Серафимо-Дивеевский монастырь — единственный в России земной удел Пресвятой Богородицы и место упокоения великого Серафима Саровского.
Приглашаю вас посетить эту удивительную обитель! У вас будет возможность приложиться к мощам преподобного Серафима, пройтись по Святой Канавке, искупаться в чудотворных источниках и побывать на литургии.
Описание экскурсии
Мы пройдём по Дивеевской обители, зайдём в храмы и поговорим об удивительных фактах из биографии Серафима Саровского и жизни монастыря.
Итак, в нашей программе:
- Троицкий собор с мощами великого святого-чудотворца Серафима Саровского
- Благовещенский собор, украшенный мозаикой из смальты и мрамора с 12 пределами
- Канавка Пресвятой Богородицы, которую, как говорил батюшка Серафим, «Сама Царица Небесная Своим пояском измерила»
- Казанский собор, воздвигнутый при жизни устроительницы монастыря матушки Александры
- Чудотворные родники с купелями
Кому подойдёт экскурсия
Верующим христианам от 7 лет и до глубокой старости.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле
- Дорога в одну сторону занимает около 3 часов (200 км) — в автомобиле я провожу интересную путевую экскурсию по Нижегородскому краю
- Женщинам настоятельно рекомендую захватить с собой юбки ниже колен и платки, мужчинам — избегать маек и шорт в летнее время
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нижнем Новгороде, по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Дивеево
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 177 туристов
Я опытный профессиональный гид-переводчик и краевед. Провожу экскурсии в Нижнем Новгороде и Нижегородской области (Городец, Большое Болдино, Дивеево, Семёнов, Арзамас, Пешелань, Чкаловск). У меня много интересных авторских программ, большой опыт работы и увлекательная подача материала. Надеюсь на скорую встречу с вами!
