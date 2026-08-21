Туры с завтраком в Дербенте

Найдено 4 тура в категории «С завтраком» в Дербенте, цены от 28 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Большой тур по Дагестану
Джиппинг
На автобусе
На катере
5 дней
1 отзыв
Большой тур по Дагестану
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
27 авг в 10:00
62 500 ₽ за человека
Дагестан. Горы, море, Дербент! 5 дней
На катере
5 дней
Дагестан. Горы, море, Дербент! 5 дней
Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!» - это ошеломительный микс
«Утром второго дня, после завтрака мы выдвинемся к окрестностям загадочного села-призрака Гамсутль»
Сегодня в 10:00
28 авг в 10:00
от 28 000 ₽ за человека
Дагестан! Горы, море, Дербент! Всё включено
На катере
5 дней
Дагестан! Горы, море, Дербент! Всё включено
Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!»
«Второй день моего тура начнем с завтрака, который конечно тоже включен в стоимость»
Сегодня в 10:00
28 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «С завтраком»

Самые популярные туры этой рубрики в Дербенте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Большой тур по Дагестану;
  2. Дагестан. Горы, море, Дербент! 5 дней;
  3. Дагестан! Горы, море, Дербент! Всё включено.
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон;
  2. Джума-Мечеть;
  3. Набережная;
  4. Форелевое хозяйство;
  5. Хунзах;
  6. Старый город;
  7. Крепость Нарын-Кала;
  8. Бархан Сарыкум;
  9. Мосты;
  10. Парк Патриот.
Сколько стоит тур в Дербенте в августе 2026
Сейчас в Дербенте в категории "С завтраком" можно забронировать 4 тура от 28 000 до 62 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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