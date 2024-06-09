Сейчас в Домбае в категории "Озеро Туманлы-Кёль" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 700 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5