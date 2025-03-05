За порцией горной красоты и настоящим кавказским колоритом отправляемся в труднодоступные горные селения Дагестана! Вы пройдёте по атмосферным улочкам аула-призрака Гамсутля и полюбуетесь горами с высоты птичьего полёта.
Увидите удивительные Чохские террасы, а также Салтинскую теснину с подземным водопадом, которая никого не оставит равнодушным.
Увидите удивительные Чохские террасы, а также Салтинскую теснину с подземным водопадом, которая никого не оставит равнодушным.
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Гамсутль. Восхождение к дагестанскому Мачу-пикчу. Вы пройдёте по горной тропе, услышите истории о жителях села, преданиях и набегах. Погуляете по улочкам заброшенного селения и познакомитесь с застройкой высокогорных дагестанских аулов.
- Чохские террасы. Удивительные ландшафты вблизи аула Чох, созданные природой и человеком, напомнят вам рисовые террасы. Рукотворные террасы впечатлят вас не только видами: вы поймёте, насколько тяжёл сельскохозяйственный труд в горной местности, и узнаете, как жители создавали эти террасы.
- Салтинская теснина. Мы посетим живописный природный памятник. В глубине теснины вы увидите необычный подземный водопад и сделаете яркие снимки фотогеничных «интерьеров» ущелья.
- Гунибская и Гергебильская ГЭС. Также по пути у нас будут остановки на двух ГЭС. Мы посмотрим на плотины в окружении скал и насладимся прекрасными видами.
Каждый день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гергебельская ГЭС
- Гунибская ГЭС
- Аул Гамсутль
- Чохские террасы
- Салтинская теснина
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Где вам будет удобно
Завершение: Ваш отель или гостевой дом
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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