Самурский лиановый лес + экраноплан «Лунь»

Джунгли, таинственные чёрные пески Каспия и шедевр советской инженерии - на экскурсии из Дербента
Представьте себе место, где время будто замедляет ход, где воздух напоен ароматами трав и влажной земли, а вокруг царит первозданная красота. Это Самурский лес, жемчужина Дагестана. Туда мы и отправимся.

А после заедем на берег Каспия: полюбоваться чёрными песками, послушать шум прибоя и увидеть знаменитый экраноплан.
Самурский лиановый лес + экраноплан «Лунь»

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Дербента

10:00 — прибытие в Самурский лиановый лес

10:30 — слияние трёх родников, фотопауза

10:50 — платан, которому более 800 лет, чаепитие и рассказы о легендах дерева

11:00–12:30 — прогулка по лесу: ручьи, редкие растения и животные, знакомство с уникальной экосистемой

13:00 — чёрные пески Каспийского моря и экраноплан «Лунь» — символ советской инженерной мысли

16:00 — возвращение в Дербент

Вы узнаете:

  • как формируются ручьи и подземные озёра в лесу
  • как на берегу Каспийского моря появился экраноплан «Лунь»
  • какие легенды хранит 800-летний платан
  • в чём особенность чёрного песка

Организационные детали

  • Поедем на легковом автомобиле или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • Отдельно оплачивается: вход в лес — 250 ₽ за чел., посещение платана — 150 ₽ за чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 08:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный 12+2800 ₽
Пенсионеры любого возраста2700 ₽
Дети от 4 до 11 лет2600 ₽
дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Агасиева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 182 туристов
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!

