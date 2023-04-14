Индивидуальная экскурсия
Кубачи — неприметное село, но известное на весь мир.
Славу ему принесли местные ювелиры, уже много веков впечатляющие своим удивительным талантом в изготовлении украшений, посуды и многих других изделий.
Гид расскажет вам об истории этого поселения, а также сопроводит вас на мастер-класс, где вы лично сможете попробовать себя в роли творца.
Наш путь далее будет протекать к заброшенному аулу, атмосфера которого будто бы служит магнитом для многих туристов. И вы узнаете, почему!
Славу ему принесли местные ювелиры, уже много веков впечатляющие своим удивительным талантом в изготовлении украшений, посуды и многих других изделий.
Гид расскажет вам об истории этого поселения, а также сопроводит вас на мастер-класс, где вы лично сможете попробовать себя в роли творца.
Наш путь далее будет протекать к заброшенному аулу, атмосфера которого будто бы служит магнитом для многих туристов. И вы узнаете, почему!
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Аул Кубачи
- Комбинат ювелирных изделий
- Музей в кубачинской башне
- Джума-мечеть
- Кала-Корейша
- Мавзолей кайтагских уцмиев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Село златокузнецов Посетите с нами знаменитое село златокузнецов. Кубачинцы являются непревзойденными мастерами в ювелирном искусстве. Именно оно принесло промыслу мировую славу: многие изделия, созданные творцами Кубачей, хранятся даже в таких музеях с громкими названиями, как Лувр и Эрмитаж! Аул Кала-Корейш Также мы с вами посетим аул Кала-Корейш — средневековую столицу Кайтагского уцмийства — крупного феодального владения. Ныне это заброшенное даргинское селение, которое непременно поразит вас своей древностью и красотой. Важная информацияПеший подъем в одну сторону составит примерно 30 минут. С собой рекомендуется взять:
- Удобную обувь.
- Головной убор.
- Солнцезащитный крем.
- Наличные средства.
- Воду.
- Перекус.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед — национальная кухня
- Вход в крепость
- Вход в музей
- Вход в ювелирный комбинат
- Мастер-класс
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, 4А
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных
- Потребуется взять с собой документ, удостоверяющий личность.
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн, Мегафон
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании