Прикоснуться к духовному наследию Нижегородчины, посетив единственный удел Богородицы в России
По преданию, Божья Матерь взяла под особое покровительство всего четыре места на земле, и в их числе — сокровенное Дивеево.
В одном из самых «намоленных» уголков страны вы прикоснетесь к истории святынь и послушаете о духовнике обители Серафиме Саровском. А по пути познакомитесь с шедевром Монферрана и узнаете главное об Арзамасе, городе 33 церквей.
Описание экскурсии
Беседы о нижегородском крае
По дороге из Нижнего Новгорода вы услышите об истории 800-летней столицы региона, ее истоках и отцах-основателях, чудесных возрождениях и личностях, прославивших город. Проезжая древний Арзамасский тракт, узнаете о первых стоянках людей и мордовских племенах, проживавших здесь, когда на эти земли пришли русские. Далее по пути село Богоявление с церковью по проекту самого Монферрана и город Арзамас с многовековой историей и дивными памятниками архитектуры, каменного и деревянного зодчества.
Святое Дивеево
Считается, что земные жребии, или уделы Божьей Матери — Иверия, Афон, Киев и Дивеево. Представьте, насколько значимую святыню православного мира вы посетите в этой поездке! Величественный Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь погрузит вас в атмосферу благодати, которую здесь ощущают и религиозные, и светские люди. Вы осмотрите Троицкий храм, где находятся мощи святого Серафима Саровского, и узнаете о жизни особо почитаемого в России старца. Услышите предание о Богородичной, или Святой Канавке, и сможете по ней пройти, следуя паломнической традиции. А в домике Паши Саровской узнаете о пророчествах дивеевской блаженной.
После обеда в монастырской трапезной (по желанию) вы отправитесь к самому знаменитому в окрестностях источнику — Серафима Саровского, где можно набрать воды и окунуться.
Организационные детали
Транспорт входит в стоимость экскурсии: для 1-4 человек — легковой автомобиль (гид за рулём), для 5-6 человек — минивэн (гид за рулём), для 7 и более — микроавтобус с водителем
Экскурсию можно посещать с детьми, рекомендуемый возраст — старше 7 лет
Я могу организовать поездку для большего количества участников на арендованном транспорте. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке
Дорога в одну сторону занимает примерно 3 часа
С вами буду я или один из гидов моей команды
Дополнительно оплачивается
Епархиальная индивидуальная экскурсия по территории монастыря (1 час) — 3000 ₽ с группы до 6 человек, 500 ₽ с чел. для группы 6 и более человек
Питание, можно в монастырской трапезной
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нижнем Новгороде, на ул. Большая Покровская
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Василий — ваша команда гидов в Дивеево
Я весёлый гид по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Коренной нижегородец: в Нижнем Новгороде я родился, учился, учусь, работаю и живу. Очень люблю свой нежный город.
У меня два образования: техническое (инженер-физик) и гуманитарное (гид), есть официальная аккредитация на право проведения экскурсий на территории Нижегородского кремля.
Представляю команду аттестованных гидов. Ждём вас в гости — расскажем и покажем всё самое интересное.
