Мы посетим живописное селение на юге Дагестана, на границе с Азербайджаном, которое славится термальными целебными источниками.
Описание экскурсииЛегенды, мосты и бани древнего Ахты Если не знаете, на что посмотреть в селении Ахты, то в первую очередь отправляйтесь в краеведческий музей – второй музей по возрасту в Дагестане. Он славится огромной коллекцией экспонатов, чье количество уже перевалило далеко за 7 000 штук, и представляет хорошую возможность близко познакомиться с местной историей и культурой. Каждый камень, каждая тропка в Ахты хранит свою легенду. Старики, сидящие на порогах домов, словно живые летописцы, готовы часами рассказывать о героях прошлого, о битвах и победах, о любви и предательстве. Село впитало в себя богатое историческое наследие и может похвастать занимательными рассказами о прошлых событиях. К тому же оно находится практически на границе с Азербайджаном. Ахты также славится мостами: их 11, и все они перекинуты через крупную реку Самур. И особое внимание стоит обратить на два моста, стоящих неподалеку друг от друга. Первый из них – железобетонный проект с двухарочной конструкцией, воплощенный в жизнь благодаря бельгийскому и итальянскому инженерам Джорсу и Дебернарди. Создан мост в 1915 году после того, как проект иностранных мастеров выиграл государственный тендер. Второй мост построен местным самородком Идрисом, которого называли «уста» (мастер). Как раз рядом с обозначенными мостами стоит на склоне горы, возвышаясь над домами ахтынцев, Джума-мечеть. Ахтынские бани – ещё один повод приехать сюда. Большое количество термальных источников расположено вдоль реки Ахтычай. Об их целебных свойствах известно очень давно. По крайней мере, есть датированные VI веком записи об этом. Буквально в 5 минутах езды от Ахты, в селении Курукал, сохранились бани царского периода. Они по сей день носят оригинальные названия: «Солдатская», «Офицерская», «Генеральская» и «Царская». Важная информация: 1. Необходимо внести предоплату по заказу за день до экскурсии на сайте или же в офисе туроператора. Без предоплаты место не гарантировано. 2. Советуем взять с собой:
- удобную обувь;
- зонтик или дождевик;
- солнцезащитный крем;
- головной убор;
- документ, удостоверяющий личность;
- наличные деньги;
- воду, легкий перекус.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ахтынский краеведческий музей
- Смотровая площадка «Шарвили»
- Мост Джиорса и Дебернарди
- Мост Идрисан
- Термальные источники
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед - от 700 руб/чел
- Входные билеты в музей - от 100 руб/чел
- Купание в банях
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Агасиева, 22И
Завершение: Г. Дербент, пр. Агасиева, 22И
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- 1. Необходимо внести предоплату по заказу за день до экскурсии на сайте или же в офисе туроператора. Без предоплаты место не гарантировано
- 2. Советуем взять с собой:
- Удобную обувь
- Зонтик или дождевик
- Солнцезащитный крем
- Головной убор
- Документ, удостоверяющий личность
- Наличные деньги
- Воду, легкий перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
н
Куча эмоций, восторженный подъем и впечатления на всю жизнь, спасибо крутому гиду. Он в прямом смысле слова погрузил нас в местную культуру и историю. Водителю спасибо, который развлекал нас песнями не только национальными, но и вспомнили популярные песни Рекомендую пять звезд с плюсом!
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В
Покупала экскурсию 27.08. Отметить в первую очередь хочу высокий уровень гида Ильдара, рассказал много про Дагестан и про само селение Ахты с его термальными источниками. спасибо за работу, обязательно приеду еще!
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Т
Провели незабываемый отдых с семьей из 4 человек. Всем понравилось – красивая природа, интересные исторические факты. Ахты расположено в живописно месте, в долине реки. Нас сопровождал и знакомил с этим прекрасным местом гид Эльхан. Если сказать что отдых понравился, не сказать нечего. Гостеприимство местных удивляло, кухня тоже замечательная. Останется на долгую память.
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В
Хочется сказать спасибо Эльвире Мансуровне (гиду) за шикарно проведенную экскурсию, все супер, отлично все рассказано и покахано, водитель с хорошим чувством юмора. Большущее спасибо!
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М
Организовано на высшем уровне. Хороший гид Полина
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