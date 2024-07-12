Самая неизведанная часть Дагестана — южная. Приглашаем вас исследовать её! Отправимся в путешествие туда, где соседствуют богатая история и живописная природа. Вы увидите несколько древних аулов, полюбуетесь захватывающими дух видами. Заглянете в музей и познакомитесь с бытом и культурой региона. И расслабитесь в целебных термальных источниках.

за 1-3 человека или 4410 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Джаба — село у подножия горы Шалбуздаг

Мы поднимемся по серпантину в древнее высокогорное село — считается, что оно существовало уже в 15 веке. Гид расскажет, как когда-то здесь кипела жизнь. А вы полюбуетесь величественным видом на Самурскую долину и горный массив Шалбуздага.

Ахты — одно из старейших поселений Дагестана

Вы увидите знаменитые мосты Ахты — Итальянский и Уста Идриса. Узнаете, как и почему они здесь появились. И оцените старинную каменную застройку на крутом берегу реки Ахтычай

Поднимемся на смотровую площадку к ротонде Шарвили — согласно древним поверьям, именно здесь захоронен легендарный меч лезгинского героя. А ещё отсюда открывается впечатляющий вид на горы и Ахты

Заглянем в Ахтынский краеведческий музей — некогда лучший сельский музей СССР. В богатой коллекции более 7000 экспонатов: вы оцените собрание оружия, старинные предметы быта, ювелирные изделия и костюмы и многое другое. И познакомитесь с историей региона

Термальные источники

Ахтынские лечебные источники бьют из-под земли с огромной глубины — до 1700 метров. Всего их 14: горячие с температурой до +70°С и несколько холодных. Вы сможете испытать эффект на себе — выпить воды или принять целебную ванну.

После посещения термальных источников я угощу вас вкусным ароматным чаем из горных трав — и отправимся в обратный путь.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris, Lada Largus, Hyundai Tucson или Kia Cerato с кондиционером, есть детское кресло

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы