Сулакский каньон и аул Зубутли

Насладитесь величественными пейзажами Сулакского каньона.

Вашему взору откроется красота Чиркейского водохранилища, смотровые площадки, комплекс пещер "Нохъо", Бархан "Сарыкум" и многое другое. Не упустите возможность запечатлеть эти невероятные виды!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает? Тур по Сулакскому каньону! Вы увидите красоты недоступные обычному обывателю: Живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые называют Аватаром из-за фантастического вида как в фильме; Посещение комплекса пещер “Нохъо”, увидеть которые можно только пройдя по навесному мосту над рекой. Важная информация: Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Понедельник, вторник, среда, четверг в 8:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чиркейское водохранилище. Смотровая
  • Смотровая «Тещин язык»
  • Смотровая Ветрополигон
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • База «Исток»
  • Комплекс пещер «Нохъо»
  • Смотровая бархан «Сарыкум»
Что включено
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед
Что не входит в цену
  • Катер (15тыс/10чел) дети от 7 лет
  • Входные билеты в пещеру / «Нохъо/» (500-700р/Чел)
Место начала и завершения?
Г. Дербент, Х. Тагиева 4я
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Дербента

