Кубачи — неприметное село, но известное на весь мир.



Славу ему принесли местные ювелиры, уже много веков впечатляющие своим удивительным талантом в изготовлении украшений, посуды и многих других изделий.



Гид расскажет вам об истории этого поселения, а также сопроводит вас на мастер-класс, где вы лично сможете попробовать себя в роли творца.



Наш путь далее будет протекать к заброшенному аулу, атмосфера которого будто бы служит магнитом для многих туристов. И вы узнаете, почему!