Огни Дербента: дневная или вечерняя обзорная экскурсия по древнему городу

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гид Зулейха.



С первых минут она покорила нас своей искренней любовью к этому месту. Зулейха рассказывала так увлеченно, что старые камни буквально оживали: мы слышали звон сабель, шум базаров и шепот за стеной. Отдельное спасибо за то, что она не читала сухие даты по бумажке, а плела историю, как кружево, дополняя её местными легендами и бытовыми деталями. Удивительно, но за пару часов мы не просто узнали историю, а прониклись духом города.



Зулейха – настоящий профессионал с большой буквы и бесконечным обаянием. Всем рекомендую!