Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
С обзорной площадки цитадели Нарын-кала в лучах заходящего солнца перед вами откроется потрясающая панорама самого древнего и самобытного города Дербент. Мы прогуляемся по Старому городу, побродим по узким улочкам (магалам), где увидим Дом декабриста А. Бестужева-Марлинского, старейшую мечеть России-Джума-мечеть, Девичьи бани, действующий хамам 17 века и самый южный маяк. Через ворота Северной стены Кыхляркапы выйдем из старого города и по завершении экскурсии пройдём по улице Счастливых людей, где можно будет отдохнуть и выпить чашечку ароматного кофе.
Важно знать:
Для посещения мечети необходима скромная одежда
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дербент, ул. Орта-Капы, 22
Завершение: по договоренности с туристом
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 17:00
Амрах — ваш гид в Дербенте
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