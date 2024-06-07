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Групповая
12 часов
Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие по забытым местам Дагестана
Погрузитесь в атмосферу забытого мира аула Гамсутль и величественной Салтинской теснины в компании единомышленников
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: вторник,четверг,суббота
Завтра в 06:00
22 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Гамсутль и Салтинскую теснину - дагестанский Мачу-Пикчу
Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и Салтинскую теснину. Узнайте историю дагестанского Мачу-Пикчу и насладитесь великолепными видами гор
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2ГИС ул. Приморская16/5)
Расписание: пн, ср, пт, сб, вс в 6:00
Завтра в 06:00
21 июня в 06:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Согласно календарю
21 июня в 06:30
25 июня в 06:30
3 400₽ за человека
Групповая
10 часов
Гуниб и Салта
Начало: Проспект Агасиева 22 (ТЦ «РОССИЯ»)
Расписание: Согласно календарю
26 июня в 07:00
3 июля в 07:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 июня 2024Шикарная природа, очень красивые места. Влюбилась в Дагестан) Люди гостеприимные, отзывчивые. Спасибо огромное нашему водителю, могу ошибиться в написании имени, если
- ВВероника7 июня 2024Тур очень интересный,с удивительными видами. Самое захватывающее-водопад,самое сложное- пеший подьем на Гамсутль,это точно для подготовленных людей,а я "ниразу" не спортсмен
- ВВалерия7 июня 2024Мы ездили в Аул Гамсутль и на Салтинские водопады. Это было чудеснейшее путешествие. Наш гид Юлия и водитель смогли показать нам красоты Дагестанской природы и познакомили с бытом жителей! Мы были поражены открытостью и доброжелательностью дагестанцев, и красотой здешней природы
- ТТатьяна24 октября 2023Спасибо огромное гиду и водителю Абдурагиму, за интересную экскурсию, за интересную информацию не только по истории, но и по местным
- ССергей23 июля 2023Экскурсия была отличной, понравилось все и спасибо гиду Ахмеду.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Гунибская ГЭС»
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