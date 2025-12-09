Погрузитесь в атмосферу гостеприимства, попробуйте блюда национальной кухни и насладитесь проживанием в современных барнхаусах с крутыми видами.
Программа тура по дням
Прибытие. Изумрудное приключение
Приготовьтесь к захватывающему путешествию, где могучие каньоны, бескрайние дюны и бирюзовые воды создают поистине впечатляющий пейзаж. Мы предлагаем два варианта встречи:
- аэропорт «Уйташ» 7:00 — идеально для тех, кто прилетает в первый день тура. Рекомендуем выбирать рейсы с прибытием до 6:30 утра, чтобы избежать задержек и в полной мере насладиться программой;
- южная автостанция Махачкалы 8:00 — подходит для тех, кто прибыл в Дагестан заранее и хочет начать свое приключение из столицы.
Бархан Сарыкум: прикосновение к пустыне. После сбора группы мы отправимся к самому большому бархану в Европе. Подготовьте свои самые эффектные наряды и позы для незабываемой фотосессии на фоне этих величественных дюн.
Сулакский каньон: покоряя воды на катере. Вас ждет захватывающее катание на катерах по изумрудным водам Сулакского каньона с прохождением прямо под живописными водопадами. Для этого мы спустимся на внедорожниках по захватывающей горной дороге к речному причалу в селе Зубутли.
Экотуркомплекс «Глав Рыба»: гастрономическое удовольствие. Обед пройдет в одном из лучших форелевых хозяйств региона, расположенном на берегу реки Сулак. Насладитесь свежей форелью, приготовленной по традиционному рецепту, или выберете шашлык из курицы или аварский хинкал.
«Хадум» и «Язык Тещи»: головокружительные панорамы. Полюбуйтесь захватывающими видами со смотровой площадки «Хадум», расположенной в поселке Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря.
Посетите скалистый выступ «Язык Тещи», откуда открывается потрясающая панорама на начало каньона и Чиркейскую дамбу — крупнейшую арочную плотину в России. Эта смотровая площадка — рай для любителей острых ощущений и экстремальных фото.
Чиркейское водохранилище: бирюзовая жемчужина Кавказа. Завершите день на смотровой площадке крупнейшего водохранилища Северного Кавказа. Насладитесь потрясающим закатом, отражающимся в бирюзовых водах.
После насыщенного дня вас ждет размещение в комфортабельных домиках комплекса «Барн Хаус».
Вечер в дагестанском стиле: ужин, во время которого будет подано традиционное блюдо аварской кухни.
После ужина вы сможете собраться у костра на специально оборудованной площадке, чтобы поделиться впечатлениями, послушать легенды от гида и насладиться теплой атмосферой дагестанского гостеприимства.
Аул-призрак, Чохские террасы и подземный водопад
Начинаем с дагестанского завтрака в 8:00 и сразу в горы!
Аул-призрак Гамсутль («дагестанский Мачу-Пикчу»): отправимся исследовать одно из древнейших поселений России, расположенное на высоте 1500 метров и поражающее своей архитектурой и живописным местоположением.
Первым делом, пока еще не жарко, мы направимся к Гамсутлю. У подножия горы мы пересядемна внедорожники, чтобы максимально приблизиться к аулу, а оставшуюся часть пути (около 40 минут) пройдем пешком.
Обед с дагестанским колоритом: после спуска с горы нас ждет сытный и вкусный обед с шашлыком, пловом, ботишал и лагманом, а также чаем, нарезкой и компотом.
Чохские террасы: посетим искусственно созданные террасы, где зародилась культура возделывания земли.
Здесь гид приготовит ароматный кофе, которым вы сможете насладиться, любуясь потрясающими видами.
Салтинская теснина: оценим красоту этого удивительного памятника природы протяженностью 500 метров. Мы пройдем по узкой тропе вдоль теснины, где стены высотой до 15 метров постепенно сужаются, а в конце пути нас ждет сказочный подземный водопад.
Подземный Салтинский водопад: откроем для себя настоящее чудо природы, 20-метровый водопад, скрытый под землей и являющийся одним из самых необычных и интересных мест Дагестана.
Прибытие в Дербент и заселение в отель: далее нас ждет переезд в самый древний город России, Дербент, где мы заселимся в отель.
Ужин с блюдами южного Дагестана: после заселения мы поужинаем, отведав табасаранское чуду — одно из самых вкусных блюд южного Дагестана. Свободное время в Дербенте.
Вечером у вас будет возможность:
- искупаться в море (температура воды летом достигает +26);
- посмотреть мультимедийный фонтан (вход бесплатный, с 18:00 до 22:00);
- прогуляться по красивым улицам города: улице Мамедбекова (вдоль крепостной стены), переулку Казем-Бека («улица счастливых людей») или набережной на улице Х. Тагиева.
Дербент через века: от шёлкового пути до экраноплана
В 8:00 завтракаем, выезжаем из отеля, загружаем багаж в транспорт и отправляемся знакомиться с экранопланом и историческим Дербентом.
Экраноплан «Лунь»: этот гибрид корабля и самолета, гордость советского флота (ударный ракетоносец проекта 903), впечатлит вас своими размерами и мощью.
Крепость Нарын-Кала: главная достопримечательность Дербента, построенная в VI веке по приказу персидского правителя, является одной из самых больших и древних крепостей в России.
Мы прогуляемся по крепости, по старинным улочкам магалов, заглянем в Джума-мечеть, и я расскажу вам все тайны, легенды и историю Дербента.
Магалы: эти исторические кварталы в старой части города сохранили многовековые дома, мечети и восточные бани.
Джума-мечеть: старейшая в России и СНГ (построена в 733-734 годах).
Базар и сувениры: далее нас ждет прогулка по местному рынку и сувенирным магазинам.
Обед в этнодоме: наш заключительный обед пройдет в необычной атмосфере — в традиционном этнодоме с низкими столами и удобными подушками. Здесь мы попробуем блюда южного Дагестана и примерим национальные костюмы для фото).
Также мы подведем итоги нашей квест-игры и вручим небольшие, но приятные призы победителям!
Программа тура завершается ориентировочно в 15:00 после обеда в Дербенте. Далее мы отвезем вас в две точки:
- в аэропорт, если у вас вылет в этот день (рекомендуем бронировать билеты на вылет после 18:00);
- в Махачкалу на южную автостанцию (если вы остаетесь в Дагестане, могу помочь с размещением в проверенном отеле или апартаментах).
Проживание
Тур предусматривает проживание в барнхаусе (1 ночь) и в отеле Дербента (1 ночь).
Доплата за 1-местное размещение — 4 000 руб. /ночь.
Указаны варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Барнхаус
Современные апартаменты с панорамным остеклением и террасами расположены среди живописных гор.
Насладитесь незабываемыми видами с террасы в утренние часы. На территории комплекса доступны все необходимые удобства: кафе, кухня, горячая и холодная вода, зоны отдыха и бесплатный Wi-Fi.
Отель «Бриз»
Отель в старинном городе Дербентt располагается в считанных метрах от побережья Каспийского моря и музея-заповедника. Роскошный вид и свой частный пляж позволит в полной мере насладиться отдыхом.
Комфорт для постояльцев номера обеспечен наличием ресторана, wi-fi, круглосуточной регистрации и доставкой еды прямо в номер. Гостям также предоставляются услуги консьержа, хранения багажа и экскурсии по древнему Дербенту. На территории оборудована детская площадка для маленьких постояльцев.
Для хорошего отдыха в них есть все: кондиционер и спутниковое ТВ, стильный интерьер и хорошая обстановка. В непосредственной близости от отеля располагается пляж, смотровая площадка и музей-заповедник.
Отель «Морской бриз»
Отель «Шейх»
Бутик-отель находится в Дербенте в 5 км от центра города. Рядом цитадель Нарын-Кала.
Для гостей работает ресторан. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи.
Дополнительно: прачечная и гладильные услуги. Сотрудники бутик-отеля поддержат беседу на английском и русском.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
- Работа профессионального гида и опытного водителя
- Комфортный транспорт
- Джипинг
- Все входные билеты
- Все экскурсии на протяжении всего тура
- Катание на катере по каньону
- Активности, подарки и развлечения
- Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
- Кофе, сваренное на смотровых площадках + сладости к нему
- Проживание в барнхаусе и в отеле Дербента
- Уазики для подъема в Гамсутль
- Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда для поездок в горы: можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, кофты, но не короткая, не обтягивающая (обязательно ниже колена. Колени и плечи должны быть прикрыты);
- удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
- паспорт;
- легкая куртка, кофта:
- зарядное устройство;
- личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
- солнцезащитный крем;
- головной убор;
- купальник/плавки, если планируете нырять в водохранилище (но оно прохладное даже летом) или в Каспийское море. Конечно, желательно, иметь закрытые купальники. Если нет такого, то можно в шортиках искупаться;
- советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
- обязательно при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой.
Мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, шортах выше колен или облегающих джинсах. Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.
Какие сувениры привезти домой?
- серебряные украшения (серьги, браслеты, кольца);
- папахи, рога, ножи, кинжалы, ковры, посуду;
- магниты, календарики, открытки, кружки, значки;
- бурку, тапочки, изделия из овчины и кожи;
- урбеч, специи, фрукты, овощи, травяные чаи, варенье, мясо и т. п.
Программа может измениться?
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу тура в зависимости от погодных условий, непредвиденных обстоятельств или по соображениям безопасности. При этом будет сделано все возможное для сохранения качества и насыщенности программы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.