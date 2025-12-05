В Валерия Домбай на автомобиле премиум-класса читать дальше туда очень красивый вид) и до озера доехали, но озеро не сезон было смотреть) Бонусом заехали в заповедник, покормили больших зверюшек. В целом, время провели очень здорово! Советую подобрать сезон для поездки получше, чем это сделали мы) Были с подружкой на экскурсии в конце ноября. Водитель Мурат интересно рассказывал, делал остановки для фото. Посмотрели Сентинский храм (от

К Катерина Домбай на автомобиле премиум-класса Очень гостепреимный,доброжелательный гид Мурат,это просто кладезь интересной, полезной информации,столько удивительных фактов,что слушаешь не перебивая.

Живописные маршруты с изумительными видами. Красота от которой захватывает дух.

Спасибо огромное за незабываемую экскурсию и внимательное, теплое, кавказское радушие. Будем дальше ждать новой встречи.

А Андрей Домбай на автомобиле премиум-класса Очень понравилась поездка, с прекрасным гидом, настоящим любителем своего края. 5+

В Виктория Домбай на автомобиле премиум-класса

Первое, что поразило — это глубокие знания Мурата о родном крае. Он не просто рассказывал о достопримечательностях, а буквально погружал нас в атмосферу гор, делясь интересными фактами о природе, истории и культуре региона.

Автомобиль премиум-класса обеспечил комфортную поездку по горным дорогам, а его профессионализм вождения внушал полное доверие. Он не только безопасно доставлял нас к достопримечательностям, но и не торопил что б мы сделали отличные фото и видео, которые теперь стали прекрасными воспоминаниями о поездке.

Рекомендую Мурата всем, кто хочет открыть для себя красоту Домбая с профессиональным проводником, который не только покажет живописные места, но и сделает ваше путешествие незабываемым Сегодня мы имели удовольствие познакомиться с профессиональным гидом Муратом в Домбае и хочу поделиться своими впечатлениями.Первое, что поразило — это

Е Екатерина Домбай на автомобиле премиум-класса поговорить, он рассказал много интересного про Домбай и историю народа. Автомобиль был очень комфортный, водит Мурат аккуратно. Клиентоориентированность и доброжелательность Мурата невозможно не отметить! Обязательно вернёмся в Домбай! И будем рекомендовать Мурата всем знакомым. Огромное спасибо Мурату за прекрасную экскурсию! Он помог определиться с местами и учёл все наши пожелания. С ним было приятно

М Максим Домбай на автомобиле премиум-класса довериться этому человеку в плане организации экскурсии и вы поймете, что в этом он профессионал - спокойно, не спеша, со знанием, безопасно, комфортно. Мурат, спасибо! Выражаю благодарность Мурату, нашему гиду и экскурсоводу, за прекрасно проведенное время. Все было на высоте как и сами горы:) Стоит

А Алина Домбай на автомобиле премиум-класса Все очень понравилось 🤗

А Александра Домбай на автомобиле премиум-класса Гид очень понравился — интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и создал дружелюбную атмосферу. Рекомендуем!

Е Елена Домбай на автомобиле премиум-класса Мне очень все понравилось! Рекомендую! Мурат отличный гид и приятный человек!

Н Наталья Домбай на автомобиле премиум-класса Мурат очень приятный, интересный собеседник, интеллигентный, отличный гид. Экскурсия интересная, безопасная. Моей семье все очень понравилось!

Е Евгения Домбай на автомобиле премиум-класса продумана, маршрут – живописный и комфортный. Мурат прекрасно знает местность, с интересом рассказывал об истории этих мест, природных особенностях и легендах, связанных с достопримечательностями.

Озеро оставило незабываемые впечатления – кристально чистая вода, потрясающие горные пейзажи! А посещение храма добавило экскурсии особую атмосферу духовности.

Обязательно порекомендуем Мурата друзьям и сами вернёмся за новыми впечатлениями!

⭐⭐⭐⭐⭐ Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Мурату за экскурсию к озеру Туманлы-Кёль и Сентинскому храмув Домбае! 🏔️Программа была очень хорошо

И Ирина Домбай на автомобиле премиум-класса Спасибо за экскурсию и отдельная благодарность гиду Мурату. Великолепный рассказчик, знает и любит свой край. Все прекрасно организовано, исключительно по нашему запросу. Рекомендую всем, не пожалеете!

М Марина Домбай на автомобиле премиум-класса Большое спасибо Мурату за отличную экскурсию: познавательно, интересно. Мурат очень хорошо нас вез))) не лихачил, много интересного рассказывал. Покащал не только запланированное место, но и еще второе красивое место. Советуем.

А Алёна Домбай на автомобиле премиум-класса Очень понравился Мурат как человек, все приятно и интересно рассказывал, хорошая машина, комфортная езда.

Всём советую обращаться к Мурату.

В Владислава Домбай на автомобиле премиум-класса Благодаря Мурату сегодня познакомились с прекрасными окрестностями Домбая. Под впечатлением буквально от всего: мест, над которыми особенно постаралась природа, гостеприимства, интересной беседы. Рады, что именно Вы познакомили нас с историей Домбая!



С уважением, Наталья и Владислава.

В Виктор Домбай на автомобиле премиум-класса Тимур профессионал своего дела, очень любит свой край и от этого экскурсия с душой. Все понравилось

Н Надежда Домбай на автомобиле премиум-класса Отличная экскурсия, Мурат предложил интересный вариант маршрута, очень интересно рассказывал о местной природе, истории поселка. Удобный автомобиль, аккуратное и безопасное вождение. Спасибо!

О Ольга Домбай на автомобиле премиум-класса и делится с нами этой любовью. Виды очень впечатляющие, об этом невозможно рассказать, нужно смотреть и впитывать. Спасибо большое, Мурат, за красивый и познавательный отдых! Очень понравилось путешествие в ущелье Домбай-Ульген с восхождением к Чучхурскому водопаду! Машина комфортная, суперпрходимая. Мурат - любит свой родной Домбай

А Александр Домбай на автомобиле премиум-класса

Путешествие на комфортном автомобиле с интересными рассказами от гида это оправдало наши ожидания. Посетили красивые места Домбая, впечатления останутся в памяти надолго. Мурат действительно любит свой край, и всей душой переживает за него.

Рекомендую экскурсии именно с Муратом!

Спасибо Мурату за отличную и познавательную экскурсию по ущельям Домбая!Путешествие на комфортном автомобиле с интересными рассказами от гида это оправдало