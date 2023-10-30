Из Дербента в Кубачи - на родину знаменитых на весь мир златокузнецов

Кусочек металла, душа творца и терпение златокузнеца: понять, как рождаются кубачинские шедевры

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Высоко-высоко в горах, покрытых снежными шапками, на каменистых склонах раскинулся древний аул. Здесь с 5 века делают удивительные ювелирные изделия. А каждая семья мастеров бережно передаёт своё необычное наследие из поколения в поколение.

Так отправимся же поскорее сюда, чтобы прикоснуться к древнему искусству, услышать историю аула и взглянуть на изделия удивительной красоты!
Из Дербента в Кубачи - на родину знаменитых на весь мир златокузнецов
Из Дербента в Кубачи - на родину знаменитых на весь мир златокузнецов
Из Дербента в Кубачи - на родину знаменитых на весь мир златокузнецов
Из Дербента в Кубачи - на родину знаменитых на весь мир златокузнецов
Из Дербента в Кубачи - на родину знаменитых на весь мир златокузнецов
Из Дербента в Кубачи - на родину знаменитых на весь мир златокузнецов
Из Дербента в Кубачи - на родину знаменитых на весь мир златокузнецов
Из Дербента в Кубачи - на родину знаменитых на весь мир златокузнецов
Из Дербента в Кубачи - на родину знаменитых на весь мир златокузнецов
Ближайшие даты:
30
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Аул златокузнецов Кубачи — один из крупнейших на Кавказе центров художественной обработки металла. Здесь каждый дом — музей. Необычайно красивые изделия — украшения, посуда, оружие — хранятся тут как семейные реликвии и передаются по наследству. Сыновья с детства приобщаются к профессии и познают секреты мастерства отцов и дедов.

  • Вы посетите этот древнейший аул и познакомитесь с его удивительной историей, традициями и обычаями.
  • Прогуляетесь по узким улочкам и проникнетесь местным колоритом.
  • Попадёте на вкусный национальный обед и мастер-класс по ювелирному мастерству.
  • Посетите ювелирный комбинат и увидите оригинальные изделия.
  • Выясните, какая история стоит за этим искусством, а также узнаете, почему аул Кубачи раньше называли Зерихгеран и как он стал главной кузницей Дагестана.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер и полное сопровождение гида
  • Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
  • Для поездки необходимо выбрать необлегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно)
  • Во время поездки запрещено распитие спиртных напитков. Также не берите, пожалуйста, с собой животных.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачиваются:

  • обед — от 650 руб. /чел.
  • мастер-класс с ювелиром — 1000 руб. /группа
  • посещение сторожевой башни — 50-100 руб. /чел.
  • посещение комбината ювелирных изделий — 150-200 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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