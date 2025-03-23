Кубачи - аул златокузнецов, спрятанный в горах

Откройте для себя уникальный аул Кубачи, известный на весь мир своими златокузнецами, чьи изделия высоко ценились на Кавказе и в Европе.

В этом музее под открытым небом, расположенном на высоте 1900 метров, каждая деталь, от оружия до архитектуры, — подлинный шедевр, созданный с душой, мастерством и терпением.

В домах кубачинцев вы найдете уникальные коллекции антиквариата, которые расскажут историю мастерства и культурных традиций.
Кубачи - аул златокузнецов, спрятанный в горах
Кубачи - аул златокузнецов, спрятанный в горах
Кубачи - аул златокузнецов, спрятанный в горах
Ближайшие даты:
23
мар30
мар6
апр13
апр20
апр27
апр4
мая
Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Дагестан: Музей под открытым небом

Путешественники всегда отмечали, что Дагестан можно назвать «музеем под открытым небом». Одним из самых интересных мест является аул златокузнецов – Кубачи, расположенный на высоте 1900 метров в Дахадаевском районе Дагестана.

История Кубачи

В древности по всему Кавказу и Ближнему Востоку ходили легенды о стране Зирихгеран, так называли Кубачи и его окрестности. Здесь изготавливалось оружие и ювелирные украшения, которые пользовались огромной популярностью среди знатных вельмож и королевских особ. Носить изделия кубачинских мастеров считалось большой честью.

Слухи о мастерстве кубачинцев дошли даже до Европы, и многие знатные люди заказывали здесь уникальные изделия.

Творчество кубачинцев

Кубачинцы придерживаются мудрой поговорки: «Чтобы создать совершенное произведение, надо положить на наковальню кусочек металла, душу творца и терпение златокузнеца». Это отражает их подход к ремеслу и искусству.

Каждый дом в Кубачи наполнен уникальными коллекциями: от редчайшего фарфора и фаянса до старинного оружия. Мастера Кубачи способны превратить любое изделие в настоящее произведение искусства.

Архитектура и оформление

Архитектура аулов впечатляет: арки, лестницы, украшения ворот, росписи на камне и резьба на дереве. Даже родники, куда ходят за водой местные жители, оформлены с любовью и мастерством, с использованием насечек и резьбы на камне.

Экскурсия в Кубачи

Если вы хотите познакомиться с этим удивительным местом, у нас есть отличное предложение! Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Мы забираем вас с места проживания в городе Дербенте и после экскурсии возвращаем в центр города.

Не упустите возможность узнать больше о культуре и традициях Кубачи, а также насладиться великолепными видами и атмосферой этого уникального региона!

Каждое воскресенье в 06:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кубачинская башня
  • Старый Кубачи
  • Ювелирный комбинат
  • Музей, где среди экспонатов хранится знаменитый меч Надир Шаха
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Обед
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Когда и сколько длится?
Когда: Каждое воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс-код: футболки вместо маек
  • Брюки вместо шорт
  • Либо любая другая одежда закрывающая плечи
  • Живот
  • Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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