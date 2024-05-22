и ирина Гастро-тур по Дербенту Тур прошел на отлично. Замечательный гид, очень информативно и вкусно! Рекомендую!

К Каролина Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала Все прошло отлично, экскурсия длилась 4 часа. Всё это время гид постоянно рассказывал нам интересные факты,легенды. Рекомендую 👍🏻 посоветовал выйти позже,чтобы застать вечерний Дербент и фонтаны.

М Михаил Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала Спасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трех часов гуляли значительно больше. И видно как много человек хочет рассказать о своем городе. Чудесная и познавательная программа. Благодарим всей семьей.

Ю Юлия Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала Очень понравилась экскурсия (были 16.04.24), для нас ее проводил гид Шамиль! Информативно, легко и красиво)) также отдельное спасибо Шамилю за прекрасные фото, которые он для нас сделал-это очень здорово!! Однозначно рекомендую и желаю удачи!!

А Анна Дербент - ворота Кавказа Отличная экскурсия, Эсли рассказывает легко, интересно; знает о городе очевидно очень много и без проблем подстраивает рассказ под интересы экскурсантов. Спасибо;)