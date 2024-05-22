Ханская баня – экскурсии в Дербенте

Найдено 4 экскурсии в категории «Ханская баня» в Дербенте, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аудиопрогулка по Дербенту
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по Дербенту: путешествие через века
Погрузитесь в историю Дербента с аудиогидом. Отправляйтесь в путешествие по времени, открывая секреты древних мест
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
590 за человека
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
45 отзывов
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Гастро-тур по Дербенту
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
17 отзывов
Гастро-тур по Дербенту: погружение в мир дагестанской кухни и культуры
Познакомьтесь с богатым кулинарным и культурным наследием Дербента в рамках одного захватывающего путешествия
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за человека
Дербент - ворота Кавказа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Дербенту - путешествие в прошлое
Познайте уникальную атмосферу Дербента, его историю и культуру в сопровождении опытного гида
Начало: У цитадели Нарын-кала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • и
    ирина
    22 мая 2024
    Гастро-тур по Дербенту
    Тур прошел на отлично. Замечательный гид, очень информативно и вкусно! Рекомендую!
  • К
    Каролина
    11 мая 2024
    Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
    Все прошло отлично, экскурсия длилась 4 часа. Всё это время гид постоянно рассказывал нам интересные факты,легенды. Рекомендую 👍🏻 посоветовал выйти позже,чтобы застать вечерний Дербент и фонтаны.
  • М
    Михаил
    5 мая 2024
    Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
    Спасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трех часов гуляли значительно больше. И видно как много человек хочет рассказать о своем городе. Чудесная и познавательная программа. Благодарим всей семьей.
    Спасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трехСпасибо огромное гиду Шамилю за чудесную экскурсию. Сразу видно что человек увлечен своей работой. Вместо трех
  • Ю
    Юлия
    21 апреля 2024
    Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
    Очень понравилась экскурсия (были 16.04.24), для нас ее проводил гид Шамиль! Информативно, легко и красиво)) также отдельное спасибо Шамилю за прекрасные фото, которые он для нас сделал-это очень здорово!! Однозначно рекомендую и желаю удачи!!
    Очень понравилась экскурсия (были 16.04.24), для нас ее проводил гид Шамиль! Информативно, легко и красиво)) такжеОчень понравилась экскурсия (были 16.04.24), для нас ее проводил гид Шамиль! Информативно, легко и красиво)) такжеОчень понравилась экскурсия (были 16.04.24), для нас ее проводил гид Шамиль! Информативно, легко и красиво)) такжеОчень понравилась экскурсия (были 16.04.24), для нас ее проводил гид Шамиль! Информативно, легко и красиво)) такжеОчень понравилась экскурсия (были 16.04.24), для нас ее проводил гид Шамиль! Информативно, легко и красиво)) также
  • А
    Анна
    1 марта 2024
    Дербент - ворота Кавказа
    Отличная экскурсия, Эсли рассказывает легко, интересно; знает о городе очевидно очень много и без проблем подстраивает рассказ под интересы экскурсантов. Спасибо;)
  • Н
    Надежда
    25 октября 2023
    Дербент - ворота Кавказа
    Оценка за экскурсию "ОТЛИЧНО" Все понравилось! Эсли - замечательный экскурсовод, умеет точно и с загадкой преподать материал! Все было в меру. Ответила на все возникшие вопросы даже не по теме экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Ханская баня»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Аудиопрогулка по Дербенту
  2. Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
  3. Гастро-тур по Дербенту
  4. Дербент - ворота Кавказа
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Ханская баня" можно забронировать 4 экскурсии от 590 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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