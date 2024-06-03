Присутственные места кремля – экскурсии в Дмитрове

Найдено 3 экскурсии в категории «Присутственные места кремля» в Дмитрове, цены от 5 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уютный старинный Дмитров
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
79 отзывов
Уютный старинный Дмитров
Познакомиться с одним из самых древних, красивых и благоустроенных городов области
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
Завтра в 14:00
12 июня в 15:00
66555 324 за всё до 10 чел.
Былинный град Дмитров
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Былинный град Дмитров
Нескучное погружение в историю, архитектуру и природу русской провинции
Начало: На Советской площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
66805 344 за всё до 10 чел.
Дмитров: истории, сказания и были
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Дмитров: истории, сказания и были
Увидеть главные места города и узнать о них занимательные факты на нескучной обзорной экскурсии
Начало: На Торговой площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
65005 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Уютный старинный Дмитров
    Посетили Дмитров 2 июня 2024 года. Наш экскурсовод Александр оказался настоящим профессионалом своего дела! Мы узнали о городе все и даже больше. Знания Александра просто впечатляет! Очень приятно встречать таких людей! Всем путешественникам рекомендую посетить данную экскурсию, останетесь довольным!
  • А
    Алёна
    2 июня 2024
    Уютный старинный Дмитров
    Экскурсия отличная. Чувствуется, что экскурсовод Александр по-настоящему увлечён своим городом и его знаменитыми обитателями. Не знали, что последние три года
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    своей жизни в Дмитрове провёл Пётр Алексеевич Кропоткин, ещё раз с удовольствием послушали о судьбе этого необыкновенного человека. Много интересного узнали о соборах и монастырях Дмитрова. Побывали в компании бронзовых обитателей Дмитрова 19 века. Пожалели Юрия Долгорукого, вынужденного спуститься с постамента. Фактически экскурсия продолжилась дольше трёх заявленных часов и чувствовалось, что Александр готов был говорить ещё и ещё.

  • м
    марина
    19 мая 2024
    Уютный старинный Дмитров
    Сами по себе объекты были интересные, и факты исторические были, и с погодой вообщем нам повезло, а вот связанный рассказ
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    у Ольги не получился…. Мне даже сложно сказать почему. Сама подача материала не заинтересовала…. Возможно стоит пересмотреть этот момент в экскурсии.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Былинный град Дмитров
    Ничего лишнего, Павел хороший рассказчик. От города осталось очень приятное впечатление
  • Л
    Людмила
    1 мая 2024
    Былинный град Дмитров
    Очень интересная и насыщенная информацией экскурсия. Павел не только рассказал историю города, но и дополнил её интересными хужожественными деталями, справками, иллюстрациями выходя за пределы исторического экскурса. Павел, спасибо вам! Уверенна, что и другие экскурсии у вас тоже интересные) До новых встреч!
  • О
    Ольга
    15 апреля 2024
    Былинный град Дмитров
    Два часа экскурсии с Павлом прошли на одном дыхании, узнали много интересных фактов о городе Дмитров. Павел интересный рассказчик и собеседник, маршрут построен удобно, предусмотрены локации для отдыха во время пешей прогулки. Очень рекомендуем Павла. Большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «Присутственные места кремля»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Дмитрове
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитровский кремль
  2. Борисоглебский монастырь
  3. Успенский Собор
  4. Самое главное
  5. Дом-музей Кропоткина
Сколько стоит экскурсия по Дмитрову в июне 2024
Сейчас в Дмитрове в категории "Присутственные места кремля" можно забронировать 3 экскурсии от 5 200 до 5 344 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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