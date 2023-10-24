Что может быть лучше гор? Конечно же только горы! Я приглашаю вас в однодневное путешествие из Пятигорска на Домбай. Вы побываете на самом популярном горнолыжном курорте Кавказа и насладитесь сказочными пейзажами. Наш маршрут пройдет через реку Уллу-Муруджу, озеро Кара-Кёль и древний христианский храм. Также на канатной дороге мы поднимемся на гору Мусса-Ачитара.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Перевал Гумбаши
- Озеро Кара-Кёль
- Река Уллу-Муруджу
- Храм Х века
- Канатная дорога на гору Мусса-Ачитара
- Домбайская поляна
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Тур по горным сокровищам Домбая: к хороводу кавказских вершинЕдем в Домбай! Сердце Кавказа и Карачаево-Черкесии, центр горнолыжного отдыха, а еще — уникальное место для ценителей горных красот и первозданной природы.
Нас ждет перевал Гум-Баши, озеро Кара-Кёль, «Серебряная река» Уллу-Муруджу, подъем на гору Мусса-Ачитара. Посетим древний христианский храм, полюбуемся вершинами Кавказского хребта, пообедаем в кафе c вкуснейшей кавказской кухней. Присоединяйтесь!
В компании опытного гида и с грамотно составленным маршрутом вы не упустите самые впечатляющие виды Карачаево-Черкесии и насладитесь отдыхом в комфортном ритме, вдыхая целебный воздух кавказских гор.
Однодневный тур проходит как в индивидуальном формате, так и мини-группами (до 8 человек). Выбирайте подходящий вам вариант и отправляйтесь за впечатлениями!
Описание маршрута:Перевал Гумбаши (Кум-Баши)
Мы заедем за вами по вашему адресу и уже на пути к Домбаю вам откроются живописные виды! Наш тур начнется с перевала Гумбаши (или Кум-Баши). По нему раньше ходили караваны, а сегодня это один из красивейших высокогорных перевалов России. Он впечатляет в любое время года. Бархатистые зеленые холмы весной и летом, сказочные заснеженные просторы зимой. Осенью плато Бийчесын отливает золотом в солнечную погоду. Помимо плато, уже здесь, на смотровых площадках, вы сможете открыть для себя волшебные виды на горы Кавказского хребта и двуглавый Эльбрус.
Древнее озеро Кара-Кёль
Минуя перевал и проехав через город Карачаевск, мы остановимся полюбоваться озером Кара-Кёль. Это древнее сокровище Тебердинского заповедника — озеру почти 10 тысяч лет. В окружении платанов, вековых дубов и сосен, озеро покажется темным (в переводе Кара-Кёль — «Черное озеро»), но вода в нём — очень чистая. Здесь даже водится форель, а летом температура воды достигает 20℃ и можно купаться.
Домбайская поляна
От Домбайской поляны мы отправимся на гору Мусса-Ачитара. В этом подъеме нам помогут кресельная и гондольная канатная дорога.
Сможем запечатлеть захватывающие виды уже с птичьего полета!
Альпийские луга, горы и другие окрестности Домбая с такой высоты откроются совершенно по-новому.
Серебряная река Уллу-Муруджу
Мы обязательно остановимся посмотреть на завораживающие каскады горной реки Уллу-Муруджу. Её исток высоко в горах, в леднике. Бурные потоки реки проходят через залежи серебра, что делает чистейшие горные воды Уллу-Муруджу целебными.
Христианский храм X века
Завершим наш тур рукотворными достопримечательностями Карачаево-Черкессии. Помимо первозданной природы, этот край известен христианскими храмами IX-X веков среди скал. Сегодня это самые древние христианские церкви в России. Ведь Кавказ принял христианство почти на столетие раньше, чем остальная Русь! С нами вы сможете посетить один из храмов, со смотровой площадки которого также открывается великолепный вид на ущелье.
Важная информация• Забираем от дверей в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки.
- Комфортабельный транспорт — минивэн/внедорожник.
- Экскурсия подходит для детей и людей с любой физической подготовкой.
- Обязательно возьмите с собой документы (паспорт, для детей — свидетельство о рождении).
- Позаботьтесь об удобной и теплой одежде (в горах может быть прохладно) и обуви на нескользящей подошве.
- Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все перемещения по маршруту на комфортном полноприводном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
- Что не входит
- По желанию:
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.). Также вы можете взять перекус с собой
- Билет на канатную дорогу в Домбае (600-1300 руб.)
- Место начала и завершения?
- Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой удобную одежду и солнцезащитные очки.
- Также потребуется паспорт или свидетельство о рождении (для детей).
- Сообщите гиду ваш адрес по WhatsApp
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании