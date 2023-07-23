Представьте себе гору, от самой вершины которой разбегаются по склонам человеческие жилища. Гору, на которой расположено селение, манящее своей экзотической природой.

Гамсутль – одно из самых старейших селений на Северном Кавказе и, пожалуй, самый известный аул в Дагестане. Здесь дома словно вырастают из горы, многоярусные жилища будто встроены в скальную породу. Не зря его сравнивают с древним городом инков Мачу-Пикчу, являющейся древней перуанской достопримечательностью.

Причудливый Салтинский водопад

Также, мы посетим причудливый водопад Дагестана, один из немногих легкодоступных подземных водопадов. Скальные уступы здесь буквально смыкаются над головой, образуя относительно небольшое отверстие, через которое даже свет проникает с трудом. Сквозь это отверстие и падает с высоты 20 метров поток воды, образуя тем самым Салтинский водопад

Важная информация:

Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени.