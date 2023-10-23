Насладитесь красотой природы Домбая.
На экскурсии вы поднимитесь на канатной дороге до склона горы Мусса-Ачитара, попробуете воду из кристально-чистой реки Улу-Муруджу и, конечно же, узнаете историю этих мест, услышите много нового о быте и традициях местных жителей. А также сделаете невероятные фотографии пейзажей Кавказа.
На экскурсии вы поднимитесь на канатной дороге до склона горы Мусса-Ачитара, попробуете воду из кристально-чистой реки Улу-Муруджу и, конечно же, узнаете историю этих мест, услышите много нового о быте и традициях местных жителей. А также сделаете невероятные фотографии пейзажей Кавказа.
Ближайшие даты:
23
окт
окт
24
окт
окт
25
окт
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27
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Что вас ожидает:
- Круговая панорама гор и ледников
- Древнейшие храмы
- Гора Мусса-Ачитара
- Уллу-Муруджу
- Домбайская поляна
- Канатные дороги
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Домбай – это открытый музей природы, с уникальной флорой и фауной. Вас навсегда покорит великолепная круговая панорама со множеством вершин и ледников, сияющих при ярком солнце на фоне пихтовых лесов.
В ходе экскурсии Вы:
- увидите древнейшие храмы в России, озеро Кара-кель,
- попробуете кристальную воду в реке Улу-Муруджу,
- подниметесь канатной дорогой на склон горы Мусса-Ачитара,
- узнаете древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии,
- почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа.
- Домбай - это долина, по кругу ограниченная горами. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген (убитый зубр), высота 4047 м. над уровнем моря.
- Канатные дороги доставят Вас на высоту около 3200 метров на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара. На Домбае действует 5 очередей канатно-кресельных дорог, гондольная и шести-кресельная канатные дороги, маятниковая канатная дорога и сеть бугельно-буксировочных дорог (длиной 200-600 метров).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
- Услуги профессионального водителя
- Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами
- Что не входит
- Завтрак: карачаевские хычины (200 руб.), чай на горных травах (50 руб.)
- 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н. у. м. (700 руб.)
- 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н. у. м. (700 руб.)
- 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н. у. м. (400 руб.)
- При оплате сразу 3 уровней — 1600 руб. на 1 человека
- Дегустация национальной карачаевской кухни: шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (300 руб.), лагман (300 руб.), глинтвейн, чай на горных травах
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Оплата должна быть произведена не позднее
- Чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа
- Бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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