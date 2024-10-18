12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Выше гор - село Гуниб и Салтинское ущелье из Дербента
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4А (2ГИС ул. Приморская1...
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
7 дек в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
12 часов
Групповая
Плато Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша - исландские пейзажи Дагестана
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2ГИС ул. Приморская 16/5...
Расписание: Пн, пт и вск в 7:00
Завтра в 07:00
8 дек в 07:00
3 900₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нетуристический Дагестан - Хунзах, «Каменная чаша»
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева,4а 2ГИС ул. Приморская16
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
7 дек в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
По горному Гунибскому району: аул Гуниб, аул Чох и село Салта
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия18 октября 2024Все бегом бегом, нет времени насладиться пейзажами
- ТТатьяна1 октября 2024Потрясающая поездка, экскурсия и замечательный гид Мирза! Второй день под впечатлением! Мы увидели настоящие кавказские горы, узнали много интересного. Обед был щедрым и вкусным. Мы в полном восторге!
- ААлена2 сентября 2024Спасибо гиду Ольге за прекрасную экскурсию и советы по местам куда сходить и что поесть! Локации шикарные! Было очень интересно,
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Комплекс «Белые журавли»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в декабре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Комплекс «Белые журавли»" можно забронировать 4 экскурсии от 3 900 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Забронируйте экскурсию в Дербенте на 2024 год по теме «Комплекс «Белые журавли»», 63 ⭐ отзыва, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль