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история, удивительные люди и неповторимая атмосфера.

А если Ваши дамы любят украшения из серебра, то стоимость экскурсии окупится - тут продают огромное количество изделий ручной работы за выгодную цену.

Обязательно не пропустите музей - это атмосферное место, несущее в себе не только экспонаты, но, главное, уникальные истории и дух заброшенных коридоров.

Нашим гидом был Арсен - житель деревни рядом с Кубачами. И это очень важно - дорога в Кубачи одна из самых опасных в Дагестане. И сам путь - отдельный аттракцион. А ещё у Арсена своя, непередаваемая харизма и настоящий дагестанский характер. Общение с ним Вы будете вспоминать не меньше, чем сами Кубачи.

Уже хочу вернуться.