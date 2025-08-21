Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте суровую красоту Дагестана! Гуниб — высокогорное плато с головокружительными видами, где вас ждут альпийские луга, скалистые тропы и памятники истории. Вы увидите Беседку Шамиля, Камень Барятинского и мемориал «Белые журавли». Далее мы отправимся к Салтинскому водопаду, единственному подземному чуду Дагестана.



В таинственной пещере вас встретят сверкающие натёки и мощные потоки воды, особенно прекрасные при вечерней подсветке. 5 1 оценка

Описание экскурсии Гуниб — уникальное высокогорье в Дагестане, расположенное на высоте около 2300–2700 м. над уровнем моря. Это известняковое плато известно своими суровыми условиями и захватывающей дух природой. Оно окружено глубокими ущельями и труднодоступными тропами, представляя собой настоящий рай для любителей пеших походов и альпинизма. Особенности Гунибского массива: - Климат: резко континентальный, холодный зимой и прохладный летом. - Флора и фауна: характеризуется альпийскими лугами, хвойными лесами и редкими животными, такими как дагестанский тур и серна. - Историческая значимость: известен своей ролью в Кавказской войне XIX века, особенно знаменитой обороной Шамиля против русских войск. Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад. Является памятником природы республиканского значения. Пещера и сам водопад расположены в каньоне реки Салтинка (Салтинская теснина) возле селения Салта, в Гунибском районе. К водопаду ведет узкое ущелье, переходящее в пещеру. МАРШРУТ: - село Гуниб - пешая прогулка по достопримечательностям, таким как: Природный парк, Смотровая площадка, Беседка Имама Шамиля, Камень Барятинского, Памятник Белые Журавли -обед -Салтинский водопад Важная информация: В поездке обязательно соблюдение следующих правил: - необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно); - плечи, живот и колени должны быть прикрыты; - категорически запрещено распитие спиртных напитков. На экскурсию с собой рекомендуется взять удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду. Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Село Гуниб где закончилась Кавказская война

Природный парк

Беседка Имама Шамиля

Камень Барятинского

Памятник «Белые Журавли»

Салтинский подземный водопад Что включено Услуги гида

Транспорт

Обед

Место начала и завершения? Г. Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия) Когда и сколько длится? Когда: По понедельникам в 06.00по четвергам 06.00 Экскурсия длится около 12 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек. Важная информация

Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)

Плечи, живот и колени должны быть прикрыты

Категорически запрещено распитие спиртных напитков

На экскурсию с собой рекомендуется взять удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду

Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан