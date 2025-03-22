Горный Южный Дагестан — невероятно атмосферная местность, где стоит побывать хотя бы раз! Мы с вами посетим старинное селение Ахты и Зрыхский водопад, познакомимся с традициями горцев, а также насладимся свежим горным воздухом.
Описание экскурсии
Что нас ждёт? Наша экскурсия начнётся с посещения Зрыхского водопада, а по пути мы расскажем вам, чем занимаются в ауле и кто в нём живет. После длительной прогулки, конечно, нужно подкрепиться, и мы с вами отправимся на обед. Там же находится страусиная ферма. А дальше посетим Краеведческий музей, где наш гид расскажет всё о культуре села Ахты. Далее мы расскажем вам о двух уникальных мостах: один из них построили два итальянца в 1915 году, эти мосты вы увидите своими глазами. Посетим старую часть села, где погрузимся в историю и быт горцев. Завершением экскурсии станет подъём на ротонду Шарвили, где открывается потрясающий вид на село Ахты. Важная информация:
Дагестан — мусульманская республика, и мы советуем нашим гостям носить скромную одежду: избегать откровенных и вызывающих нарядов, особенно при посещении мест священной значимости.
По вторникам и субботам в 07:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ахты
- Зрыхский водопад
- Краеведческий музей
- Ротонда Шарвили
- Магалы
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед (национальная кухня)
Что не входит в цену
- Сувениры
- Билеты: 100 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Г. Дербент, ул. Буйнакского, 19
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и субботам в 07:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Дагестан - мусульманская республика
- И мы советуем нашим гостям носить скромную одежду: избегать откровенных и вызывающих нарядов
- Особенно при посещении мест священной значимости
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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