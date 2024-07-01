Экскурсии со скидкой в Дмитрове до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Дмитрове, цены от 5 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уютный старинный Дмитров
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
3 часа
81 отзыв
Уютный старинный Дмитров: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Дмитрова с посещением знаковых мест и храмов. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
66555 324 за всё до 10 чел.
Дмитров: истории, сказания и были
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
2 часа
4 отзыва
Дмитров: истории, сказания и были
Индивидуальная экскурсия по Дмитрову: прикоснитесь к древнему камню Юрия Долгорукого, поднимитесь на крепостной вал и узнайте историю Креста Животворящего
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
65005 200 за всё до 10 чел.
Былинный град Дмитров
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
2.5 часа
9 отзывов
Увлекательное путешествие по старому Дмитрову
На пешеходной экскурсии по историческому центру Дмитрова за 2 часа вы увидите основные достопримечательности и узнаете интересные факты из истории города
Начало: На Советской площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
67455 734 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 июля 2024
    Былинный град Дмитров
    Очень понравилась экскурсия, было познавательно и очень интересно! Не смотря на жару, мы прекрасно погуляли по центру города в течение 2-х часов! Очень рекомендую экскурсию! Павел, спасибо вам большое!!!!
  • А
    Анастасия
    24 июня 2024
    Былинный град Дмитров
    Экскурсия очень понравилась. С нами был маленький ребенок в коляске и Павел скорректировал маршрут под наши потребности. Рассказ очень интересный,
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    подробный, запоминающийся. Лет 8 назад была на экскурсии в Дмитрове, но данная экскурсия понравилась намного больше. Большое спасибо и успехов в дальнейшем.

  • И
    Ирина
    23 июня 2024
    Дмитров: истории, сказания и были
    Если вы хотите не только полюбоваться прекрасным Дмитровым, но и послушать легенды и сказания великолепного рассказчика Геннадия- вам точно нужна эта экскурсия. Воспоминания и впечатления нам обеспечены надолго
    Если вы хотите не только полюбоваться прекрасным Дмитровым, но и послушать легенды и сказания великолепного рассказчикаЕсли вы хотите не только полюбоваться прекрасным Дмитровым, но и послушать легенды и сказания великолепного рассказчикаЕсли вы хотите не только полюбоваться прекрасным Дмитровым, но и послушать легенды и сказания великолепного рассказчикаЕсли вы хотите не только полюбоваться прекрасным Дмитровым, но и послушать легенды и сказания великолепного рассказчикаЕсли вы хотите не только полюбоваться прекрасным Дмитровым, но и послушать легенды и сказания великолепного рассказчикаЕсли вы хотите не только полюбоваться прекрасным Дмитровым, но и послушать легенды и сказания великолепного рассказчика
  • И
    Ирина
    22 июня 2024
    Дмитров: истории, сказания и были
    Геннадий, спасибо за интересную экскурсию! Отличный маршрут, охватывающий основные места центра города от его основания до наших дней. Материал преподносится живо и необычно, будет интересно взрослым, и дети не заскучают от "сухих" исторических фактов. Время пролетело незаметно.
    Геннадий, спасибо за интересную экскурсию! Отличный маршрут, охватывающий основные места центра города от его основания до
  • И
    Ирина
    18 июня 2024
    Дмитров: истории, сказания и были
    Непринуждённый, весёлый, но содержательный, рассказ с неутомительной неспешной прогулкой по историческом центру Дмитрова. 2 часа пролетают быстро. Остаются хорошие и
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    добрые воспоминания о городе, человеке, открывшемся его нам, и фотографии, которые этот человек нам же и помог сделать. Геннадий, от души рады знакомству. Благодарим! Удачи Вам!

    Непринуждённый, весёлый, но содержательный, рассказ с неутомительной неспешной прогулкой по историческом центру Дмитрова. 2 часа пролетаютНепринуждённый, весёлый, но содержательный, рассказ с неутомительной неспешной прогулкой по историческом центру Дмитрова. 2 часа пролетаютНепринуждённый, весёлый, но содержательный, рассказ с неутомительной неспешной прогулкой по историческом центру Дмитрова. 2 часа пролетаютНепринуждённый, весёлый, но содержательный, рассказ с неутомительной неспешной прогулкой по историческом центру Дмитрова. 2 часа пролетаютНепринуждённый, весёлый, но содержательный, рассказ с неутомительной неспешной прогулкой по историческом центру Дмитрова. 2 часа пролетают
  • М
    Мария
    17 июня 2024
    Былинный град Дмитров
    очень интересная и познавательная экскурсия. очень рекомендую.
  • А
    Анастасия
    14 июня 2024
    Уютный старинный Дмитров
    Благодарю Александра за очень интересную экскурсию. Три часа пролетели незаметно. Интересно было всем, даже детям. Рекомендую экскурсию
  • Л
    Лена
    9 июня 2024
    Уютный старинный Дмитров
    Экскурсию проводила не Ольга, а мужчина. Очень хороший гид, но мы немного подустали за 3 часа. В целом все супер, оч квалифицированый гид
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Уютный старинный Дмитров
    Посетили Дмитров 2 июня 2024 года. Наш экскурсовод Александр оказался настоящим профессионалом своего дела! Мы узнали о городе все и даже больше. Знания Александра просто впечатляет! Очень приятно встречать таких людей! Всем путешественникам рекомендую посетить данную экскурсию, останетесь довольным!

Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «Скидки»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Дмитрове
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Дмитровский кремль
  2. Борисоглебский монастырь
  3. Успенский Собор
  4. Дом-музей Кропоткина
  5. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Дмитрову в июле 2024
Сейчас в Дмитрове в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 5 200 до 5 734 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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