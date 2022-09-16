Путешествие в Дербент - это возможность ощутить атмосферу древнего восточного города.



Прогулка по узким улочкам исторического центра, знакомство с магалами и посещение значимых мест, таких как дом-музей Бестужева-Малинского и подземная Девичья баня, подарят незабываемые впечатления. Визит в цитадель Нарын-Кала, входящую в список объектов ЮНЕСКО, станет кульминацией экскурсии. Не упустите шанс прикоснуться к истории и культуре Дербента

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Дербента - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно насладиться прогулками по городу в полной мере. Весной и осенью также комфортно, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, несмотря на прохладу, город сохраняет свою привлекательность, особенно для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов.

Сейчас август — это идеальное время.