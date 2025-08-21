Мои заказы

Гуниб и Салтинский водопад

Откройте суровую красоту Дагестана! Гуниб — высокогорное плато с головокружительными видами, где вас ждут альпийские луга, скалистые тропы и памятники истории. Вы увидите Беседку Шамиля, Камень Барятинского и мемориал «Белые журавли». Далее мы отправимся к Салтинскому водопаду, единственному подземному чуду Дагестана.

В таинственной пещере вас встретят сверкающие натёки и мощные потоки воды, особенно прекрасные при вечерней подсветке.
5
1 оценка
Гуниб и Салтинский водопад
Гуниб и Салтинский водопад
Гуниб и Салтинский водопад

Описание экскурсии

Гуниб — уникальное высокогорье в Дагестане, расположенное на высоте около 2300–2700 м. над уровнем моря. Это известняковое плато известно своими суровыми условиями и захватывающей дух природой. Оно окружено глубокими ущельями и труднодоступными тропами, представляя собой настоящий рай для любителей пеших походов и альпинизма. Особенности Гунибского массива: - Климат: резко континентальный, холодный зимой и прохладный летом. - Флора и фауна: характеризуется альпийскими лугами, хвойными лесами и редкими животными, такими как дагестанский тур и серна. - Историческая значимость: известен своей ролью в Кавказской войне XIX века, особенно знаменитой обороной Шамиля против русских войск. Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад. Является памятником природы республиканского значения. Пещера и сам водопад расположены в каньоне реки Салтинка (Салтинская теснина) возле селения Салта, в Гунибском районе. К водопаду ведет узкое ущелье, переходящее в пещеру. МАРШРУТ: - село Гуниб - пешая прогулка по достопримечательностям, таким как: Природный парк, Смотровая площадка, Беседка Имама Шамиля, Камень Барятинского, Памятник Белые Журавли -обед -Салтинский водопад Важная информация: В поездке обязательно соблюдение следующих правил: - необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно); - плечи, живот и колени должны быть прикрыты; - категорически запрещено распитие спиртных напитков. На экскурсию с собой рекомендуется взять удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду. Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан.

По понедельникам в 06.00по четвергам 06.00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Село Гуниб где закончилась Кавказская война
  • Природный парк
  • Беседка Имама Шамиля
  • Камень Барятинского
  • Памятник «Белые Журавли»
  • Салтинский подземный водопад
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Обед
  • Билет в музей
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 06.00по четвергам 06.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • В поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • Плечи, живот и колени должны быть прикрыты
  • Категорически запрещено распитие спиртных напитков
  • На экскурсию с собой рекомендуется взять удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анастасия
21 авг 2025

Входит в следующие категории Дербента

Похожие экскурсии из Дербента

Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан «Лунь»
На машине
4 часа
49 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы из Дербента
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительные Чохские террасы
Путешествие в сердце Дагестана: прогулка по аулу-призраку Гамсутль, впечатляющие Чохские террасы и подземный водопад Салтинского ущелья
21 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Выше гор - село Гуниб и Салтинское ущелье из Дербента индивидуальный тур
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Выше гор - село Гуниб и Салтинское ущелье из Дербента индивидуальный тур
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дербенте