Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину

5
1 отзыв
В группе
до 20 чел.
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину

Что вы можете увидеть 🤩

  • Гергебильская ГЭС
  • Гунибская ГЭС
  • аул-призрак «Гамсутль»
  • Кегер
  • Салтинская теснина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Мы отправляемся в Гамсутль. Аул — призрак, дагестанский «Мачу — Пикчу», Гамсутль носит много названий. Заброшенное село на вершине горы, которое никто никогда в истории не смог взять штурмом. Последний житель умер в 2015 году, сейчас в Гамсутле остались пустые дома. Он привлекает туристов со всей России.

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспорт (туда и обратно)
  • услуги гида-проводника
  • обед — национальная кухня
Что не входит
  • личные расходы
  • сувениры
Место начала и завершения?
ул. Буйнакского, 25, Дербент
Когда и сколько длится
Когда: пн, ср, пт, вс в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

пн, ср, пт, вс в 7:00

Отзывы от туристов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дербента

👥Групповые🔭ОбзорныеСтарый город🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Дербенте

Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Индивидуально
для 18 чел.
5
4
12ч
19 500
за 1-18 чел.
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚗 На машине
Собрать коллекцию лучших видов Дагестана, прокатиться на катере и пообедать в форелевом хозяйстве
31 дек
1 янв
5 янв
ещё...
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Индивидуально
для 4 чел.
5
8
7 000
за 1-4 чел.
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Мы уедем за пределы больших городов и отправимся в путешествие по удивительным местам Дагестана
Ежедневно
Водопад Тобот: исландские пейзажи Дагестана
Индивидуально
для 15 чел.
13ч
9 500
за 1-15 чел.
Водопад Тобот: исландские пейзажи Дагестана
🚗 На машине
Впечатлиться панорамами каньона, исследовать каменный лабиринт и попробовать национальную кухню
31 дек
1 янв
5 янв
ещё...

АЯ-Тур проводит ещё 5 экскурсий

Обзорная экскурсия по городу
В группе
до 20 чел.
5
1
1 500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по городу
На берегу Каспийского моря находится самый старый город - Дербент
1 янв
2 янв
3 янв
ещё...
ежедневно
Большая обзорная экскурсия по Дербенту
В группе
до 20 чел.
2 500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Большая обзорная экскурсия по Дербенту
1 янв
2 янв
3 янв
ещё...
ежедневно в 09:00
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
В группе
до 20 чел.
12ч
3 000
за 1 чел.
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
1 янв
2 янв
5 янв
ещё...
вс, вт, чт, сб, пн в 7:00
Колоритная Чеченская Республика - Грозный, Шали, Аргун
Индивидуально
для 4 чел.
14ч
13 000
за 1-4 чел.
Колоритная Чеченская Республика - Грозный, Шали, Аргун
Приглашаем Вас посетить прекрасную Чечню
Ежедневно
Красоты Юждага: Самурский лес, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
В группе
до 20 чел.
5
1
2 500
за 1 чел.
Красоты Юждага: Самурский лес, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
4 янв
6 янв
11 янв
ещё...
вт, чт в 09:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дербенте
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ