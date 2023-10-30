Кусочек металла, душа творца и терпение златокузнеца: понять, как рождаются кубачинские шедевры
Высоко-высоко в горах, покрытых снежными шапками, на каменистых склонах раскинулся древний аул. Здесь с 5 века делают удивительные ювелирные изделия. А каждая семья мастеров бережно передаёт своё необычное наследие из поколения в поколение.
Так отправимся же поскорее сюда, чтобы прикоснуться к древнему искусству, услышать историю аула и взглянуть на изделия удивительной красоты!
Так отправимся же поскорее сюда, чтобы прикоснуться к древнему искусству, услышать историю аула и взглянуть на изделия удивительной красоты!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Аул златокузнецов Кубачи — один из крупнейших на Кавказе центров художественной обработки металла. Здесь каждый дом — музей. Необычайно красивые изделия — украшения, посуда, оружие — хранятся тут как семейные реликвии и передаются по наследству. Сыновья с детства приобщаются к профессии и познают секреты мастерства отцов и дедов.
- Вы посетите этот древнейший аул и познакомитесь с его удивительной историей, традициями и обычаями.
- Прогуляетесь по узким улочкам и проникнетесь местным колоритом.
- Попадёте на вкусный национальный обед и мастер-класс по ювелирному мастерству.
- Посетите ювелирный комбинат и увидите оригинальные изделия.
- Выясните, какая история стоит за этим искусством, а также узнаете, почему аул Кубачи раньше называли Зерихгеран и как он стал главной кузницей Дагестана.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и полное сопровождение гида
- Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
- Для поездки необходимо выбрать необлегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно)
- Во время поездки запрещено распитие спиртных напитков. Также не берите, пожалуйста, с собой животных.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачиваются:
- обед — от 650 руб. /чел.
- мастер-класс с ювелиром — 1000 руб. /группа
- посещение сторожевой башни — 50-100 руб. /чел.
- посещение комбината ювелирных изделий — 150-200 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 5447 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных, полюбившихся многих гостям, до необычных уголков, которые называют нетуристическими. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!
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