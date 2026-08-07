Кубачи — неприметное село в Дагестане, известное на весь мир.
Славу ему принесли местные ювелиры, уже много веков впечатляющие своим удивительным талантом в изготовлении украшений, посуды и многих других изделий.
Гид расскажет
Славу ему принесли местные ювелиры, уже много веков впечатляющие своим удивительным талантом в изготовлении украшений, посуды и многих других изделий.
Гид расскажет
Описание экскурсииСело златокузнецов Посетите с нами знаменитое село златокузнецов — аул Кубачи. Кубачинцы являются непревзойденными мастерами в ювелирном искусстве. Именно оно принесло промыслу мировую славу: многие изделия, созданные творцами Кубачей, хранятся даже в таких музеях с громкими названиями, как Лувр и Эрмитаж! Важная информация С собой рекомендуется взять:
- Удобную обувь.
- Головной убор.
- Солнцезащитный крем.
- Наличные средства.
- Воду.
- Перекус. Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ежедневно в 8:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кубачинская башня
- Старый Кубачи
- Ювелирный камбинат
- Музей
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Обед - национальная кухня (700-800р//чел.)
- Вход в башню (50-100р//чел)
- Вход в музей (50-100 р/чел)
- Вход в ювелирный комбинат (150-200р//чел.)
- Мастер-класс 1000р/группа
- Личные расходы
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
Завершение: Г. Дербент
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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