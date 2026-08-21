Дагестан. Горы, море, Дербент! 5 дней
Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!» - это ошеломительный микс
«После серии фотографий, отправимся на вкусный ужин шашлык-машлык и приятно уставшие вернемся в гостиницу»
Сегодня в 10:00
28 авг в 10:00
от 28 000 ₽ за человека
Дагестан! Горы, море, Дербент! Всё включено
Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!»
«По приезду в гостиницу нас уже будет ждать горячий свежий ужин и кавказское гостеприимство»
Сегодня в 10:00
28 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
-
10%
Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Обязательно вкусно поужинаем, попробуем блюда южно-дагестанской кухни»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
26 550 ₽
29 500 ₽ за человека
-
29%
Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено
Самый сок Дагестана для самых активных: ощутите весь спектр эмоций на лучших локациях для молодежи
«Не пропустим ужин – будем пробовать блюда южно-дагестанской кухни»
7 дек в 10:00
30 ноя в 10:00
от 33 000 ₽
46 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «С ужином»
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