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не ошибаюсь Баха, очень приятный мужчина, общительный, много рассказал о традициях народов, проживающих в Дагестане. Аккуратно нас доставил на локации, в целости и сохранности привёз домой, огромное спасибо за столь безопасную и бережную поездку. Подъем в аул- призрак не из лёгких, но с небольшими привалами (с остановками по 1 -2 мин) нормально можно преодалеть, на пути вас ждёт природный родник, очень вкусная вода, а главное полезная, можно попить, набрать бутылочку водички, умыться и продолжить путь. От родника аул находится уже в минутах 5-7 ходьбы. Подъем этого стоит, всем рекомендую посмотреть на заброшенный аул, пройтись по улочкам этого города. Салтинская теснина тоже удивительно красива, это одна из шикарнийших локаций этой поездки. Заезжали ещё во многие места, красота, лепота)) Также нас ждал вкусный обед. Большая благодарность гиду Юлии, за объемную интересную информацию о Дагестане, многого узнали нового. Всем спасибо 🤗