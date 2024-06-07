Гунибская ГЭС – экскурсии в Дербенте

Найдено 4 экскурсии в категории «Гунибская ГЭС» в Дербенте, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
136 отзывов
Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие по забытым местам Дагестана
Погрузитесь в атмосферу забытого мира аула Гамсутль и величественной Салтинской теснины в компании единомышленников
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: вторник,четверг,суббота
Завтра в 06:00
22 июня в 06:00
3 300 за человека
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
97 отзывов
Групповая экскурсия в Гамсутль и Салтинскую теснину - дагестанский Мачу-Пикчу
Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и Салтинскую теснину. Узнайте историю дагестанского Мачу-Пикчу и насладитесь великолепными видами гор
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2ГИС ул. Приморская16/5)
Расписание: пн, ср, пт, сб, вс в 6:00
Завтра в 06:00
21 июня в 06:00
3 500 за человека
Гамсутль и Салтинский водопад
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Согласно календарю
21 июня в 06:30
25 июня в 06:30
3 400 за человека
Гуниб и Салта
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Гуниб и Салта
Начало: Проспект Агасиева 22 (ТЦ «РОССИЯ»)
Расписание: Согласно календарю
26 июня в 07:00
3 июля в 07:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Дербента
    Шикарная природа, очень красивые места. Влюбилась в Дагестан) Люди гостеприимные, отзывчивые. Спасибо огромное нашему водителю, могу ошибиться в написании имени, если
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    не ошибаюсь Баха, очень приятный мужчина, общительный, много рассказал о традициях народов, проживающих в Дагестане. Аккуратно нас доставил на локации, в целости и сохранности привёз домой, огромное спасибо за столь безопасную и бережную поездку. Подъем в аул- призрак не из лёгких, но с небольшими привалами (с остановками по 1 -2 мин) нормально можно преодалеть, на пути вас ждёт природный родник, очень вкусная вода, а главное полезная, можно попить, набрать бутылочку водички, умыться и продолжить путь. От родника аул находится уже в минутах 5-7 ходьбы. Подъем этого стоит, всем рекомендую посмотреть на заброшенный аул, пройтись по улочкам этого города. Салтинская теснина тоже удивительно красива, это одна из шикарнийших локаций этой поездки. Заезжали ещё во многие места, красота, лепота)) Также нас ждал вкусный обед. Большая благодарность гиду Юлии, за объемную интересную информацию о Дагестане, многого узнали нового. Всем спасибо 🤗

  • В
    Вероника
    7 июня 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Дербента
    Тур очень интересный,с удивительными видами. Самое захватывающее-водопад,самое сложное- пеший подьем на Гамсутль,это точно для подготовленных людей,а я "ниразу" не спортсмен
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    была на грани отказаться подниматься на полпути, с большим усилием поднялась. Дорога не близкая,с кондиционером. Водитель шустрый,гид Юлечка очень внимательная,заботливая к людям,4 раза вернулась за нами,чтобы мы перевели дух и вместе с нами "черепахами" дошла до Гамсутля. И в течении всего тура было много рассказано о тех местах,которых мы проезжаем,посещаем. Спасибо)))

  • В
    Валерия
    7 июня 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Дербента
    Мы ездили в Аул Гамсутль и на Салтинские водопады. Это было чудеснейшее путешествие. Наш гид Юлия и водитель смогли показать нам красоты Дагестанской природы и познакомили с бытом жителей! Мы были поражены открытостью и доброжелательностью дагестанцев, и красотой здешней природы
  • Т
    Татьяна
    24 октября 2023
    Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
    Спасибо огромное гиду и водителю Абдурагиму, за интересную экскурсию, за интересную информацию не только по истории, но и по местным
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    традициям. На любой вопрос гид мог ответить. Узнали, но не запомнили много фраз на табасаранском языке, который считается самым трудным. Получили много эмоций и впечатлений, исполнили свои мечты побывать на Гамсутль.

  • С
    Сергей
    23 июля 2023
    Гамсутль и Салтинский водопад
    Экскурсия была отличной, понравилось все и спасибо гиду Ахмеду.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Гунибская ГЭС»

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  4. Самое главное
  5. Девичьи бани
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Сулакский каньон
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Гунибская ГЭС" можно забронировать 4 экскурсии от 3 300 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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