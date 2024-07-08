Мы побываем с вами в селе Гуниб — одно из красивейших мест Дагестана. Оно простирается на одноименном плато, расположенном на высоте 1500 метров над уровнем моря. Именно здесь закончилась многолетняя
Описание экскурсии
По знаковым местам села Гуниб
Наша экскурсия пройдет по памятным историческим местам Дагестана. Мы побываем с вами в селе Гуниб — одно из красивейших мест Дагестана. Оно простирается на одноименном плато, расположенном на высоте 1500 метров над уровнем моря. В Гуниб приезжают посмотреть на горы Дагестана и уникальную природу, прикоснуться к истории. Именно здесь закончилась многолетняя Кавказская война. А еще Гуниб часто называют селом, парящим в небесах — кажется, что облака здесь проходят прямо по улицам, а солнце светит 310 дней в году. У вас будет обзорная экскурсия к памятнику «Белые журавли» — это мемориальный комплекс памяти павших защитников родины в войну 1941—1945 года, создан по мотивам песни «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. Архитектор монумента — Гаджи Ганиев. У основания находится смотровая площадка, с которой открываются просто потрясающие виды на горы и сам аул. Кроме того, мы с вами увидим Беседку Шамиля — памятник народному подвигу в Кавказской войне, место где 1859 году была поставлена точка в Кавказской войне. На вершине плато расположена еще одна природная достопримечательность с интересной историей — Царская поляна. Это исторический мемориал времен Кавказской войны. 11 сентября 1871 года здесь был дан завтрак для офицеров в честь визита императора Александра I. Далее мы с вами посетим природный парк Верхний Гуниб — это особо охраняемая природная территория республиканского масштаба, имеющая историко-культурное значение. Увидим Салтинское ущелье — это уникальный памятник природы республики Дагестан. Салтинское ущелье - это одно из красивейших и живописных мест Республики Дагестан. Салтинское ущелье уникально своими естественными тоннелями, по которым протекает речка. Оно привлекает туристов не только из России, но и со всего мира, является достопримечательностью Гунибского района и республики в целом.
Важная информация:
Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно) • плечи, живот и колени должны быть прикрыты.
• запрещено распитие спиртных напитков во время тура • также нельзя брать с собой животных С собой рекомендуется взять:
- удобная обувь.
- головной убор.
- солнцезащитный крем.
- наличные средства.
- вода.
- любой документ, удостоверяющий личность.
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: Мтс, Билайн, Мегафон. Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ежедневно в 7:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- С. Гуниб
- Беседка имама Шамиля
- Прогулка по природному парку Верхний Гуниб
- Царская поляна
- Камень Барятинского
- Обзорная экскурсия к памятнику «Белые журавли»
- Салтинское ущелье
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Обед - национальная кухня (600р-700р//чел.)
- Входные билеты в музей (100р//чел, 400р экскурсовод в музее на группу)
- Вход верхний Гуниб (100р//чел)
- Вход в заповедник (100р//чел.)
- Личные расходы
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
Завершение: Г. Дербент
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Услышав и почитав отзывы о Гунибе решили посетить. Наш гид Абдурагим очень внимательно и заботливо провел с нами весь день. Узнали много интересного, посетили восхитительные места: исторические и природные. Рекомендую и!
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