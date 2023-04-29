Огни Дербента: дневная или вечерняя обзорная экскурсия по древнему городу

Огни Дербента
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Что вас ожидает:
- Цитадель "Нарын-кала"
- Магалы (старая часть города)
- Джума мечеть
- Улица Мамедбекова
- Парк им. Низами Гянджеви
- Улица Казем-бека
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вечером, в огнях подсветки, Дербент особенно романтичен. Вся экскурсия построена таким образом, что вы будете перемещаться от самых древних памятников архитектуры к самым высокотехнологичным новинкам.
Каждый день в 17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в крепость оплачиваются дополнительно: 200 руб. взрослые
- 100 руб. школьники
- Дошкольникам бесплатно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Дербент, улица 8 МагалЗавершение: ул. Таги-Заде, 30Б
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 17:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Входные билеты в крепость оплачиваются дополнительно: 200 руб. взрослые, 100 руб. школьники, дошкольникам бесплатно
- Длительность экскурсии — около 3 часов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании