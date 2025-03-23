Откройте для себя уникальный аул Кубачи, известный на весь мир своими златокузнецами, чьи изделия высоко ценились на Кавказе и в Европе. В этом музее под открытым небом, расположенном на высоте 1900 метров, каждая деталь, от оружия до архитектуры, — подлинный шедевр, созданный с душой, мастерством и терпением. В домах кубачинцев вы найдете уникальные коллекции антиквариата, которые расскажут историю мастерства и культурных традиций.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Дагестан: Музей под открытым небом

Путешественники всегда отмечали, что Дагестан можно назвать «музеем под открытым небом». Одним из самых интересных мест является аул златокузнецов – Кубачи, расположенный на высоте 1900 метров в Дахадаевском районе Дагестана.

История Кубачи

В древности по всему Кавказу и Ближнему Востоку ходили легенды о стране Зирихгеран, так называли Кубачи и его окрестности. Здесь изготавливалось оружие и ювелирные украшения, которые пользовались огромной популярностью среди знатных вельмож и королевских особ. Носить изделия кубачинских мастеров считалось большой честью.

Слухи о мастерстве кубачинцев дошли даже до Европы, и многие знатные люди заказывали здесь уникальные изделия.

Творчество кубачинцев

Кубачинцы придерживаются мудрой поговорки: «Чтобы создать совершенное произведение, надо положить на наковальню кусочек металла, душу творца и терпение златокузнеца». Это отражает их подход к ремеслу и искусству.

Каждый дом в Кубачи наполнен уникальными коллекциями: от редчайшего фарфора и фаянса до старинного оружия. Мастера Кубачи способны превратить любое изделие в настоящее произведение искусства.

Архитектура и оформление

Архитектура аулов впечатляет: арки, лестницы, украшения ворот, росписи на камне и резьба на дереве. Даже родники, куда ходят за водой местные жители, оформлены с любовью и мастерством, с использованием насечек и резьбы на камне.

Экскурсия в Кубачи

Если вы хотите познакомиться с этим удивительным местом, у нас есть отличное предложение! Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Мы забираем вас с места проживания в городе Дербенте и после экскурсии возвращаем в центр города.

Не упустите возможность узнать больше о культуре и традициях Кубачи, а также насладиться великолепными видами и атмосферой этого уникального региона!