Огни Дербента: дневная или вечерняя обзорная экскурсия по древнему городу

Огни Дербента: вечерняя обзорная экскурсия по древнему городу

Огни Дербента

Описание
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Огни Дербента: вечерняя обзорная экскурсия по древнему городу
Огни Дербента: вечерняя обзорная экскурсия по древнему городу
Огни Дербента: вечерняя обзорная экскурсия по древнему городу
Огни Дербента: вечерняя обзорная экскурсия по древнему городу
Огни Дербента: вечерняя обзорная экскурсия по древнему городу
Огни Дербента: вечерняя обзорная экскурсия по древнему городу
Огни Дербента: вечерняя обзорная экскурсия по древнему городу
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Цитадель "Нарын-кала"
  • Магалы (старая часть города)
  • Джума мечеть
  • Улица Мамедбекова
  • Парк им. Низами Гянджеви
  • Улица Казем-бека
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вечером, в огнях подсветки, Дербент особенно романтичен. Вся экскурсия построена таким образом, что вы будете перемещаться от самых древних памятников архитектуры к самым высокотехнологичным новинкам.

Каждый день в 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в крепость оплачиваются дополнительно: 200 руб. взрослые
  • 100 руб. школьники
  • Дошкольникам бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дербент, улица 8 Магал
Завершение: ул. Таги-Заде, 30Б
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Входные билеты в крепость оплачиваются дополнительно: 200 руб. взрослые, 100 руб. школьники, дошкольникам бесплатно
  • Длительность экскурсии — около 3 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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