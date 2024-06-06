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горы и местные достопримечательности. По дороге к каньону с удовольствием отвечал на все вопросы и рассказывал всё новые и новые необычные и интересные факты о Дербенте, каньоне и горах. Чувствовалось, что Ахмед любит историю, свое дело и старается выложиться на полную. Показав туристам самые интересные места и учитывая наши предпочтения. Мы увидели великолепные виды на горы, покатались с ветерком на катере по Сулакскому каньоне, посетили пещеру нохьо, прокатились по канатной дороге и даже покатались на экстремальных качелях. Также Ахмед помог сделать очень красивые фотографии. Никуда не торопил и вдоволь давал насладиться всеми прелестями живописной природы Дагестана. В середине экскурсии был замечательный обед в ресторане, было очень вкусно, местный чуду и паста с лососем выше всяческих похвал! Огромное спасибо Ахмеду за отдачу и огромное количество эмоций и незабываемых впечатлений! С удовольствием будем советовать Ахмеда своим друзьям и коллегам и обязательно вернёмся вновь!