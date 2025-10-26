На экскурсии познакомимся с основными достопримечательностями старинной части Дербента: начнем со старых кварталов с крепостными стенами и древними банями, зайдем во двор Джума-мечети, постоим на площади Старого рынка Дербента и своими глазами увидим крепость Нарын-кала.
Описание экскурсииСердце самого древнего города России Обзорная экскурсия по старинной части Дербента предполагает знакомство с основными достопримечательностями этого уникального историко-архитектурного ансамбля.
- Исследование магалов — старинных кварталов, в которых заблудилось время. Раньше каждый магал имел собственную мечеть. Мы узнаем историю крепостных стен и ворот, увидим древние восточные бани.
- Осмотр Джума-мечети — старейшей мечети в России и СНГ.
- Посещение площади Старого рынка Дербента — в древности здесь останавливались караваны.
- Знакомство с Домом-музеем писателя-декабриста А. А. Бестужева-Марлинского.
- В процессе нашего путешествия мы увидим и другие памятники, родники и, конечно же, потрясающую цитадель Нарын-кала.
Экскурсия начинается строго в указанное время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Магалы Дербента
- Древние восточные бани
- Джума-мечеть
- Старый рынок Дербента
- Дом-музей писателя-декабриста А.А. Бестужева-Марлинского
- Нарын-кала
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в цитадель Нарын-кала
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ворота Орта-капы
Завершение: Цитадель Нарын-кала
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия начинается строго в указанное время.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Натали
26 окт 2025
Высокопрофессиональный рассказ, знакомство с историей Дербента и крепости с соприкосновением музыкальностью языка и поэзии.
Эльмира любит свое дело и гордится своей Родиной! Трогательно, интересно, комфортно. БлагоДарим!
Е
Елена
13 окт 2025
А
Анастасия
12 сен 2025
В начале сентября приехали в Дербент из Избербаша на пару дней и в итоге задержались почти на 6. Приехали вечером, на утро забронировали экскурсию у Эльмиры и очень всё прошло
