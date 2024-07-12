Самая неизведанная часть Дагестана — южная.
Приглашаем вас исследовать её! Отправимся в путешествие туда, где соседствуют богатая история и живописная природа. Вы увидите несколько древних аулов, полюбуетесь захватывающими дух видами. Заглянете в музей и познакомитесь с бытом и культурой региона. И расслабитесь в целебных термальных источниках.
Приглашаем вас исследовать её! Отправимся в путешествие туда, где соседствуют богатая история и живописная природа. Вы увидите несколько древних аулов, полюбуетесь захватывающими дух видами. Заглянете в музей и познакомитесь с бытом и культурой региона. И расслабитесь в целебных термальных источниках.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Джаба — село у подножия горы Шалбуздаг
Мы поднимемся по серпантину в древнее высокогорное село — считается, что оно существовало уже в 15 веке. Гид расскажет, как когда-то здесь кипела жизнь. А вы полюбуетесь величественным видом на Самурскую долину и горный массив Шалбуздага.
Ахты — одно из старейших поселений Дагестана
- Вы увидите знаменитые мосты Ахты — Итальянский и Уста Идриса. Узнаете, как и почему они здесь появились. И оцените старинную каменную застройку на крутом берегу реки Ахтычай
- Поднимемся на смотровую площадку к ротонде Шарвили — согласно древним поверьям, именно здесь захоронен легендарный меч лезгинского героя. А ещё отсюда открывается впечатляющий вид на горы и Ахты
- Заглянем в Ахтынский краеведческий музей — некогда лучший сельский музей СССР. В богатой коллекции более 7000 экспонатов: вы оцените собрание оружия, старинные предметы быта, ювелирные изделия и костюмы и многое другое. И познакомитесь с историей региона
Термальные источники
Ахтынские лечебные источники бьют из-под земли с огромной глубины — до 1700 метров. Всего их 14: горячие с температурой до +70°С и несколько холодных. Вы сможете испытать эффект на себе — выпить воды или принять целебную ванну.
После посещения термальных источников я угощу вас вкусным ароматным чаем из горных трав — и отправимся в обратный путь.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris, Lada Largus, Hyundai Tucson или Kia Cerato с кондиционером, есть детское кресло
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в музей — 100 руб. /чел.
- Экскурсия по музею (по желанию) — до 1000 руб. /группа
- Обед в национальном кафе в Ахты — 600–800 руб. /чел.
- Вход в Ахтынские бани — 200 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раик — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 38 туристов
Приветствую вас, дорогие гости! Меня зовут Раик, я представляю дружную команду гидов в Дербенте. Нам очень нравится проводить экскурсии и знакомить гостей с Дагестаном: его историей, культурой и традициями. Также мы максимально бережно относимся к вождению: ездим аккуратно, соблюдаем правила и скоростной режим. С нетерпением ждём нашей встречи.Задать вопрос
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