Добро пожаловать в ДагестанДербент — один из древнейших и красивейших городов Северного Кавказа. Его история теряется во мраке веков, но, выстояв перед безжалостными ураганами времени, вопреки многочисленным разрушениям, Дербент во многом сохранил свой облик до наших дней. Его историко-культурное и природное наследие — великое чудо света, повергает человека в изумление и благоговейный трепет. Сегодня город разделен на Старый и Новый Дербент, органично сочетающие древнюю и современную архитектуру.

Нашу экскурсию мы начнем с посещения главной достопримечательности города — со знаменитой крепости Нарын-Кала. Крепость построена в начале нашей эры одним из шахов и названа в честь его жены по имени Нарын. Цитадель расположена на возвышенности таким образом, чтобы враги не могли к ней подступиться. От величественного сооружения до самого Каспийского моря тянутся мощные стены, которые раньше заходили далеко в море. На территории крепости находятся 2 подземные тюрьмы -— малый и большой зинданы. Это такие колодцы глубиной 11 метров, сверху зарешеченные.

Прогуляемся по замощенным камнем верхним магалам (кварталам) древней части Дербента. Увидим древнейшую Джума-мечеть. Самая большая на Северном Кавказе и долгое время единственная в Южном Дагестане, Джума-мечеть собирала мусульман не только Дербента, но и многочисленных окрестных районов.

Вы увидите Мужскую баню 8 в., Девичью и Женскую баню. Девичья баня «Кызлар-хамам» (XVI -XIX вв) сейчас является музеем, в котором располагается экспозиция «Культура и быт древнего Дербента». Еще в 1950-е годы этой восточной баней пользовались по прямому назначению. Здесь проходило купание девушек перед брачным обрядом, своеобразный девичник, с музыкой и угощениями. В 1990-х годах в помещении бани сделали кафе. Теперь, спустившись по узкой лестнице в подвал, турист увидит музейные экспонаты, рассказывающие о жизни дербентских девушек XIX века и особенностях свадебного обряда. В XVII-XIX веках в Дербенте работало шесть общественных бань. Сейчас осталась одна действующая в старинном помещении — мужская.

После экскурсии вас ждет душевная чайная церемония в чайном дворике.