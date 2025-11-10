Дербент — уникальный город, где встречаются традиции Востока и Запада, а история оживает в каждом уголке. Вы увидите древнюю крепость Нарын-кала, величественную Джума-мечеть и загадочные Девичьи бани, прогуляетесь по старинным магалам и прочувствуете атмосферу местного колорита. Цитадель Нарын-Кала

На территории главного символа Дербента вы увидите фрагмент ханского дворца и каменные бани. Полюбуетесь архитектурой резиденции персидских шахов и прекрасным видом на город с крепостной стены.

Старинные кварталы

Вы пройдёте через древние ворота города, изучите старинные узкие улочки дербентских магалов и знаменитую площадь — некогда торговый центр средневекового Дербента. И конечно, погрузитесь в жизнь местных.

Музей Бестужева-Марлинского

В мемориальном доме оцените внутренний дворик и двухэтажный дом, рассмотрите экспонаты и поймёте, каким писатель видел мир вокруг и Дагестан в частности — и как ему жилось в ссылке.

Джума-мечеть

Вы узнаете о периоде арабских завоеваний и начале распространения ислама в регионе. А ещё полюбуетесь старыми платанами и лаконичной архитектурой самой древней в России действующей мечети.

Девичьи бани

Вы посмотрите на традиционное для Востока сооружение, построенное по типу старинных бань. И выясните, почему оно предназначалось только для незамужних девушек.