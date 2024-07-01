1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
3 часа
Уютный старинный Дмитров: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Дмитрова с посещением знаковых мест и храмов. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
66555 324₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
2 часа
Дмитров: истории, сказания и были
Индивидуальная экскурсия по Дмитрову: прикоснитесь к древнему камню Юрия Долгорукого, поднимитесь на крепостной вал и узнайте историю Креста Животворящего
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
65005 200₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
2.5 часа
Увлекательное путешествие по старому Дмитрову
На пешеходной экскурсии по историческому центру Дмитрова за 2 часа вы увидите основные достопримечательности и узнаете интересные факты из истории города
Начало: На Советской площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
67455 734₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 июля 2024Очень понравилась экскурсия, было познавательно и очень интересно! Не смотря на жару, мы прекрасно погуляли по центру города в течение 2-х часов! Очень рекомендую экскурсию! Павел, спасибо вам большое!!!!
- ААнастасия24 июня 2024Экскурсия очень понравилась. С нами был маленький ребенок в коляске и Павел скорректировал маршрут под наши потребности. Рассказ очень интересный,
- ИИрина23 июня 2024Если вы хотите не только полюбоваться прекрасным Дмитровым, но и послушать легенды и сказания великолепного рассказчика Геннадия- вам точно нужна эта экскурсия. Воспоминания и впечатления нам обеспечены надолго
- ИИрина22 июня 2024Геннадий, спасибо за интересную экскурсию! Отличный маршрут, охватывающий основные места центра города от его основания до наших дней. Материал преподносится живо и необычно, будет интересно взрослым, и дети не заскучают от "сухих" исторических фактов. Время пролетело незаметно.
- ИИрина18 июня 2024Непринуждённый, весёлый, но содержательный, рассказ с неутомительной неспешной прогулкой по историческом центру Дмитрова. 2 часа пролетают быстро. Остаются хорошие и
- ММария17 июня 2024очень интересная и познавательная экскурсия. очень рекомендую.
- ААнастасия14 июня 2024Благодарю Александра за очень интересную экскурсию. Три часа пролетели незаметно. Интересно было всем, даже детям. Рекомендую экскурсию
- ЛЛена9 июня 2024Экскурсию проводила не Ольга, а мужчина. Очень хороший гид, но мы немного подустали за 3 часа. В целом все супер, оч квалифицированый гид
- ООльга3 июня 2024Посетили Дмитров 2 июня 2024 года. Наш экскурсовод Александр оказался настоящим профессионалом своего дела! Мы узнали о городе все и даже больше. Знания Александра просто впечатляет! Очень приятно встречать таких людей! Всем путешественникам рекомендую посетить данную экскурсию, останетесь довольным!
Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «Скидки»
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