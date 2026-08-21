Туры с ужином в Дербенте

Найдено 5 туров в категории «С ужином» в Дербенте, цены от 26 550 ₽, скидки до 29%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Дагестан. Горы, море, Дербент! 5 дней
На катере
5 дней
Дагестан. Горы, море, Дербент! 5 дней
Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!» - это ошеломительный микс
«После серии фотографий, отправимся на вкусный ужин шашлык-машлык и приятно уставшие вернемся в гостиницу»
Сегодня в 10:00
28 авг в 10:00
от 28 000 ₽ за человека
Дагестан! Горы, море, Дербент! Всё включено
На катере
5 дней
Дагестан! Горы, море, Дербент! Всё включено
Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!»
«По приезду в гостиницу нас уже будет ждать горячий свежий ужин и кавказское гостеприимство»
Сегодня в 10:00
28 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дня
На автобусе
Конные прогулки
На катере
Сплавы и рафтинг
На поезде
На микроавтобусе
3 дня
-
10%
Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Обязательно вкусно поужинаем, попробуем блюда южно-дагестанской кухни»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
26 550 ₽29 500 ₽ за человека
Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено
Джиппинг
На автобусе
Конные прогулки
На катере
На квадроциклах
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога
Туры на квадроциклах
На микроавтобусе
На багги
5 дней
-
29%
Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено
Самый сок Дагестана для самых активных: ощутите весь спектр эмоций на лучших локациях для молодежи
«Не пропустим ужин – будем пробовать блюда южно-дагестанской кухни»
7 дек в 10:00
30 ноя в 10:00
от 33 000 ₽46 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «С ужином»

Самые популярные туры этой рубрики в Дербенте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
  1. Дагестан. Горы, море, Дербент! 5 дней;
  2. Дагестан! Горы, море, Дербент! Всё включено;
  3. Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дня;
  4. Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено.
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон;
  2. Джума-Мечеть;
  3. Набережная;
  4. Форелевое хозяйство;
  5. Хунзах;
  6. Старый город;
  7. Крепость Нарын-Кала;
  8. Бархан Сарыкум;
  9. Мосты;
  10. Парк Патриот.
Сколько стоит тур в Дербенте в августе 2026
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