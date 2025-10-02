Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Насладитесь величественными пейзажами Сулакского каньона.



Вашему взору откроется красота Чиркейского водохранилища, смотровые площадки, комплекс пещер "Нохъо", Бархан "Сарыкум" и многое другое. Не упустите возможность запечатлеть эти невероятные виды!

Групповая экскурсия Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-19 человек Как проходит Пешком Когда Понедельник, вторник, среда, четверг в 8:00

Описание экскурсии Что вас ожидает? Тур по Сулакскому каньону! Вы увидите красоты недоступные обычному обывателю: Живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые называют Аватаром из-за фантастического вида как в фильме; Посещение комплекса пещер “Нохъо”, увидеть которые можно только пройдя по навесному мосту над рекой. Важная информация: Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

