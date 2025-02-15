2 дня
Выходные в высокогорном селе Кубачи: мастер-классы, вкусная кухня и погружение в историю
Побывать в таинственном заброшенном ауле, научиться готовить местное блюдо и влюбиться в горы
Начало: Дербент, 8:30
15 фев в 08:30
22 фев в 08:30
43 300₽ за всё до 2 чел.
3 дня
Баку - город древней истории и пылающих небоскребов
Начало: Г. Дербент, ул. Ленина, 41
11 фев в 09:00
12 фев в 09:00
30 000₽ за человека
4 дня
«Море Горы» 4 дня/ 3 ночи
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а / Буйнакского 25
Завтра в 08:00
11 фев в 08:00
27 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Летние»
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