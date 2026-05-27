Сейчас май — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Дербента - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, предлагая множество мероприятий и ярких впечатлений. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, погода прохладнее, но это время идеально для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.

Дербент - город с богатой историей, отражённой в его архитектуре и культуре. Прогулка по крепости Нарын-Кала и старинным магалам позволит окунуться в прошлое. Узнайте о жизни местных жителей и их традициях. Посетите Девичьи бани и Джума-мечеть, самую древнюю в России. Экскурсия дарит уникальную возможность увидеть ключевые исторические места и узнать о великих событиях, происходивших здесь

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Цитадель Нарын-Кала. Вы увидите мощные крепостные стены, которые пережили осады и войны. Гид расскажет, как крепость стала ареной противостояния Османской и Сефевидской империй, а также о других исторических событиях.

Магалы — старая часть Дербента. Затем вы отправитесь в кварталы с узкими улочками, резными воротами и традиционными дворами. Узнаете, как устроена жизнь местных жителей, какие традиции передаются из поколения в поколение и почему магалы до сих пор остаются сердцем старого Дербента.

Девичьи бани 19 века. Вы увидите подземную баню в восточном стиле и услышите об обычаях и культуре того времени.

Джума-мечеть. Завершим прогулку у самой древней действующей мечети России. Среди вековых стен вы услышите о её роли в истории региона.

Организационные детали