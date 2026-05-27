Мы вам покажем совсем другой Дагестан — зелёный и субтропический.
Вы прогуляетесь по Самурскому лесу с лианами, увидите необычные деревья, выйдете к родникам и пройдёте по чёрному песку у Каспия. А в финале — легендарный экраноплан «Лунь» и его история, которая звучит почти как фантастика.
Вы прогуляетесь по Самурскому лесу с лианами, увидите необычные деревья, выйдете к родникам и пройдёте по чёрному песку у Каспия. А в финале — легендарный экраноплан «Лунь» и его история, которая звучит почти как фантастика.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Дербента
Отправимся в сторону южных природных локаций.
9:30 — Самурский лес
Вы прогуляетесь среди вековых деревьев, где по-настоящему спокойно.
10:00 — дерево «Дупло»
Необычное дерево с полым стволом — одно из самых фотогеничных мест.
10:20 — платан, которому 800 лет
Вы познакомитесь с деревом-старожилом, которое впечатляет своими размерами.
11:00 — слияние родников
Окажетесь в уединённом уголке с чистыми источниками и атмосферой тишины.
12:00 — обед (по желанию)
Сделаете паузу и попробуете блюда дагестанской кухни в гостях у местной жительницы.
13:00 — пляж «Чёрные пески»
Увидите редкий природный контраст — тёмный песок и морская гладь.
15:30 — экраноплан «Лунь»
Это уникальное воздушное судно показывает высокотехнологичный уровень своего времени — мы расскажем его историю.
А после — возвращение в Дербент.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле
- Дополнительные расходы: вход в заповедник — 250 ₽ за чел., экосбор — 100–200 ₽ за чел., обед — ~800 ₽ за чел. (по желанию)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 8850 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии на «Из Дербента - в Самурский лес с необычной природой»
Групповая
до 19 чел.
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Попасть в живую энциклопедию по ботанике и зоологии и попытаться обнять 800-летний платан
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
2900 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Самурский лес: изумрудная сказка России
Познакомиться с удивительной флорой и фауной, а также искупаться в лесном озере
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 276 ₽
20 290 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Дербент - город историй
Исследовать главные достопримечательности города на групповой пешеходной экскурсии
Начало: У соснового бора
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес и к экраноплану» Лунь
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
2900 ₽ за человека
от 20 000 ₽ за экскурсию