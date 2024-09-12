Ездили в "Гамсутль и Салтинская теснина", это была очень яркая и очень впечатляющая поездка!!! Водитель аккуратный, поездка комфортная. Отдельное спасибо

за работу гиду по имени АХАД!!! Так классно нас пофотографировал!!! Всё было очень весело и информативно!!! Накормили шикарнейшим обедом!!!! Всё очень понравилось, будем ещё брать у вас экскурсии!!!!

В Виктория

Это была самая лучшая экскурсия 😍 Мы увидели незабываемые красоты Дагестана. А наш гид Ахад не только рассказывал нам много интересныхи познавательных историй, но и постоянно делал наш день веселым и прекрасным 🥰 Большое спасибо за этот день 🙏