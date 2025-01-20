скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Уютный старинный Дмитров: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Дмитрова с посещением знаковых мест и храмов. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
Завтра в 14:00
6 мар в 10:00
75006000₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Уютный старинный Дмитров (в группе)
Прикоснитесь к истории Дмитрова, гуляя по его древним улочкам и узнавая о легендарных событиях и личностях. Это будет незабываемо
Начало: Около ж/д вокзала
3 мар в 10:00
15 мар в 11:00
12501000₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремль, сердце Дмитрова: обзорная экскурсия
Познакомиться с наследием города и узнать о знаковых личностях, связанных с ним
Начало: На Советской площади
8 мар в 11:30
9 мар в 11:30
4000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья20 января 2025Спасибо Александру за чудесную экскурсию. Чувствуешь, что человек очень любит свой город, хорошо знает его историю и готов делиться своей любовью и знаниями.
- ААлександр8 января 2025Нам проводил экскурсию Александр. Мы довольны. Профессионально, заинтресованно, с уважением к своему городу, истории и большим знанием материала. Рекомендую всем, кому интересно узнать больше, а не просто послушать исторические анекдоты и красивые истории.
- ЕЕлена5 января 2025Экскурсию нам проводил Александр, считаем, очень повезло!!!! Рассказывает очень профессионально и интересно, видно, что очень любит свой город. Более трех часов прошло на одном дыхании. Восторг от экскурсии! Однозначно рекомендуем!
- ВВалерий8 ноября 2024Был на экскурсии с Ольгой 5 ноября. Группа состояла из меня одного))). Я в восторге. Прекрасное знание материала и его
Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «Здание Дворянского собрания»
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