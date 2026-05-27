Как на землю Дивеевскую пришло православие? Как правильно набирать живую воду и где — мёртвую? Ответы найдёте в Кремёнках. Вы прогуляетесь туда, где нет суеты и роскоши Дивеевской обители. Увидите старинную роспись храма, которая изображает становление христианства, и наберёте воды из источника. А я расскажу историю, которой нет в путеводителях.

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Церковь в русско-византийском стиле построили до 1880 года. Внутри — три престола и художественная роспись стен. В советское время его святыни не были тронуты властью, поэтому сохранились старинные иконы: Богородицы «Умиление», Симеона Богоприимца, Божией Матери Понетаевской «Знамение» и других святых.

Родник Явленный (в честь Казанской иконы Божией Матери)

Здесь останавливался последний русский царь в 1903 году, а местным жителям являлся Дух Серафима Саровского. По местным преданиям в роднике течёт живая вода (старики у нас говорят: «мёртвая вода лечит тело, а живая — душу»).

