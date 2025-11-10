Колоритный Дербент — город, где переплетаются культурные традиции Востока и Запада, а каждый уголок хранит тайны прошлого.
Вы познакомитесь с его архитектурным наследием, увидите Джума-мечеть, крепость Нарын-кала и Девичьи бани. А ещё прогуляетесь по старинным магалам и погрузитесь в быт и традиции местных жителей.
Описание экскурсии
Дербент — уникальный город, где встречаются традиции Востока и Запада, а история оживает в каждом уголке. Вы увидите древнюю крепость Нарын-кала, величественную Джума-мечеть и загадочные Девичьи бани, прогуляетесь по старинным магалам и прочувствуете атмосферу местного колорита. Цитадель Нарын-Кала
На территории главного символа Дербента вы увидите фрагмент ханского дворца и каменные бани. Полюбуетесь архитектурой резиденции персидских шахов и прекрасным видом на город с крепостной стены.
Старинные кварталы
Вы пройдёте через древние ворота города, изучите старинные узкие улочки дербентских магалов и знаменитую площадь — некогда торговый центр средневекового Дербента. И конечно, погрузитесь в жизнь местных.
Музей Бестужева-Марлинского
В мемориальном доме оцените внутренний дворик и двухэтажный дом, рассмотрите экспонаты и поймёте, каким писатель видел мир вокруг и Дагестан в частности — и как ему жилось в ссылке.
Джума-мечеть
Вы узнаете о периоде арабских завоеваний и начале распространения ислама в регионе. А ещё полюбуетесь старыми платанами и лаконичной архитектурой самой древней в России действующей мечети.
Девичьи бани
Вы посмотрите на традиционное для Востока сооружение, построенное по типу старинных бань. И выясните, почему оно предназначалось только для незамужних девушек.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цитадель Нарын-Кала
- Старинные кварталы (Магалы)
- Музей Бестужева-Марлинского
- Джума-мечеть
- Девичьи бани
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Крепость Нарын-Кала
Завершение: В старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
