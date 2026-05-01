Представьте себе место, где время будто замедляет ход, где воздух напоен ароматами трав и влажной земли, а вокруг царит первозданная красота. Это Самурский лес, жемчужина Дагестана. Туда мы и отправимся.
А после заедем на берег Каспия: полюбоваться чёрными песками, послушать шум прибоя и увидеть знаменитый экраноплан.
А после заедем на берег Каспия: полюбоваться чёрными песками, послушать шум прибоя и увидеть знаменитый экраноплан.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Дербента
10:00 — прибытие в Самурский лиановый лес
10:30 — слияние трёх родников, фотопауза
10:50 — платан, которому более 800 лет, чаепитие и рассказы о легендах дерева
11:00–12:30 — прогулка по лесу: ручьи, редкие растения и животные, знакомство с уникальной экосистемой
13:00 — чёрные пески Каспийского моря и экраноплан «Лунь» — символ советской инженерной мысли
16:00 — возвращение в Дербент
Вы узнаете:
- как формируются ручьи и подземные озёра в лесу
- как на берегу Каспийского моря появился экраноплан «Лунь»
- какие легенды хранит 800-летний платан
- в чём особенность чёрного песка
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- Отдельно оплачивается: вход в лес — 250 ₽ за чел., посещение платана — 150 ₽ за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный 12+
|2800 ₽
|Пенсионеры любого возраста
|2700 ₽
|Дети от 4 до 11 лет
|2600 ₽
|дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Агасиева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 182 туристов
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии на «Самурский лиановый лес + экраноплан «Лунь»»
Групповая
до 19 чел.
В трендеДжунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Попасть в живую энциклопедию по ботанике и зоологии и попытаться обнять 800-летний платан
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2900 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Самурский лес: изумрудная сказка России
Познакомиться с удивительной флорой и фауной, а также искупаться в лесном озере
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 276 ₽
20 290 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
Из Дербента - на юг Дагестана
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: Экскурсии начинается из г. Дербент или за дополнит...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 11 700 ₽
12 999 ₽ за человека
-
25%
Групповая
до 15 чел.
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан «Лунь»
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе кольца северной автостанции
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
3000 ₽
4000 ₽ за человека
2800 ₽ за человека