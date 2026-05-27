Дербент - город с богатой историей, отражённой в его архитектуре и культуре. Прогулка по крепости Нарын-Кала и старинным магалам позволит окунуться в прошлое. Узнайте о жизни местных жителей и их традициях. Посетите Девичьи бани и Джума-мечеть, самую древнюю в России.
Экскурсия дарит уникальную возможность увидеть ключевые исторические места и узнать о великих событиях, происходивших здесь
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть крепость Нарын-Кала
- 🏘️ Прогуляться по магалам
- 🕌 Посетить Джума-мечеть
- 🛁 Узнать о Девичьих банях
- 📜 Погрузиться в историю
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Дербента - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, предлагая множество мероприятий и ярких впечатлений. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, погода прохладнее, но это время идеально для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Цитадель Нарын-Кала
- Магалы
- Девичьи бани
- Джума-мечеть
Описание экскурсии
Цитадель Нарын-Кала. Вы увидите мощные крепостные стены, которые пережили осады и войны. Гид расскажет, как крепость стала ареной противостояния Османской и Сефевидской империй, а также о других исторических событиях.
Магалы — старая часть Дербента. Затем вы отправитесь в кварталы с узкими улочками, резными воротами и традиционными дворами. Узнаете, как устроена жизнь местных жителей, какие традиции передаются из поколения в поколение и почему магалы до сих пор остаются сердцем старого Дербента.
Девичьи бани 19 века. Вы увидите подземную баню в восточном стиле и услышите об обычаях и культуре того времени.
Джума-мечеть. Завершим прогулку у самой древней действующей мечети России. Среди вековых стен вы услышите о её роли в истории региона.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены входные билеты в объекты по маршруту
- В случае плохой погоды программа может быть скорректирована
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиджан — Организатор в Дербенте
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 268 туристов
Меня зовут Алиджан, и я уже более года работаю в сфере туризма. За это время я приобрёл обширный опыт и стал настоящим специалистом в организации путешествий. Моей главной задачей всегда
