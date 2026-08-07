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Золото Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана (индивидуальный тур)

История и ювелирное искусство Кубачей: индивидуальная экскурсия из Дербента
Кубачи — неприметное село в Дагестане, известное на весь мир.

Славу ему принесли местные ювелиры, уже много веков впечатляющие своим удивительным талантом в изготовлении украшений, посуды и многих других изделий.

Гид расскажет
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вам об истории этого поселения, а также сопроводит вас на мастер-класс, где вы лично сможете попробовать себя в роли творца.

Наш путь далее будет протекать к заброшенному аулу, атмосфера которого будто бы служит магнитом для многих туристов. И вы узнаете, почему!

Золото Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана (индивидуальный тур)
Золото Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана (индивидуальный тур)
Золото Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана (индивидуальный тур)

Описание экскурсии

Село златокузнецов Посетите с нами знаменитое село златокузнецов — аул Кубачи. Кубачинцы являются непревзойденными мастерами в ювелирном искусстве. Именно оно принесло промыслу мировую славу: многие изделия, созданные творцами Кубачей, хранятся даже в таких музеях с громкими названиями, как Лувр и Эрмитаж! Важная информация С собой рекомендуется взять:
  • Удобную обувь.
  • Головной убор.
  • Солнцезащитный крем.
  • Наличные средства.
  • Воду.
  • Перекус. Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Ежедневно в 8:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кубачинская башня
  • Старый Кубачи
  • Ювелирный камбинат
  • Музей
Что включено
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
  • Обед - национальная кухня (700-800р//чел.)
  • Вход в башню (50-100р//чел)
  • Вход в музей (50-100 р/чел)
  • Вход в ювелирный комбинат (150-200р//чел.)
  • Мастер-класс 1000р/группа
  • Личные расходы
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
Завершение: Г. Дербент
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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