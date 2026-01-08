Индивидуальная
до 3 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы из Дербента
Путешествие в сердце Дагестана: прогулка по аулу-призраку Гамсутль, впечатляющие Чохские террасы и подземный водопад Салтинского ущелья
«Здесь вас ждет небольшой треккинг к прохладному и живописному подземному водопаду, который образует горная река, пробиваясь через скалы ущелья»
4 фев в 08:00
5 фев в 08:00
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 19 чел.
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
«Матласские водопады и ущелье Каменная чаша — дагестанские красоты, которые предложит далеко не каждый путеводитель»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
4 фев в 06:00
6 фев в 06:00
3700 ₽ за человека
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
Прокатиться на катере вдоль водопадов, заглянуть в ущелье и услышать легенды дюн - из Дербента
Начало: На проспекте Агасиева
Расписание: ежедневно в 06:15
4 фев в 06:15
5 фев в 06:15
3900 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Дагестану, чтобы увидеть покинутый аул Гамсутль и завораживающую Салтинскую теснину
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
«Извилистое ущелье — одно из чудес природы нашего края»
Расписание: в среду в 07:00
4 фев в 07:00
11 фев в 07:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Выше гор - село Гуниб и Салтинское ущелье из Дербента индивидуальный тур
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
«Увидим Салтинское ущелье — это уникальный памятник природы республики Дагестан»
Расписание: Ежедневно в 7:00
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Горный Дагестан - аул Гуниб и Салтинское ущелье из Дербента
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4Я (В 2гис Приморская 16/5)
«Салтинское ущелье - это одно из красивейших и живописных мест Республики Дагестан»
Расписание: Понедельник в 7:00
3900 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«После посмотрим Матласские водопады, рядом с которыми находится знаменитое ущелье «Каменная чаша»»
Расписание: Еженедельно
3700 ₽ за человека
Групповая
Хунзах, Матлас, водопад Тобот и ущелье «Каменная чаша»
Начало: Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
«В этом месте сохранились уникальные природные и исторические памятники, такие как водопад Тобот, ущелье каменная чаша, Карадахская теснина и Матласское плато»
Расписание: По понедельникам в 8:00По средам в 8:00По пятницам в 8:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Гуниб и Салтинское ущелье: там, где живёт дух Кавказа
Из Дербента - на поиски историй, легенд и природных чудес Дагестана
Начало: На улице Буйнакского
«Скульптура, посвящённая павшим героям, словно парит над ущельем»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 06:30
Сегодня в 06:30
4 фев в 06:30
3900 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
К плато Хунзах, водопадам Матлас и ущелью «Каменная чаша» - из Дербента
Открыть для себя природу и жизнь Дагестана - во всём величии и без фильтров
Начало: На проспекте Агасиева
«Каскад из нескольких живописных водопадов в ущелье»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:15
4 фев в 06:15
6 фев в 06:15
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Аул Гоор и Язык Тролля: поездка из Дербента
Вас ждёт путешествие по удивительным местам Дагестана: Карадахская теснина, древний храм и аул Гоор. Завершите день на Языке Тролля с потрясающими видами
Начало: У места вашего проживания
«Пройдём по прохладному ущелью, где валуны находятся не под ногами, а наоборот, над головой»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана8 января 2026Очень приятный маршрут, не сложный, красивые места! Замечательный гид- водитель Абдурахман, учитывал все наши пожелания
- ММария3 декабря 2025Ездили cегодня 03.12.25 на экскурсию Сулакский каньон, бархан Сарыкум. Всё очень понравилось, виды шикарные. Прокатились на катере, спустились на зиплайне(получили
- РРоман3 декабря 2025Были на экскурсии Сулакский каньон/ бархан Сарыкум с группой в 19 человек.
Автобус комфортный, в дороге гид рассказывал много интересного про
- ССергей20 ноября 2025С погодой в ноябре нам повезло. Было солнечно и тепло, поэтому гуляли с удовольствием. Посетили Каменную чашу и потом посидели
- ЮЮлия19 ноября 2025Виды умопомрачительные, обед включен, кормили вкусно и сытно, нет толп туристов, погода замечательная, гид Тимур очень интересно рассказал о Дагестане, узнали много нового, обратно развез по домам. Огромное спасибо, приедем ещё!!!
- ММаксим28 октября 2025Замечательная организация и люди, с 2023 года ездим с АЯ-ТУР на экскурсии, гиды профессионалы, водители с конкретным чётким вождением, в
- ННаталья26 октября 2025Непременно буду советовать всем эту экскурсию, если повезут и вашим проводником-гидом будет Тимур, то увидите красоты по-новому. Организация, комфорт, безопасность (что влажно на сложной дороге в туман) плюс интересные истории - все это про наше путешествие в горы
- ННаталия1 октября 2025Отличный тур! Много всего увидели! Отличный гид с машиной!
А обед превзошел все наши ожидания. Это был не список в 5 строчек на выбор. Мы попробовали все и даже на ужин хватило!!! Огромное спасибо и отдельное кафе!
- ССветлана24 сентября 2025Были на экскурсии Каменная чаша, Матлаское ущелье, не описать словами красоту гори вадопадов. Таиб, наш гид, очень много знающий, молодой человек. Много нам всего рассказал. Буду всем советовать эту экскурсию.
- ИИрина9 сентября 2025Очень интересная экскурсия. Горы, водопады красивейшие.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Ущелья»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11:
- Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы из Дербента;
- Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента;
- Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана;
- В Гамсутль и Салтинскую теснину из Дербента;
- Выше гор - село Гуниб и Салтинское ущелье из Дербента индивидуальный тур.
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в феврале 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Ущелья" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3200 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 264 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Дербенте на 2026 год по теме «Ущелья», 264 ⭐ отзыва, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель