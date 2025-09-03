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н настя Куча эмоций, восторженный подъем и впечатления на всю жизнь, спасибо крутому гиду. Он в прямом смысле слова погрузил нас в местную культуру и историю. Водителю спасибо, который развлекал нас песнями не только национальными, но и вспомнили популярные песни Рекомендую пять звезд с плюсом! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виталина Покупала экскурсию 27.08. Отметить в первую очередь хочу высокий уровень гида Ильдара, рассказал много про Дагестан и про само селение Ахты с его термальными источниками. спасибо за работу, обязательно приеду еще! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Провели незабываемый отдых с семьей из 4 человек. Всем понравилось – красивая природа, интересные исторические факты. Ахты расположено в живописно месте, в долине реки. Нас сопровождал и знакомил с этим прекрасным местом гид Эльхан. Если сказать что отдых понравился, не сказать нечего. Гостеприимство местных удивляло, кухня тоже замечательная. Останется на долгую память. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Валентина Хочется сказать спасибо Эльвире Мансуровне (гиду) за шикарно проведенную экскурсию, все супер, отлично все рассказано и покахано, водитель с хорошим чувством юмора. Большущее спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет