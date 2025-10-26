Мои заказы

Обзорная экскурсия по старинному Дербенту

На экскурсии познакомимся с основными достопримечательностями старинной части Дербента: начнем со старых кварталов с крепостными стенами и древними банями, зайдем во двор Джума-мечети, постоим на площади Старого рынка Дербента и своими глазами увидим крепость Нарын-кала.
Описание экскурсии

Сердце самого древнего города России Обзорная экскурсия по старинной части Дербента предполагает знакомство с основными достопримечательностями этого уникального историко-архитектурного ансамбля.
  • Исследование магалов — старинных кварталов, в которых заблудилось время. Раньше каждый магал имел собственную мечеть. Мы узнаем историю крепостных стен и ворот, увидим древние восточные бани.
  • Осмотр Джума-мечети — старейшей мечети в России и СНГ.
  • Посещение площади Старого рынка Дербента — в древности здесь останавливались караваны.
  • Знакомство с Домом-музеем писателя-декабриста А. А. Бестужева-Марлинского.
  • В процессе нашего путешествия мы увидим и другие памятники, родники и, конечно же, потрясающую цитадель Нарын-кала.

Экскурсия начинается строго в указанное время.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Магалы Дербента
  • Древние восточные бани
  • Джума-мечеть
  • Старый рынок Дербента
  • Дом-музей писателя-декабриста А.А. Бестужева-Марлинского
  • Нарын-кала
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты в цитадель Нарын-кала
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ворота Орта-капы
Завершение: Цитадель Нарын-кала
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия начинается строго в указанное время.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Натали
26 окт 2025
Высокопрофессиональный рассказ, знакомство с историей Дербента и крепости с соприкосновением музыкальностью языка и поэзии.
Эльмира любит свое дело и гордится своей Родиной! Трогательно, интересно, комфортно. БлагоДарим!
Е
Елена
13 окт 2025
А
Анастасия
12 сен 2025
В начале сентября приехали в Дербент из Избербаша на пару дней и в итоге задержались почти на 6. Приехали вечером, на утро забронировали экскурсию у Эльмиры и очень всё прошло
читать дальше

замечательно! Нам рассказали и показали все основные достопримечательности, посоветовали, что ещё посмотреть. Мы осмотрели крепость, музей, Эльмира рассказала об истории города, посетили музей Бестужева, бани, прогулялись по старому городу, осмотрели Джума мечеть снаружи, тк шёл ремонт внутрь не пускали. Очень советую знакомство с Дербентом начинать с этой экскурсии!!!
Большая благодарность Эльмире, отвечала на все вопросы, много рассказала интересного предоставила достаточно времени на фото, прогулка по городу и крепости шла без спешки, спокойно.

