С Светлана Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента Очень приятный маршрут, не сложный, красивые места! Замечательный гид- водитель Абдурахман, учитывал все наши пожелания

М Мария Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана читать дальше хорошую порцию адреналина)🔥

Обед был очень вкусный (форель речная на костре, чуда трех видов и травяной чай)

Пещера Нохъо это очень завораживающие виды, прям не хочется оттуда уходить, настолько впечатлило😁 Гил и водитель очень позитивные, знают историю своей Республики. Огромное спасибо за отличную экскурсию. Ездили cегодня 03.12.25 на экскурсию Сулакский каньон, бархан Сарыкум. Всё очень понравилось, виды шикарные. Прокатились на катере, спустились на зиплайне(получили

Р Роман Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана

Автобус комфортный, в дороге гид рассказывал много интересного про читать дальше регион и то, что открывалось глазу, а посмотреть было на что, уж поверьте!!! Виды чудесные, эмоции зашкаливают! В программу включен шикарный обед в кафе при форелевом хозяйстве. Всем рекомендую! Были на экскурсии Сулакский каньон/ бархан Сарыкум с группой в 19 человек.Автобус комфортный, в дороге гид рассказывал много интересного про

С Сергей Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента читать дальше и попили чай со сладостями с видом на горы. Обошли все водопады, вкусно и очень сытно пообедали, заехали на Аварское Койсу, не входящее в экскурсию. С погодой в ноябре нам повезло. Было солнечно и тепло, поэтому гуляли с удовольствием. Посетили Каменную чашу и потом посидели

Ю Юлия Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента Виды умопомрачительные, обед включен, кормили вкусно и сытно, нет толп туристов, погода замечательная, гид Тимур очень интересно рассказал о Дагестане, узнали много нового, обратно развез по домам. Огромное спасибо, приедем ещё!!!

М Максим Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента читать дальше общем если едите отдыхать в ДЕРБЕНТ то однозначно АЯ-ТУР и на экскурсии, не пожалеете!!!! Спасибо вам ребята за отличный отдых и интересные экскурсии. Дай бог вам всем здоровья и процветания вашей замечательной организации!!!!! Замечательная организация и люди, с 2023 года ездим с АЯ-ТУР на экскурсии, гиды профессионалы, водители с конкретным чётким вождением, в

Н Наталья Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента Непременно буду советовать всем эту экскурсию, если повезут и вашим проводником-гидом будет Тимур, то увидите красоты по-новому. Организация, комфорт, безопасность (что влажно на сложной дороге в туман) плюс интересные истории - все это про наше путешествие в горы

Н Наталия Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента Отличный тур! Много всего увидели! Отличный гид с машиной!

А обед превзошел все наши ожидания. Это был не список в 5 строчек на выбор. Мы попробовали все и даже на ужин хватило!!! Огромное спасибо и отдельное кафе!

С Светлана Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента Были на экскурсии Каменная чаша, Матлаское ущелье, не описать словами красоту гори вадопадов. Таиб, наш гид, очень много знающий, молодой человек. Много нам всего рассказал. Буду всем советовать эту экскурсию.