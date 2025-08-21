Откройте суровую красоту Дагестана! Гуниб — высокогорное плато с головокружительными видами, где вас ждут альпийские луга, скалистые тропы и памятники истории. Вы увидите Беседку Шамиля, Камень Барятинского и мемориал «Белые журавли». Далее мы отправимся к Салтинскому водопаду, единственному подземному чуду Дагестана.
В таинственной пещере вас встретят сверкающие натёки и мощные потоки воды, особенно прекрасные при вечерней подсветке.
Описание экскурсииГуниб — уникальное высокогорье в Дагестане, расположенное на высоте около 2300–2700 м. над уровнем моря. Это известняковое плато известно своими суровыми условиями и захватывающей дух природой. Оно окружено глубокими ущельями и труднодоступными тропами, представляя собой настоящий рай для любителей пеших походов и альпинизма. Особенности Гунибского массива: - Климат: резко континентальный, холодный зимой и прохладный летом. - Флора и фауна: характеризуется альпийскими лугами, хвойными лесами и редкими животными, такими как дагестанский тур и серна. - Историческая значимость: известен своей ролью в Кавказской войне XIX века, особенно знаменитой обороной Шамиля против русских войск. Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад. Является памятником природы республиканского значения. Пещера и сам водопад расположены в каньоне реки Салтинка (Салтинская теснина) возле селения Салта, в Гунибском районе. К водопаду ведет узкое ущелье, переходящее в пещеру. МАРШРУТ: - село Гуниб - пешая прогулка по достопримечательностям, таким как: Природный парк, Смотровая площадка, Беседка Имама Шамиля, Камень Барятинского, Памятник Белые Журавли -обед -Салтинский водопад Важная информация: В поездке обязательно соблюдение следующих правил: - необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно); - плечи, живот и колени должны быть прикрыты; - категорически запрещено распитие спиртных напитков. На экскурсию с собой рекомендуется взять удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду. Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан.
По понедельникам в 06.00по четвергам 06.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Гуниб где закончилась Кавказская война
- Природный парк
- Беседка Имама Шамиля
- Камень Барятинского
- Памятник «Белые Журавли»
- Салтинский подземный водопад
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Обед
- Билет в музей
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- В поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Плечи, живот и колени должны быть прикрыты
- Категорически запрещено распитие спиртных напитков
- На экскурсию с собой рекомендуется взять удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
21 авг 2025
