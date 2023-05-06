Прогулка по древнему Дербенту

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Приглашаю на пешеходную прогулку по достопримечательностям самого южного города России — Дербента.

Чтобы полностью погрузиться в экзотику древнего города надо побывать на крепости Нарын-Кала, масштабы восхищают, как и ее история. Необыкновенная архитектура крепостных стен потрясает своей грациозностью.

Пройдясь по дорожкам древних магалов, вы прочувствуете как протекала жизнь, ощутите дыхание истории и увидите как живут современные дагестанцы, насладитесь традиционной кухней и узнаете культуру и обычаи местных жителей.
Прогулка по древнему Дербенту
Прогулка по древнему Дербенту
Прогулка по древнему Дербенту
Прогулка по древнему Дербенту
Прогулка по древнему Дербенту
Прогулка по древнему Дербенту
Ближайшие даты:
6
мая
7
мая
8
мая
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мая
10
мая
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мая
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Что вас ожидает:

  • Цитадель Нарын-кала
  • Остатки ханского дворца
  • Ханская баня
  • Малый зиндан
  • Большой зиндан
  • Магалы
  • Джума мечеть
  • Мужская баня 8 века
  • Дом Бестужева-Марлинского
  • Женская баня
  • Девичья баня
  • Орта капы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Добро пожаловать в ДагестанДербент — один из древнейших и красивейших городов Северного Кавказа. Его история теряется во мраке веков, но, выстояв перед безжалостными ураганами времени, вопреки многочисленным разрушениям, Дербент во многом сохранил свой облик до наших дней. Его историко-культурное и природное наследие — великое чудо света, повергает человека в изумление и благоговейный трепет. Сегодня город разделен на Старый и Новый Дербент, органично сочетающие древнюю и современную архитектуру.
Нашу экскурсию мы начнем с посещения главной достопримечательности города — со знаменитой крепости Нарын-Кала. Крепость построена в начале нашей эры одним из шахов и названа в честь его жены по имени Нарын. Цитадель расположена на возвышенности таким образом, чтобы враги не могли к ней подступиться. От величественного сооружения до самого Каспийского моря тянутся мощные стены, которые раньше заходили далеко в море. На территории крепости находятся 2 подземные тюрьмы -— малый и большой зинданы. Это такие колодцы глубиной 11 метров, сверху зарешеченные.
Прогуляемся по замощенным камнем верхним магалам (кварталам) древней части Дербента. Увидим древнейшую Джума-мечеть. Самая большая на Северном Кавказе и долгое время единственная в Южном Дагестане, Джума-мечеть собирала мусульман не только Дербента, но и многочисленных окрестных районов.
Вы увидите Мужскую баню 8 в., Девичью и Женскую баню. Девичья баня «Кызлар-хамам» (XVI -XIX вв) сейчас является музеем, в котором располагается экспозиция «Культура и быт древнего Дербента». Еще в 1950-е годы этой восточной баней пользовались по прямому назначению. Здесь проходило купание девушек перед брачным обрядом, своеобразный девичник, с музыкой и угощениями. В 1990-х годах в помещении бани сделали кафе. Теперь, спустившись по узкой лестнице в подвал, турист увидит музейные экспонаты, рассказывающие о жизни дербентских девушек XIX века и особенностях свадебного обряда. В XVII-XIX веках в Дербенте работало шесть общественных бань. Сейчас осталась одна действующая в старинном помещении — мужская.
После экскурсии вас ждет душевная чайная церемония в чайном дворике.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Чайная церемония в чайном дворике
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • При любом способе оплаты необходимо забронировать место через форму записи ниже и получить подтверждение на почту и (или) смс
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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