Посетите аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад на экскурсии из Дербента
Гамсутль – одно из древнейших поселений в Республике Дагестан. Располагается в Гунибском районе Дагестана, на высоте 1500 метров над уровнем моря. В настоящий момент является заброшенным. Аул-призрак уникален необычной архитектурой, схожей с городом Мачу-Пикчу в Перу. Также посетим причудливый Салтинский водопад.
Ближайшие даты:
27
авг
авг
31
авг
авг
Что вас ожидает:
- Гунибская ГЭС
- Аул-призрак «Гамсутль»
- Кегер
- Салтинский водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Представьте себе гору, от самой вершины которой разбегаются по склонам человеческие жилища. Гору, на которой расположено селение, манящее своей экзотической природой.
Гамсутль – одно из самых старейших селений на Северном Кавказе и, пожалуй, самый известный аул в Дагестане. Здесь дома словно вырастают из горы, многоярусные жилища будто встроены в скальную породу. Не зря его сравнивают с древним городом инков Мачу-Пикчу, являющейся древней перуанской достопримечательностью.
Причудливый Салтинский водопад
Также, мы посетим причудливый водопад Дагестана, один из немногих легкодоступных подземных водопадов. Скальные уступы здесь буквально смыкаются над головой, образуя относительно небольшое отверстие, через которое даже свет проникает с трудом. Сквозь это отверстие и падает с высоты 20 метров поток воды, образуя тем самым Салтинский водопад
Важная информация:
Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени.
Согласно календарю
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Обед — национальная кухня
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- ул. Гагарина, д. 33б / 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно календарюЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 23 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек
- Брюки вместо шорт
- Либо любая другая одежда закрывающая плечи
- Живот
- Колени
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
23 июля 2023
Экскурсия была отличной, понравилось все и спасибо гиду Ахмеду.
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