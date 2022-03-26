Вечерняя прогулка по древнему городу

Приглашаю вас на прогулку по волшебному Дербенту, когда сгущаются сумерки, жители зажигают огни, а над городом звучит

Групповая
Приглашаю вас на прогулку по волшебному Дербенту, когда сгущаются сумерки, жители зажигают огни, а над городом звучит песнь муэдзина, зовущая на молитву.

Нас ждут извилистые улочки колоритных магалов, древнейшая мечеть и много другое.

Архаичные, таинственные и сказочно прекрасные достопримечательности Дербента в вечерних огнях.
Вечерняя прогулка по древнему городу
Вечерняя прогулка по древнему городу
Вечерняя прогулка по древнему городу
Вечерняя прогулка по древнему городу
Вечерняя прогулка по древнему городу
Вечерняя прогулка по древнему городу

Что вы можете увидеть 🤩

  • Старый город
  • «Магалы»
  • Джума-мечеть
  • «Девичьи бани»
  • Вид на город с крепости
  • Улицу Казым-бека (улица счастливых людей)
  • маяк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
С обзорной площадки цитадели Нарын-кала в лучах заходящего солнца перед вами откроется потрясающая панорама самого древнего и самобытного города Дербент. Мы прогуляемся по Старому городу, побродим по узким улочкам (магалам), где увидим Дом декабриста А. Бестужева-Марлинского, старейшую мечеть России-Джума-мечеть, Девичьи бани, действующий хамам 17 века и самый южный маяк. Через ворота Северной стены Кыхляркапы выйдем из старого города и по завершении экскурсии пройдём по улице Счастливых людей, где можно будет отдохнуть и выпить чашечку ароматного кофе.

Важно знать:

    Для посещения мечети необходима скромная одежда

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы туриста
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Дербент, ул. Орта-Капы, 22
    Завершение: по договоренности с туристом
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 17:00
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 17:00

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