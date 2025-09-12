Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный старинный Дмитров: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Дмитрова с посещением знаковых мест и храмов. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
12 сен в 10:00
14 сен в 10:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Дмитрову + Музей лягушки
Погрузиться в древнюю историю, погулять по кремлю, посетить монастыри и зайти в необычный музей
Завтра в 09:00
11 сен в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Ваше путешествие по Дмитрову - и во времени
Герои, лягушка и анархия
Начало: На улице Профессиональная
23 сен в 10:00
24 сен в 10:00
10 200 ₽ за всё до 3 чел.
Сейчас в Дмитрове в категории "Скульптурная композиция «Горожане»" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 10 200. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
