12 часов
Групповая
до 20 чел.
Гамсутль, Салтинская теснина и Чохские террасы из Дербента
Погрузитесь в атмосферу забытого аула и величественных горных пейзажей, где каждый камень хранит историю
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
22 сен в 06:00
3 300₽ за человека
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Групповая экскурсия по Дербенту с посещением Гамсутля и Чоха
Увлекательная поездка по живописным местам: аул-призрак Гамсутль и Чохские террасы. Узнайте историю, сделайте фото и попробуйте местную кухню
Начало: В районе ТЦ «Россия» в Дербенте
Завтра в 06:00
22 сен в 06:00
5 000₽ за человека
12 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Гамсутль и Салтинскую теснину - дагестанский Мачу-Пикчу
Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и Салтинскую теснину. Узнайте историю дагестанского Мачу-Пикчу и насладитесь великолепными видами гор
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2ГИС ул. Приморская16/5)
Расписание: пн, ср, пт, сб, вс в 6:00
Завтра в 06:00
22 сен в 06:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана12 сентября 2024Ездили в "Гамсутль и Салтинская теснина", это была очень яркая и очень впечатляющая поездка!!! Водитель аккуратный, поездка комфортная. Отдельное спасибо
- ВВиктория5 сентября 2024Это была самая лучшая экскурсия 😍 Мы увидели незабываемые красоты Дагестана. А наш гид Ахад не только рассказывал нам много интересныхи познавательных историй, но и постоянно делал наш день веселым и прекрасным 🥰 Большое спасибо за этот день 🙏
- ЮЮлия2 сентября 2024Восхождение тяжковатое, а так всё отлично, виды шикарные, гид обо всем рассказывал
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Чохские террасы»
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