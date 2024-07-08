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Выше гор - село Гуниб и Салтинское ущелье из Дербента индивидуальный тур

Исторические места и природные красоты: экскурсия в Гуниб и Карадахскую теснину
Мы побываем с вами в селе Гуниб — одно из красивейших мест Дагестана. Оно простирается на одноименном плато, расположенном на высоте 1500 метров над уровнем моря. Именно здесь закончилась многолетняя
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Кавказская война.

А еще Гуниб часто называют селом, парящим в небесах — кажется, что облака здесь проходят прямо по улицам, а солнце светит 310 дней в году. Прикоснемся к истории этих мест и увидим Карадахскую теснину.

5
1 отзыв
Выше гор - село Гуниб и Салтинское ущелье из Дербента индивидуальный тур
Выше гор - село Гуниб и Салтинское ущелье из Дербента индивидуальный тур
Выше гор - село Гуниб и Салтинское ущелье из Дербента индивидуальный тур

Описание экскурсии

По знаковым местам села Гуниб

Наша экскурсия пройдет по памятным историческим местам Дагестана. Мы побываем с вами в селе Гуниб — одно из красивейших мест Дагестана. Оно простирается на одноименном плато, расположенном на высоте 1500 метров над уровнем моря. В Гуниб приезжают посмотреть на горы Дагестана и уникальную природу, прикоснуться к истории. Именно здесь закончилась многолетняя Кавказская война. А еще Гуниб часто называют селом, парящим в небесах — кажется, что облака здесь проходят прямо по улицам, а солнце светит 310 дней в году. У вас будет обзорная экскурсия к памятнику «Белые журавли» — это мемориальный комплекс памяти павших защитников родины в войну 1941—1945 года, создан по мотивам песни «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. Архитектор монумента — Гаджи Ганиев. У основания находится смотровая площадка, с которой открываются просто потрясающие виды на горы и сам аул. Кроме того, мы с вами увидим Беседку Шамиля — памятник народному подвигу в Кавказской войне, место где 1859 году была поставлена точка в Кавказской войне. На вершине плато расположена еще одна природная достопримечательность с интересной историей — Царская поляна. Это исторический мемориал времен Кавказской войны. 11 сентября 1871 года здесь был дан завтрак для офицеров в честь визита императора Александра I. Далее мы с вами посетим природный парк Верхний Гуниб — это особо охраняемая природная территория республиканского масштаба, имеющая историко-культурное значение. Увидим Салтинское ущелье — это уникальный памятник природы республики Дагестан. Салтинское ущелье - это одно из красивейших и живописных мест Республики Дагестан. Салтинское ущелье уникально своими естественными тоннелями, по которым протекает речка. Оно привлекает туристов не только из России, но и со всего мира, является достопримечательностью Гунибского района и республики в целом.

Важная информация:

Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:

не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно) • плечи, живот и колени должны быть прикрыты.

• запрещено распитие спиртных напитков во время тура • также нельзя брать с собой животных С собой рекомендуется взять:

  • удобная обувь.
  • головной убор.
  • солнцезащитный крем.
  • наличные средства.
  • вода.
  • любой документ, удостоверяющий личность.
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: Мтс, Билайн, Мегафон. Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Ежедневно в 7:00

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • С. Гуниб
  • Беседка имама Шамиля
  • Прогулка по природному парку Верхний Гуниб
  • Царская поляна
  • Камень Барятинского
  • Обзорная экскурсия к памятнику «Белые журавли»
  • Салтинское ущелье
Что включено
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
  • Обед - национальная кухня (600р-700р//чел.)
  • Входные билеты в музей (100р//чел, 400р экскурсовод в музее на группу)
  • Вход верхний Гуниб (100р//чел)
  • Вход в заповедник (100р//чел.)
  • Личные расходы
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
Завершение: Г. Дербент
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Услышав и почитав отзывы о Гунибе решили посетить. Наш гид Абдурагим очень внимательно и заботливо провел с нами весь день. Узнали много интересного, посетили восхитительные места: исторические и природные. Рекомендую и!
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