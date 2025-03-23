В этом музее под открытым небом, расположенном на высоте 1900 метров, каждая деталь, от оружия до архитектуры, — подлинный шедевр, созданный с душой, мастерством и терпением.
В домах кубачинцев вы найдете уникальные коллекции антиквариата, которые расскажут историю мастерства и культурных традиций.
Описание экскурсии
Дагестан: Музей под открытым небом
Путешественники всегда отмечали, что Дагестан можно назвать «музеем под открытым небом». Одним из самых интересных мест является аул златокузнецов – Кубачи, расположенный на высоте 1900 метров в Дахадаевском районе Дагестана.
История Кубачи
В древности по всему Кавказу и Ближнему Востоку ходили легенды о стране Зирихгеран, так называли Кубачи и его окрестности. Здесь изготавливалось оружие и ювелирные украшения, которые пользовались огромной популярностью среди знатных вельмож и королевских особ. Носить изделия кубачинских мастеров считалось большой честью.
Слухи о мастерстве кубачинцев дошли даже до Европы, и многие знатные люди заказывали здесь уникальные изделия.
Творчество кубачинцев
Кубачинцы придерживаются мудрой поговорки: «Чтобы создать совершенное произведение, надо положить на наковальню кусочек металла, душу творца и терпение златокузнеца». Это отражает их подход к ремеслу и искусству.
Каждый дом в Кубачи наполнен уникальными коллекциями: от редчайшего фарфора и фаянса до старинного оружия. Мастера Кубачи способны превратить любое изделие в настоящее произведение искусства.
Архитектура и оформление
Архитектура аулов впечатляет: арки, лестницы, украшения ворот, росписи на камне и резьба на дереве. Даже родники, куда ходят за водой местные жители, оформлены с любовью и мастерством, с использованием насечек и резьбы на камне.
Экскурсия в Кубачи
Если вы хотите познакомиться с этим удивительным местом, у нас есть отличное предложение! Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Мы забираем вас с места проживания в городе Дербенте и после экскурсии возвращаем в центр города.
Не упустите возможность узнать больше о культуре и традициях Кубачи, а также насладиться великолепными видами и атмосферой этого уникального региона!
Каждое воскресенье в 06:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кубачинская башня
- Старый Кубачи
- Ювелирный комбинат
- Музей, где среди экспонатов хранится знаменитый меч Надир Шаха
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Пожалуйста
- Возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс-код: футболки вместо маек
- Брюки вместо шорт
- Либо любая другая одежда закрывающая плечи
- Живот
- Колени