой уникальных мест. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новые горизонты!