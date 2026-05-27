По преданию, Божья Матерь взяла под особое покровительство всего четыре места на земле, и в их числе — сокровенное Дивеево. В одном из самых «намоленных» уголков страны вы прикоснетесь к истории святынь и послушаете о духовнике обители Серафиме Саровском. А по пути познакомитесь с шедевром Монферрана и узнаете главное об Арзамасе, городе 33 церквей.

Описание экскурсии

Беседы о нижегородском крае

По дороге из Нижнего Новгорода вы услышите об истории 800-летней столицы региона, ее истоках и отцах-основателях, чудесных возрождениях и личностях, прославивших город. Проезжая древний Арзамасский тракт, узнаете о первых стоянках людей и мордовских племенах, проживавших здесь, когда на эти земли пришли русские. Далее по пути село Богоявление с церковью по проекту самого Монферрана и город Арзамас с многовековой историей и дивными памятниками архитектуры, каменного и деревянного зодчества.

Святое Дивеево

Считается, что земные жребии, или уделы Божьей Матери — Иверия, Афон, Киев и Дивеево. Представьте, насколько значимую святыню православного мира вы посетите в этой поездке! Величественный Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь погрузит вас в атмосферу благодати, которую здесь ощущают и религиозные, и светские люди. Вы осмотрите Троицкий храм, где находятся мощи святого Серафима Саровского, и узнаете о жизни особо почитаемого в России старца. Услышите предание о Богородичной, или Святой Канавке, и сможете по ней пройти, следуя паломнической традиции. А в домике Паши Саровской узнаете о пророчествах дивеевской блаженной.

После обеда в монастырской трапезной (по желанию) вы отправитесь к самому знаменитому в окрестностях источнику — Серафима Саровского, где можно набрать воды и окунуться.

Организационные детали

Транспорт входит в стоимость экскурсии: для 1-4 человек — легковой автомобиль (гид за рулём), для 5-6 человек — минивэн (гид за рулём), для 7 и более — микроавтобус с водителем

Экскурсию можно посещать с детьми, рекомендуемый возраст — старше 7 лет

Я могу организовать поездку для большего количества участников на арендованном транспорте. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке

Дорога в одну сторону занимает примерно 3 часа

С вами буду я или один из гидов моей команды

