3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Погрузитесь в историю Дербента, прогуливаясь по его узким улочкам и магалам. Узнайте о Джума-мечети и цитадели Нарын-Кала с опытным гидом
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 5500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по древнему Дербенту и крепости Нарын-кала
Начало: По договорённости
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4500₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Групповая
Экскурсия по древнему городу и крепости Нарын-Кала
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
1200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 января 202531 декабря были на индивидуальной экскурсии Древний Дербент и Нарын-Кала. Гидом была Алсида. Экскурсия оставила очень приятное впечатление. Богатый исторический
- ДДарья1 ноября 2024Увлекательная неспешная прогулка в компании гида Алсиды окунула нас в многовековую историю Дербента. Узнали много нового для себя. Спасибо за организацию и проведение данной экскурсии!
- ЛЛариса27 сентября 2024Гидом у нас двоих была Алсида, весёлая, энергичная. Рассказала нам множество исторических фактов и провела в крепость Нарын -кала нестандартным
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Подземная тюрьма Зиндан»
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