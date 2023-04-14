Индивидуальная экскурсия: Гуниб и Карадахская теснина из Дербента

Индивидуальная экскурсия

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Мы побываем с вами в селе Гуниб — одно из красивейших мест Дагестана. Оно простирается на одноименном плато, расположенном на высоте 1500 метров над уровнем моря. Именно здесь закончилась многолетняя Кавказская война.

А еще Гуниб часто называют селом, парящим в небесах — кажется, что облака здесь проходят прямо по улицам, а солнце светит 310 дней в году. Прикоснемся к истории этих мест и увидим Карадахскую теснину.
Индивидуальная экскурсия: Гуниб и Карадахская теснина из Дербента
Индивидуальная экскурсия: Гуниб и Карадахская теснина из Дербента
Индивидуальная экскурсия: Гуниб и Карадахская теснина из Дербента
Индивидуальная экскурсия: Гуниб и Карадахская теснина из Дербента
Индивидуальная экскурсия: Гуниб и Карадахская теснина из Дербента
Индивидуальная экскурсия: Гуниб и Карадахская теснина из Дербента
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • С. Гуниб
  • Беседка имама Шамиля
  • Прогулка по природному парку Верхний Гуниб
  • Царская поляна
  • Камень Барятинского
  • Обзорная экскурсия к памятнику «Белые журавли»
  • Карадахская теснина
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По знаковым местам села ГунибНаша экскурсия пройдет по памятным историческим местам Дагестана. Мы побываем с вами в селе Гуниб — одно из красивейших мест Дагестана. Оно простирается на одноименном плато, расположенном на высоте 1500 метров над уровнем моря.
В Гуниб приезжают посмотреть на горы Дагестана и уникальную природу, прикоснуться к истории. Именно здесь закончилась многолетняя Кавказская война. А еще Гуниб часто называют селом, парящим в небесах — кажется, что облака здесь проходят прямо по улицам, а солнце светит 310 дней в году. У вас будет обзорная экскурсия к памятнику «Белые журавли» — это мемориальный комплекс памяти павших защитников родины в войну 1941—1945 года, создан по мотивам песни «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. Архитектор монумента — Гаджи Ганиев. У основания находится смотровая площадка, с которой открываются просто потрясающие виды на горы и сам аул.
Кроме того, мы с вами увидим Беседку Шамиля — памятник народному подвигу в Кавказской войне, место где 1859 году была поставлена точка в Кавказской войне. На вершине плато расположена еще одна природная достопримечательность с интересной историей — Царская поляна. Это исторический мемориал времен Кавказской войны. 11 сентября 1871 года здесь был дан завтрак для офицеров в честь визита императора Александра I.
Далее мы с вами посетим природный парк Верхний Гуниб — это особо охраняемая природная территория республиканского масштаба, имеющая историко-культурное значение. Увидим Карадахскую теснину — это уникальный памятник природы республики Дагестан. Когда идешь вдоль гладких, будто отполированных стен теснины, кажется, будто тебя вот-вот зажмет между скалами. Добавьте к этому вечный полумрак и огромные валуны — да, вид Карадахской теснины восхищает и ужасает одновременно.

Важная информацияДорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:

  • не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
  • плечи, живот и колени должны быть прикрыты.
  • запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
  • также нельзя брать с собой животных.

С собой рекомендуется взять:

  • удобная обувь.
  • головной убор.
  • солнцезащитный крем.
  • наличные средства.
  • вода.
  • любой документ, удостоверяющий личность.
  • Пешая прогулка составляет 1,5-2 часа (3 км) в одну сторону. Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: Мтс, Билайн, Мегафон.

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед — национальная кухня
  • Входные билеты в музей
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4А
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • Плечи, живот и колени должны быть прикрыты
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Также нельзя брать с собой животных
  • С собой рекомендуется взять:
  • Удобная обувь
  • Головной убор
  • Солнцезащитный крем
  • Наличные средства
  • Вода
  • Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено. Взять с собой документ, удостоверяющий личность. Пешая прогулка по Карадахской теснине составит около 1 часа в одну сторону.
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: Мтс, Билайн, Мегафон
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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