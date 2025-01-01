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маршрутом, поэтому мы не сталкивались с большими группами и могли внимательно все рассмотреть. Крепость конечно очень впечатляет, это надо видеть в живую, ни одно фото не передаёт ее мощь и величие. Потом мы прогулялись с Алсидой по древнему Дербенту, удивительно, что там продолжают жить люди, в таких старинных домах и запутанных улочках. Экскурсия была 3 часа, время очень незаметно пролетело. Ещё раз убедилась, что по таким большим историческим объектам нужно обязательно ходить с гидом. Алсиде большое спасибо за эту экскурсию!