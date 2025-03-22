Что нас ждёт? Наша экскурсия начнётся с посещения Зрыхского водопада, а по пути мы расскажем вам, чем занимаются в ауле и кто в нём живет. После длительной прогулки, конечно, нужно подкрепиться, и мы с вами отправимся на обед. Там же находится страусиная ферма. А дальше посетим Краеведческий музей, где наш гид расскажет всё о культуре села Ахты. Далее мы расскажем вам о двух уникальных мостах: один из них построили два итальянца в 1915 году, эти мосты вы увидите своими глазами. Посетим старую часть села, где погрузимся в историю и быт горцев. Завершением экскурсии станет подъём на ротонду Шарвили, где открывается потрясающий вид на село Ахты. Важная информация:

Дагестан — мусульманская республика, и мы советуем нашим гостям носить скромную одежду: избегать откровенных и вызывающих нарядов, особенно при посещении мест священной значимости.