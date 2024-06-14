Описание экскурсии

Ахты – один из крупных и старых аулов в Дагестане, расположенный на юге. Ахты (лезг. «Ахцагъ») переводится как очаг, родной. Ранние упоминания о селе датируются VI веком. Часть историков утверждает, что первые поселения здесь появились гораздо раньше – в V веке до н. э. Село привлекает туристов древними достопримечательностями, горячими источниками, пышными яблоневыми садами и местным колоритом. Важная информация: Уважаемые гости, во время посещения экскурсий следует соблюдать определённые правила:• Соблюдать дресс-код (женщинам не рекомендуется носить юбки и платья выше колена, облегающие джинсы, просвечивающие вещи, глубокое декольте, короткие майки, обнажающие живот; мужчина не рекомендуется надевать короткие шорты и майки, в особенности в сельской местности);• Запрещено распитие алкогольных напитков;• При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения;• Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом экскурсоводу;• На экскурсии иметь с собой документ удостоверяющий личность.