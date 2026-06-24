Маркинские озёра среди лесов, лугов и вершин — это великолепное зрелище. И дорога к ним — тоже.
Вы полюбуетесь пейзажами дикой природы и почувствуете особую атмосферу этих мест, удивитесь яркому цвету озёрных вод и послушаете рассказы о быте местных жителей.
Вы полюбуетесь пейзажами дикой природы и почувствуете особую атмосферу этих мест, удивитесь яркому цвету озёрных вод и послушаете рассказы о быте местных жителей.
Описание экскурсии
Едем по Мухинскому ущелью к Маркинским бирюзовым озёрам на высоте 2700 над уровнем моря. Будем делать остановки в лучших точках и любоваться окрестностями. Вы увидите густые хвойные леса, альпийские луга, на которых пасутся лошади, цветочные поляны и заснеженные горные вершины. А я расскажу:
- про обычаи местных народов
- лошадей карачаевской породы, которые знамениты своей выносливостью
- озёра, что завораживают своей красотой
- всё, что встретится нам на дороге
Организационные детали
- Едем на внедорожнике премиум-класса
- Время в пути до первой остановки — около 30 минут
- Поездка будет интересна взрослым и детям от 3 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из отеля проживания в Домбае или в Теберде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат — ваш гид в Домбае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1682 туристов
Много лет занимаюсь поездками по живописным местам Теберды и Домбая: водопады, озёра, древние храмы и ещё множество интересных достопримечательностей ждут вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Потрясающей красоты маршрут: альпийские луга, речки, цветущие горы. Мурат очень аккуратный и уверенный водитель - можно не переживать за безопасность на сложных горных дорогах. Приятно, что мы никуда не спешили, могли прогуляться до озера пешком. Заехали вкусно перекусить чудесным хычином. Полюбовались на лошадей. За интересными рассказами Мурата день пролетел незаметно. Нам очень понравилось. Спасибо большое, Мурат. Приедем еще.
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С
Все было супер, гид интересно рассказывал о местной истории и культуре. Отвёз вкусно покушать на форелевую ферму.
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