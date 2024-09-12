Чохские террасы – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Чохские террасы» в Дербенте, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
На автобусе
33 отзыва
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Гамсутль, Салтинская теснина и Чохские террасы из Дербента
Погрузитесь в атмосферу забытого аула и величественных горных пейзажей, где каждый камень хранит историю
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
22 сен в 06:00
3 300 за человека
Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
На машине
На микроавтобусе
1 отзыв
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Групповая экскурсия по Дербенту с посещением Гамсутля и Чоха
Увлекательная поездка по живописным местам: аул-призрак Гамсутль и Чохские террасы. Узнайте историю, сделайте фото и попробуйте местную кухню
Начало: В районе ТЦ «Россия» в Дербенте
Завтра в 06:00
22 сен в 06:00
5 000 за человека
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
На автобусе
106 отзывов
12 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Гамсутль и Салтинскую теснину - дагестанский Мачу-Пикчу
Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и Салтинскую теснину. Узнайте историю дагестанского Мачу-Пикчу и насладитесь великолепными видами гор
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2ГИС ул. Приморская16/5)
Расписание: пн, ср, пт, сб, вс в 6:00
Завтра в 06:00
22 сен в 06:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    12 сентября 2024
    Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
    Ездили в "Гамсутль и Салтинская теснина", это была очень яркая и очень впечатляющая поездка!!! Водитель аккуратный, поездка комфортная. Отдельное спасибо
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    за работу гиду по имени АХАД!!! Так классно нас пофотографировал!!! Всё было очень весело и информативно!!! Накормили шикарнейшим обедом!!!! Всё очень понравилось, будем ещё брать у вас экскурсии!!!!

  • В
    Виктория
    5 сентября 2024
    Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
    Это была самая лучшая экскурсия 😍 Мы увидели незабываемые красоты Дагестана. А наш гид Ахад не только рассказывал нам много интересныхи познавательных историй, но и постоянно делал наш день веселым и прекрасным 🥰 Большое спасибо за этот день 🙏
  • Ю
    Юлия
    2 сентября 2024
    Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
    Восхождение тяжковатое, а так всё отлично, виды шикарные, гид обо всем рассказывал

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Чохские террасы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
  2. Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
  3. Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Самое главное
  5. Сулакский каньон
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Девичьи бани
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в сентябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Чохские террасы" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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