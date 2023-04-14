Индивидуальная экскурсия
Мы побываем с вами в селе Гуниб — одно из красивейших мест Дагестана. Оно простирается на одноименном плато, расположенном на высоте 1500 метров над уровнем моря. Именно здесь закончилась многолетняя Кавказская война.
А еще Гуниб часто называют селом, парящим в небесах — кажется, что облака здесь проходят прямо по улицам, а солнце светит 310 дней в году. Прикоснемся к истории этих мест и увидим Карадахскую теснину.
А еще Гуниб часто называют селом, парящим в небесах — кажется, что облака здесь проходят прямо по улицам, а солнце светит 310 дней в году. Прикоснемся к истории этих мест и увидим Карадахскую теснину.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- С. Гуниб
- Беседка имама Шамиля
- Прогулка по природному парку Верхний Гуниб
- Царская поляна
- Камень Барятинского
- Обзорная экскурсия к памятнику «Белые журавли»
- Карадахская теснина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По знаковым местам села ГунибНаша экскурсия пройдет по памятным историческим местам Дагестана. Мы побываем с вами в селе Гуниб — одно из красивейших мест Дагестана. Оно простирается на одноименном плато, расположенном на высоте 1500 метров над уровнем моря.
В Гуниб приезжают посмотреть на горы Дагестана и уникальную природу, прикоснуться к истории. Именно здесь закончилась многолетняя Кавказская война. А еще Гуниб часто называют селом, парящим в небесах — кажется, что облака здесь проходят прямо по улицам, а солнце светит 310 дней в году. У вас будет обзорная экскурсия к памятнику «Белые журавли» — это мемориальный комплекс памяти павших защитников родины в войну 1941—1945 года, создан по мотивам песни «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. Архитектор монумента — Гаджи Ганиев. У основания находится смотровая площадка, с которой открываются просто потрясающие виды на горы и сам аул.
Кроме того, мы с вами увидим Беседку Шамиля — памятник народному подвигу в Кавказской войне, место где 1859 году была поставлена точка в Кавказской войне. На вершине плато расположена еще одна природная достопримечательность с интересной историей — Царская поляна. Это исторический мемориал времен Кавказской войны. 11 сентября 1871 года здесь был дан завтрак для офицеров в честь визита императора Александра I.
Далее мы с вами посетим природный парк Верхний Гуниб — это особо охраняемая природная территория республиканского масштаба, имеющая историко-культурное значение. Увидим Карадахскую теснину — это уникальный памятник природы республики Дагестан. Когда идешь вдоль гладких, будто отполированных стен теснины, кажется, будто тебя вот-вот зажмет между скалами. Добавьте к этому вечный полумрак и огромные валуны — да, вид Карадахской теснины восхищает и ужасает одновременно.
Важная информацияДорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
- плечи, живот и колени должны быть прикрыты.
- запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
- также нельзя брать с собой животных.
С собой рекомендуется взять:
- удобная обувь.
- головной убор.
- солнцезащитный крем.
- наличные средства.
- вода.
- любой документ, удостоверяющий личность.
- Пешая прогулка составляет 1,5-2 часа (3 км) в одну сторону. Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: Мтс, Билайн, Мегафон.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед — национальная кухня
- Входные билеты в музей
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4А
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Плечи, живот и колени должны быть прикрыты
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных
- С собой рекомендуется взять:
- Удобная обувь
- Головной убор
- Солнцезащитный крем
- Наличные средства
- Вода
- Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено. Взять с собой документ, удостоверяющий личность. Пешая прогулка по Карадахской теснине составит около 1 часа в одну сторону.
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: Мтс, Билайн, Мегафон
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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