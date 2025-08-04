Высоко-высоко в горах, покрытых снежными шапками, на каменистых склонах раскинулся древний аул. Здесь с 5 века делают удивительные ювелирные изделия. А каждая семья мастеров бережно передаёт своё необычное наследие из поколения в поколение.
Так отправимся же поскорее сюда, чтобы прикоснуться к древнему искусству, услышать историю аула и взглянуть на изделия удивительной красоты!
Так отправимся же поскорее сюда, чтобы прикоснуться к древнему искусству, услышать историю аула и взглянуть на изделия удивительной красоты!
Описание экскурсии
Аул златокузнецов Кубачи — один из крупнейших на Кавказе центров художественной обработки металла. Здесь каждый дом — музей. Необычайно красивые изделия — украшения, посуда, оружие — хранятся тут как семейные реликвии и передаются по наследству. Сыновья с детства приобщаются к профессии и познают секреты мастерства отцов и дедов.
- Вы посетите этот древнейший аул и познакомитесь с его удивительной историей, традициями и обычаями.
- Прогуляетесь по узким улочкам и проникнетесь местным колоритом.
- Попадёте на вкусный национальный обед и мастер-класс по ювелирному мастерству.
- Посетите ювелирный комбинат и увидите оригинальные изделия.
- Выясните, какая история стоит за этим искусством, а также узнаете, почему аул Кубачи раньше называли Зерихгеран и как он стал главной кузницей Дагестана.
Организационные детали
- Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
- Для поездки необходимо выбрать необлегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно, шорты — нет)
- Во время поездки запрещено распитие спиртных напитков. Также не берите, пожалуйста, с собой животных
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачиваются:
- обед — от 700 ₽ за чел.
- мастер-класс с ювелиром — 1000 ₽/группа
- посещение сторожевой башни — 50-100 ₽/чел.
- посещение комбината ювелирных изделий — 150-200 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 9000 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Долго думали - стоит ли ехать в Кубачи? Цена - кусачая, один пункт назначения, очень мало отзывов. Но решились и не пожалели.
Кубачи - уникальное, атмосферное место. В нем есть живая
Кубачи - уникальное, атмосферное место. В нем есть живая
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