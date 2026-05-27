Как на землю Дивеевскую пришло православие? Как правильно набирать живую воду и где — мёртвую? Ответы найдёте в Кремёнках. Вы прогуляетесь туда, где нет суеты и роскоши Дивеевской обители.
Увидите старинную роспись храма, которая изображает становление христианства, и наберёте воды из источника. А я расскажу историю, которой нет в путеводителях.
Описание экскурсии
Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы
Церковь в русско-византийском стиле построили до 1880 года. Внутри — три престола и художественная роспись стен. В советское время его святыни не были тронуты властью, поэтому сохранились старинные иконы: Богородицы «Умиление», Симеона Богоприимца, Божией Матери Понетаевской «Знамение» и других святых.
Родник Явленный (в честь Казанской иконы Божией Матери)
Здесь останавливался последний русский царь в 1903 году, а местным жителям являлся Дух Серафима Саровского. По местным преданиям в роднике течёт живая вода (старики у нас говорят: «мёртвая вода лечит тело, а живая — душу»).
Организационные детали
- Едем на Mazda 323F
- В храме женщинам желательно быть в юбке и с покрытой головой
- Чтобы набрать воду в роднике, возьмите с собой пустые бутылки. Если захотите окунуться — сорочку для купания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Дивеево
Моя работа — замечать то, мимо чего проходят. Я родилась в этих местах и с детства собираю истории, которые не вычитаешь в интернете: легенды, сказки о сотворении земли. Пишу путеводители
