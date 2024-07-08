По знаковым местам села Гуниб

Наша экскурсия пройдет по памятным историческим местам Дагестана. Мы побываем с вами в селе Гуниб — одно из красивейших мест Дагестана. Оно простирается на одноименном плато, расположенном на высоте 1500 метров над уровнем моря. В Гуниб приезжают посмотреть на горы Дагестана и уникальную природу, прикоснуться к истории. Именно здесь закончилась многолетняя Кавказская война. А еще Гуниб часто называют селом, парящим в небесах — кажется, что облака здесь проходят прямо по улицам, а солнце светит 310 дней в году. У вас будет обзорная экскурсия к памятнику «Белые журавли» — это мемориальный комплекс памяти павших защитников родины в войну 1941—1945 года, создан по мотивам песни «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. Архитектор монумента — Гаджи Ганиев. У основания находится смотровая площадка, с которой открываются просто потрясающие виды на горы и сам аул. Кроме того, мы с вами увидим Беседку Шамиля — памятник народному подвигу в Кавказской войне, место где 1859 году была поставлена точка в Кавказской войне. На вершине плато расположена еще одна природная достопримечательность с интересной историей — Царская поляна. Это исторический мемориал времен Кавказской войны. 11 сентября 1871 года здесь был дан завтрак для офицеров в честь визита императора Александра I. Далее мы с вами посетим природный парк Верхний Гуниб — это особо охраняемая природная территория республиканского масштаба, имеющая историко-культурное значение. Увидим Салтинское ущелье — это уникальный памятник природы республики Дагестан. Салтинское ущелье - это одно из красивейших и живописных мест Республики Дагестан. Салтинское ущелье уникально своими естественными тоннелями, по которым протекает речка. Оно привлекает туристов не только из России, но и со всего мира, является достопримечательностью Гунибского района и республики в целом.

Важная информация:

Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:

не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно) • плечи, живот и колени должны быть прикрыты.

• запрещено распитие спиртных напитков во время тура • также нельзя брать с собой животных С собой рекомендуется взять: