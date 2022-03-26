Что вы можете увидеть 🤩

С обзорной площадки цитадели Нарын-кала в лучах заходящего солнца перед вами откроется потрясающая панорама самого древнего и самобытного города Дербент. Мы прогуляемся по Старому городу, побродим по узким улочкам (магалам), где увидим Дом декабриста А. Бестужева-Марлинского, старейшую мечеть России-Джума-мечеть, Девичьи бани, действующий хамам 17 века и самый южный маяк. Через ворота Северной стены Кыхляркапы выйдем из старого города и по завершении экскурсии пройдём по улице Счастливых людей, где можно будет отдохнуть и выпить чашечку ароматного кофе.

Важно знать:

Для посещения мечети необходима скромная одежда