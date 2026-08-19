Огни Дербента: дневная или вечерняя обзорная экскурсия по древнему городу

Вы проследите историю развития древнего города, посетив его старую и новую части.
Перед вами предстанет старинная крепость «Нарын‑кала», старая часть города — Магалы, дом‑музей Бестужева‑Марлинского, а также современная улица Мамедбекова.
В окружении живописных ландшафтов вы дойдёте до парка, где находится самый большой мультимедийный фонтан в России.
Перед вами предстанет старинная крепость «Нарын‑кала», старая часть города — Магалы, дом‑музей Бестужева‑Марлинского, а также современная улица Мамедбекова.
В окружении живописных ландшафтов вы дойдёте до парка, где находится самый большой мультимедийный фонтан в России.
Описание экскурсииМесто встречи истории и современности Откройте для себя Дербент — город, где эпохи переплетаются. Наше путешествие начнется с величественной цитадели «Нарын-кала», древнего сердца города, чьи стены веками хранят тайны у Каспийского моря. Мы исследуем эту крепость и узнаем историю ее славного прошлого. Далее мы спустимся в Старый город, пройдемся по хаотичным лабиринтам древних магалов, где каждый камень дышит историей. Контрастом станет знакомство с обновленным Дербентом: по изящной улице Мамедбекова мы выйдем к парку им. Низами Гянджеви, где увидим самый большой мультимедийный фонтан в России. В центре нашего рассказа:
- путь Дербента от древнего форпоста до современного города и его влияние на ход истории;
- самобытная культура, обычаи и душа этого места;
- подлинный характер города — через радушие и открытость его жителей.
Каждый день в 9:00, 13:00, 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цитадель «Нарын-кала»
- Магалы (Старая часть города)
- Джума-мечеть
- Улица Мамедбекова
- Парк им. Низами Гянджеви
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в крепость: /n взрослые - 300 руб. /n школьники - 100 руб. /n дошкольники - бесплатно.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица А. Богатырёва, 9
Завершение: Парк им. Низами Гянджеви
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9:00, 13:00, 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 339 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия по старой крепости и городу превзошла все ожидания. Это было не просто знакомство с достопримечательностями, а настоящее погружение в атмосферу прошлых веков. И главная причина этого волшебства — наш
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Н
Экскурсия подробная, познавательная, рассказано было обо всех уголках крепости Нарын-Кала, что в какое время находилось, как и сколько строилась.
Провели по древним кварталам- магалам - Дербента. Рассказал об истории их появления, особенностях, людей живущих там, их особом укладе жизни.
Спасибо экскурсоводу Али.
Провели по древним кварталам- магалам - Дербента. Рассказал об истории их появления, особенностях, людей живущих там, их особом укладе жизни.
Спасибо экскурсоводу Али.
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М
Понравилось - очень! Экскурсовод Али очень грамотно нам всё рассказал и в самой крепости и по древним магалам поводил как по лабиринтам. Ответил на все вопросы какие не задавали бы.
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А
Большое спасибо Аминат за такую чудесную прогулку по исторической части Дербента. За время экскурсии нам удалось не только полюбоваться величественной цитаделью Нарын-Кала, увидеть Дербент с высоты, но также соприкоснуться с историей этих мест и проникнуться обаянием магалов (районов) старого города 🕌
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И
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод Али! Узнали историю крепости, всех внутренних построек. Прогулялись по старым магалам и зашли за вкусной пахлавой. Также, увидели ворота 6 века, под которыми проезжал еще Петр Великий. Были семьей, всем очень понравилось.
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L
Экскурсовод Али прекрасно провел экскурсию, столько много интересной информации. Все посмотрели, нигде не торопились, везде было время сделать фотографии. Отлично прогулялись по магалам. Спасибо!!!
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Входит в следующие категории Дербента
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Билеты
От крепости к фонтану: прогулка из прошлого в современность
Начало: Смотровая площадка у цитадели Нарын-кала
Расписание: По средам - в 17:00 часов
29 авг в 17:00
30 авг в 17:00
1400 ₽ за билет
Групповая
до 15 чел.
Дербент - город контрастов
Прикоснуться к местной истории и легендам на экскурсии
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 16:00 и 17:00
Завтра в 16:00
28 авг в 16:00
1400 ₽ за человека
Фотопрогулка
Дербент - врата Востока
Начало: Парковка цитадель Нарын-Кала
Расписание: Каждый день в 09:00 и в 16:00. Каждый первый понедельник месяца рынок не работает.
Завтра в 09:00
28 авг в 09:00
1200 ₽ за человека
Групповая
Дербент - жемчужина Востока
Посетить цитадель Нарын-Кала, погулять по Старому городу и вдохнуть аромат специй на местном базаре
Начало: У цитадели Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 10:00
28 авг в 10:00
29 авг в 10:00
1200 ₽ за человека
1500 ₽ за человека