Комплекс «Белые журавли» – экскурсии в Дербенте

Найдено 4 экскурсии в категории «Комплекс «Белые журавли»» в Дербенте, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Выше гор - село Гуниб и Салтинское ущелье из Дербента
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Выше гор - село Гуниб и Салтинское ущелье из Дербента
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4А (2ГИС ул. Приморская1...
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
7 дек в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
На автобусе
62 отзыва
12 часов
Групповая
Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2ГИС ул. Приморская 16/5...
Расписание: Пн, пт и вск в 7:00
Завтра в 07:00
8 дек в 07:00
3 900 за человека
Нетуристический Дагестан - Хунзах, «Каменная чаша»
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нетуристический Дагестан - Хунзах, «Каменная чаша»
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева,4а 2ГИС ул. Приморская16
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
7 дек в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
По горному Гунибскому району: аул Гуниб, аул Чох и село Салта
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
По горному Гунибскому району: аул Гуниб, аул Чох и село Салта
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Комплекс «Белые журавли»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Выше гор - село Гуниб и Салтинское ущелье из Дербента
  2. Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
  3. Нетуристический Дагестан - Хунзах, «Каменная чаша»
  4. По горному Гунибскому району: аул Гуниб, аул Чох и село Салта
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Сулакский каньон
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Самое главное
  8. Девичьи бани
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в декабре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Комплекс «Белые журавли»" можно забронировать 4 экскурсии от 3 900 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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