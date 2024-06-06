читать дальше а наоборот делал упор на то, чтобы всё было в удовольствие. Итог:отличное настроение, море незабываемые впечатлений и сотни красочных фотографий. Одним словом рекомендую!!!

Прекрасная экскурсия с комфортом по невероятно живописным местам. Мурат рассказал об истории Домбая, обычаях и традициях. Вообще никуда не торопил,