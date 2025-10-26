читать дальше замечательно! Нам рассказали и показали все основные достопримечательности, посоветовали, что ещё посмотреть. Мы осмотрели крепость, музей, Эльмира рассказала об истории города, посетили музей Бестужева, бани, прогулялись по старому городу, осмотрели Джума мечеть снаружи, тк шёл ремонт внутрь не пускали. Очень советую знакомство с Дербентом начинать с этой экскурсии!!!

Большая благодарность Эльмире, отвечала на все вопросы, много рассказала интересного предоставила достаточно времени на фото, прогулка по городу и крепости шла без спешки, спокойно.

В начале сентября приехали в Дербент из Избербаша на пару дней и в итоге задержались почти на 6. Приехали вечером, на утро забронировали экскурсию у Эльмиры и очень всё прошло