Приглашаю на пешеходную прогулку по достопримечательностям самого южного города России — Дербента.
Чтобы полностью погрузиться в экзотику древнего города надо побывать на крепости Нарын-Кала, масштабы восхищают, как и ее история. Необыкновенная архитектура крепостных стен потрясает своей грациозностью.
Пройдясь по дорожкам древних магалов, вы прочувствуете как протекала жизнь, ощутите дыхание истории и увидите как живут современные дагестанцы, насладитесь традиционной кухней и узнаете культуру и обычаи местных жителей.
Чтобы полностью погрузиться в экзотику древнего города надо побывать на крепости Нарын-Кала, масштабы восхищают, как и ее история. Необыкновенная архитектура крепостных стен потрясает своей грациозностью.
Пройдясь по дорожкам древних магалов, вы прочувствуете как протекала жизнь, ощутите дыхание истории и увидите как живут современные дагестанцы, насладитесь традиционной кухней и узнаете культуру и обычаи местных жителей.
Ближайшие даты:
6
мая
мая
7
мая
мая
8
мая
мая
9
мая
мая
10
мая
мая
11
мая
мая
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мая
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даты
Что вас ожидает:
- Цитадель Нарын-кала
- Остатки ханского дворца
- Ханская баня
- Малый зиндан
- Большой зиндан
- Магалы
- Джума мечеть
- Мужская баня 8 века
- Дом Бестужева-Марлинского
- Женская баня
- Девичья баня
- Орта капы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Добро пожаловать в ДагестанДербент — один из древнейших и красивейших городов Северного Кавказа. Его история теряется во мраке веков, но, выстояв перед безжалостными ураганами времени, вопреки многочисленным разрушениям, Дербент во многом сохранил свой облик до наших дней. Его историко-культурное и природное наследие — великое чудо света, повергает человека в изумление и благоговейный трепет. Сегодня город разделен на Старый и Новый Дербент, органично сочетающие древнюю и современную архитектуру.
Нашу экскурсию мы начнем с посещения главной достопримечательности города — со знаменитой крепости Нарын-Кала. Крепость построена в начале нашей эры одним из шахов и названа в честь его жены по имени Нарын. Цитадель расположена на возвышенности таким образом, чтобы враги не могли к ней подступиться. От величественного сооружения до самого Каспийского моря тянутся мощные стены, которые раньше заходили далеко в море. На территории крепости находятся 2 подземные тюрьмы -— малый и большой зинданы. Это такие колодцы глубиной 11 метров, сверху зарешеченные.
Прогуляемся по замощенным камнем верхним магалам (кварталам) древней части Дербента. Увидим древнейшую Джума-мечеть. Самая большая на Северном Кавказе и долгое время единственная в Южном Дагестане, Джума-мечеть собирала мусульман не только Дербента, но и многочисленных окрестных районов.
Вы увидите Мужскую баню 8 в., Девичью и Женскую баню. Девичья баня «Кызлар-хамам» (XVI -XIX вв) сейчас является музеем, в котором располагается экспозиция «Культура и быт древнего Дербента». Еще в 1950-е годы этой восточной баней пользовались по прямому назначению. Здесь проходило купание девушек перед брачным обрядом, своеобразный девичник, с музыкой и угощениями. В 1990-х годах в помещении бани сделали кафе. Теперь, спустившись по узкой лестнице в подвал, турист увидит музейные экспонаты, рассказывающие о жизни дербентских девушек XIX века и особенностях свадебного обряда. В XVII-XIX веках в Дербенте работало шесть общественных бань. Сейчас осталась одна действующая в старинном помещении — мужская.
После экскурсии вас ждет душевная чайная церемония в чайном дворике.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Чайная церемония в чайном дворике
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- При любом способе оплаты необходимо забронировать место через форму записи ниже и получить подтверждение на почту и (или) смс
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании