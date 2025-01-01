Подземная тюрьма Зиндан – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Подземная тюрьма Зиндан» в Дербенте, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Пешая
9 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Cтарому городу
Погрузитесь в историю Дербента, прогуливаясь по его узким улочкам и магалам. Узнайте о Джума-мечети и цитадели Нарын-Кала с опытным гидом
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 5500 за всё до 5 чел.
Прогулка по древнему Дербенту и крепости Нарын-кала
Пешая
60 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по древнему Дербенту и крепости Нарын-кала
Начало: По договорённости
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4500 за всё до 4 чел.
Экскурсия по древнему городу и крепости Нарын-Кала
Пешая
3 часа
Групповая
Экскурсия по древнему городу и крепости Нарын-Кала
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
1200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 января 2025
    Прогулка по древнему Дербенту и крепости Нарын-кала
    31 декабря были на индивидуальной экскурсии Древний Дербент и Нарын-Кала. Гидом была Алсида. Экскурсия оставила очень приятное впечатление. Богатый исторический
    читать дальше

    материал был преподнесен талантливо и профессионально. Благодарны Алсиде за неторопливое путешествие по крепости и древним улочкам. Вместо запланированных 3-х часов Алсида провела с нами более 4-х часов, время пролетело незаметно, в перерыве между обзором крепости и старого города угостились САМЫМ вкусным кофе в Дербенте около вяжущей бабушки. Экскурсия получилась не только интересной, но и безумно вкусной)) Экскурсию и гида рекомендуем всем туристам однозначно!!!

  • Д
    Дарья
    1 ноября 2024
    Прогулка по древнему Дербенту и крепости Нарын-кала
    Увлекательная неспешная прогулка в компании гида Алсиды окунула нас в многовековую историю Дербента. Узнали много нового для себя. Спасибо за организацию и проведение данной экскурсии!
  • Л
    Лариса
    27 сентября 2024
    Прогулка по древнему Дербенту и крепости Нарын-кала
    Гидом у нас двоих была Алсида, весёлая, энергичная. Рассказала нам множество исторических фактов и провела в крепость Нарын -кала нестандартным
    читать дальше

    маршрутом, поэтому мы не сталкивались с большими группами и могли внимательно все рассмотреть. Крепость конечно очень впечатляет, это надо видеть в живую, ни одно фото не передаёт ее мощь и величие. Потом мы прогулялись с Алсидой по древнему Дербенту, удивительно, что там продолжают жить люди, в таких старинных домах и запутанных улочках. Экскурсия была 3 часа, время очень незаметно пролетело. Ещё раз убедилась, что по таким большим историческим объектам нужно обязательно ходить с гидом. Алсиде большое спасибо за эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Подземная тюрьма Зиндан»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Cтарому городу
  2. Прогулка по древнему Дербенту и крепости Нарын-кала
  3. Экскурсия по древнему городу и крепости Нарын-Кала
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Сулакский каньон
  4. Бархан Сарыкум
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Самое главное
  7. Старый город
  8. Девичьи бани
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в феврале 2025
Сейчас в Дербенте в категории "Подземная тюрьма Зиндан" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 5500. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Дербенте на 2025 год по теме «Подземная тюрьма Зиндан», 69 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель