Путешествие включает посещение уникальных горных селений, древних храмов и живописных водопадов.
У вас будет возможность попробовать национальную кухню, а также познакомиться с бытом и культурой местных жителей.
У вас будет возможность попробовать национальную кухню, а также познакомиться с бытом и культурой местных жителей.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Наше путешествие начнется из города Дербент
- Зрыхский Водопад
- Старая часть села (Магалы)
- Краеведческий музей
- Ротонда Шарвили
- Термальные источники
Описание экскурсии
Ахты – один из крупных и старых аулов в Дагестане, расположенный на юге. Ахты (лезг. «Ахцагъ») переводится как очаг, родной. Ранние упоминания о селе датируются VI веком. Часть историков утверждает, что первые поселения здесь появились гораздо раньше – в V веке до н. э. Село привлекает туристов древними достопримечательностями, горячими источниками, пышными яблоневыми садами и местным колоритом. Важная информация: Уважаемые гости, во время посещения экскурсий следует соблюдать определённые правила:• Соблюдать дресс-код (женщинам не рекомендуется носить юбки и платья выше колена, облегающие джинсы, просвечивающие вещи, глубокое декольте, короткие майки, обнажающие живот; мужчина не рекомендуется надевать короткие шорты и майки, в особенности в сельской местности);• Запрещено распитие алкогольных напитков;• При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения;• Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом экскурсоводу;• На экскурсии иметь с собой документ удостоверяющий личность.
В субботу в 8:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Наше путешествие начнется из города Дербент
- Зрыхский Водопад
- Старая часть села (Магалы)
- Краеведческий музей
- Ротонда Шарвили
- Термальные источники
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
Что не входит в цену
- Билет в Музей, «, Сувениры, » Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Дербент, ул. Буйнакского, 19
Когда и сколько длится?
Когда: В субботу в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Примечание: Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг (возможна замена экскурсий на равноценные). Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте. Туроператор оставляет за собой право менять локации, размещения и дни программ (изменения
- Могут быть связаны с сезонными и погодными условиями
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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