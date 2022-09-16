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Обзорная экскурсия по Cтарому городу

Погрузитесь в историю Дербента, прогуливаясь по его древним улочкам и наслаждаясь уникальной архитектурой и культурой
Путешествие в Дербент - это возможность ощутить атмосферу древнего восточного города.

Прогулка по узким улочкам исторического центра, знакомство с магалами и посещение значимых мест, таких как дом-музей Бестужева-Малинского и подземная Девичья баня, подарят незабываемые впечатления. Визит в цитадель Нарын-Кала, входящую в список объектов ЮНЕСКО, станет кульминацией экскурсии. Не упустите шанс прикоснуться к истории и культуре Дербента
4.5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная атмосфера древнего города
  • 🏛 Посещение объектов ЮНЕСКО
  • 🕌 Исторические мечети и магалы
  • 🎨 Богатая культурная программа
  • 👣 Прогулка по узким улочкам

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Дербента - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно насладиться прогулками по городу в полной мере. Весной и осенью также комфортно, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, несмотря на прохладу, город сохраняет свою привлекательность, особенно для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Обзорная экскурсия по Cтарому городу

Что можно увидеть

  • Армянская церковь
  • Дом-музей Бестужева-Малинского
  • Подземная Девичья баня
  • Джума-мечеть
  • Цитадель Нарын-Кала

Описание экскурсии

Что вас ждет Прогулка по Дербенту погрузит вас в уникальный восточный колорит этого древнего города. Вы прогуляетесь по его исторической части и увидите дербентские магалы — небольшие жилые районы вокруг мечетей. В пределах Старого города находятся дом-музей Бестужева-Малинского и подземная Девичья баня, где в старину могли купаться только девушки. Здесь же располагается знаменитая Джума-мечеть — старейшая в России. Далее экскурсия приведет нас к одному из наиболее значимых памятников города — цитадели Нарын-Кала, которая входит в состав Дербентской крепости. Как и Джума-мечеть, она является объектом наследия ЮНЕСКО. Внутри сохранились старинные бани, остатки ханского дворца, подземная тюрьма-зиндан, система водопровода из керамических труб. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом-музей Бестужева-Малинского
  • Девичья баня
  • Джума-мечеть
  • Цитадель Нарын-кала
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Входные билеты.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
3
1
Е
Экскурсию по старому городу нам проводил гид Амин. Очень увлечённый историей Дербента человек. Исследователь. Узнали много интересного, время прошло незаметно. После экскурсии получили много полезных советов: куда сходить, что посмотреть, что попробовать и и. д. Спасибо большое!
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Е
Экскурсию по старому городу нам проводил гид Амин. Очень увлечённый историей Дербента человек. Исследователь. Узнали много интересного, время прошло незаметно. После экскурсии получили много полезных советов: куда сходить, что посмотреть, что попробовать и и. д. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсию по старому городу нам проводил гид Амин. Очень увлечённый историей Дербента человек. Исследователь. Узнали много интересного, время прошло незаметно. После экскурсии получили много полезных советов: куда сходить, что посмотреть, что попробовать и и. д. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия была великолепная. Экскурсовод Эмин все очень подробно и интересно рассказал, так же рассказал много важного: где можно погулять одним, покушать, поплавать.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия обширная, много информации подаётся легко, интересно. Благодарим нашего экскурсовода Марту за неформальное отношение к своей работе.
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Н
Экскурсия обширная, много информации подаётся легко, интересно. Благодарим нашего экскурсовода Марту за неформальное отношение к своей работе.
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Входит в следующие категории Дербента

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