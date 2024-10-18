читать дальше время на локациях хватило и погулять, и пофотографироваться, и пошопиться! Спасибо водителю за прекрасную и безопасную поездку! Обед был сытный, вкусный и разнообразный!

Спасибо гиду Ольге за прекрасную экскурсию и советы по местам куда сходить и что поесть! Локации шикарные! Было очень интересно,