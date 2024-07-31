Насладитесь красотой природы Домбая.
На экскурсии вы поднимитесь на канатной дороге до склона горы Мусса-Ачитара и, конечно же, узнаете историю этих мест, услышите много нового о быте и традициях местных жителей. А также сделаете невероятные фотографии пейзажей Кавказа.
На экскурсии вы поднимитесь на канатной дороге до склона горы Мусса-Ачитара и, конечно же, узнаете историю этих мест, услышите много нового о быте и традициях местных жителей. А также сделаете невероятные фотографии пейзажей Кавказа.
Описание экскурсииДомбай – это открытый музей природы, с уникальной флорой и фауной. Вас навсегда покорит великолепная круговая панорама со множеством вершин и ледников, сияющих при ярком солнце на фоне пихтовых лесов. В ходе экскурсии Вы: - увидите древнейшие храмы в России, озеро Кара-кель, - попробуете кристальную воду в реке Улу-Муруджу, - подниметесь канатной дорогой на склон горы Мусса-Ачитара, - узнаете древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии, - почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа. Домбай - это долина, по кругу ограниченная горами. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген (убитый зубр), высота 4047 м. над уровнем моря. Канатные дороги доставят Вас на высоту около 3200 метров на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара. На Домбае действует 5 очередей канатно-кресельных дорог, гондольная и шести-кресельная канатные дороги, маятниковая канатная дорога и сеть бугельно-буксировочных дорог (длиной 200-600 метров).
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Круговая панорама гор и ледников
- Древнейшие храмы
- Гора Мусса-Ачитара
- Уллу-Муруджу
- Домбайская поляна
- Канатные дороги
Что включено
- Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
- Услуги профессионального водителя
- Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами.
Что не входит в цену
- Завтрак: карачаевские хычины (200 руб.), чай на горных травах (50 руб.)
- 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 М.Н.У.М. (700 руб.)
- 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 М.Н.У.М. (700 руб.)
- 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 М.Н.У.М. (400 руб.)
- При оплате сразу 3 уровней - 1600 руб. на 1 человека
- Дегустация национальной карачаевской кухни: шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (300 руб.), лагман (300 руб.), глинтвейн, чай на горных травах.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 82 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Незабываемая экскурсия на Домбай!!!!! Необыкновенно очаровательная, специалист в своём деле - экскурсовод Людмила. Водителю Роману, тоже низкий поклон: за аккуратный и внимательный стиль вождения! Людмила, на протяжении всей дороги образовывала
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С
Была на экскурсии от Ладьи из Пятигорска до Домбая. Организация экскурсии очень понравилась: вовремя начали, ехали в очень комфортном автобусе (типа микроавтобус), не было запахов бензина, отлично работал кондиционер, в
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М
Хорошая экскурсия. Был полный большой автобус. Привезли утром в кафешку в поселке. Там были жареные хычины. Брали с мясом. Нормальные. Погода сначала была без для, но не жаркая. На Домбае
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Я
С Турагенством ездили на 2 экскурсии. На Эльбрус С Мариной Владимировна. Экскурсия захватывает дух. Очень понравился экскурсовод, много интересного услышала и узнала. А на Домбай ездили с Сергеем Евгеньевичем. Тут
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Г
Мы посетили экскурсии по г. Пятигорск, побывали в Домбае, в окрестностях г. Кисловодск и в самом городе. В ходе экскурсий мы познакомились с достопримечательностями, связанными с именем М. Ю. Лермонтова,
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Л
Очень понравилась экскурсия! Природа Домбая невероятной красоты, ее однозначно стоит увидеть! Большое спасибо гиду Полине, это настоящий профессонал своего дела! 🥰 Рассказала много интересного и про Ставропольский край, и про
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