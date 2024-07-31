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Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска

Насладитесь красотой природы Домбая.

На экскурсии вы поднимитесь на канатной дороге до склона горы Мусса-Ачитара и, конечно же, узнаете историю этих мест, услышите много нового о быте и традициях местных жителей. А также сделаете невероятные фотографии пейзажей Кавказа.
4.9
82 отзыва
Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска
Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска
Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска

Описание экскурсии

Домбай – это открытый музей природы, с уникальной флорой и фауной. Вас навсегда покорит великолепная круговая панорама со множеством вершин и ледников, сияющих при ярком солнце на фоне пихтовых лесов. В ходе экскурсии Вы: - увидите древнейшие храмы в России, озеро Кара-кель, - попробуете кристальную воду в реке Улу-Муруджу, - подниметесь канатной дорогой на склон горы Мусса-Ачитара, - узнаете древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии, - почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа. Домбай - это долина, по кругу ограниченная горами. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген (убитый зубр), высота 4047 м. над уровнем моря. Канатные дороги доставят Вас на высоту около 3200 метров на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара. На Домбае действует 5 очередей канатно-кресельных дорог, гондольная и шести-кресельная канатные дороги, маятниковая канатная дорога и сеть бугельно-буксировочных дорог (длиной 200-600 метров).

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Круговая панорама гор и ледников
  • Древнейшие храмы
  • Гора Мусса-Ачитара
  • Уллу-Муруджу
  • Домбайская поляна
  • Канатные дороги
Что включено
  • Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
  • Услуги профессионального водителя
  • Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами.
Что не входит в цену
  • Завтрак: карачаевские хычины (200 руб.), чай на горных травах (50 руб.)
  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 М.Н.У.М. (700 руб.)
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 М.Н.У.М. (700 руб.)
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 М.Н.У.М. (400 руб.)
  • При оплате сразу 3 уровней - 1600 руб. на 1 человека
  • Дегустация национальной карачаевской кухни: шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (300 руб.), лагман (300 руб.), глинтвейн, чай на горных травах.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ж
Незабываемая экскурсия на Домбай!!!!! Необыкновенно очаровательная, специалист в своём деле - экскурсовод Людмила. Водителю Роману, тоже низкий поклон: за аккуратный и внимательный стиль вождения! Людмила, на протяжении всей дороги образовывала
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своих путешественников в разных областях, начиная с культуры и традиций и заканчивая уважением к тем, кто рядом с нами! Время с ней пролетело в автобусе быстро и интересно. Что мы чувствовали на Домбае- не передать словами. Пожелаю только каждому, кто приедет на Кавказ побывать хоть раз на этих горах. Пожелание самим организаторам: бронировали выезд через личный кабинет. Приехав в Пятигорск, за день я сама созвонилась по указанному номеру переживая, что оплаты не производили. Сказала торопящаяся куда то девушка, ждите с вами свяжутся. Связались, после ещё нескольких моих звонков - где я не понимаю как можно внести предоплату за 10 минут наличными (просто смс пришло в 17.15, а двоек до 17.30) Да,были и другие способы оплаты. А если бы меня только наличные устроили? И пока мы не сели в автобус, было тревожное состояние ‘ Но благодаря Людмиле и эмоциям после экскурсии, звезду не стану снимать. Но, приехав ещё раз в гости, подумаю заказывать ли так экскурсии)

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С
Была на экскурсии от Ладьи из Пятигорска до Домбая. Организация экскурсии очень понравилась: вовремя начали, ехали в очень комфортном автобусе (типа микроавтобус), не было запахов бензина, отлично работал кондиционер, в
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общем ехать было комфортно. По пути очень интересная экскурсионная программа про Пятигорск и про города по пути, множество легенд народов Кавказа, что делает путь интересным. Даже не знала, что в экскурсии на Домбай окажусь на малой родине Димы Билана) По пути запланированы 2 остановки - одна в кафе с местной кухней, также в сезон останавливаются в сыроварне и проводят бесплатную дегустацию, поят горным чаем. При желании продукцию сыроварни можно приобрести, причем цены довольно демократичные. На самом Домбае хочется отметить особую заботу экскурсовода о туристах: предупреждают о том, как вести себя в случае если в горах станет плохо, также что нужно обязательно потихоньку подниматься, а иначе может быть плохо. В горах дают 4 часа свободного времени, чего достаточно, чтобы насладиться пейзажем, осмотреть горные вершины, пообедать и приобрести сувениры. Экскурсовод порекомендовала 2 кафе, я ходила в одно из них: заведение «у мадины», там все понравилось, единственное долго ждала заказ. Особенно хочется отметить работу экскурсовода Алены: заботится об экскурсантах, с юмором подходит к своей работе, слушать очень интересно. Также помогает по любому вопросу, искренне клиентоориентированный сотрудник. В общем впечатления от поездки у меня очень положительные!

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М
Хорошая экскурсия. Был полный большой автобус. Привезли утром в кафешку в поселке. Там были жареные хычины. Брали с мясом. Нормальные. Погода сначала была без для, но не жаркая. На Домбае
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поднялись на Канатке до самого верха, о третьего уровня. Первый уровень были вагончики на 8 чел. Второй подъем открытие кресла на 4 человека, а третий открытые на 2 чел. Было холодно, сиденья мокрые. На третьем уровне уже понода подпортилась совсем, пошли облака. Буквально немного и все заволокло как молоком. Пошел холодный додь. У нас с собой были толстовки, ветровки сверху,шапка вязаная, а потом еще дождевики из полиэтилена. Это очень помогло. На ногах кроссы. Не хватало перчаток. Руки мерзли от дождя и ветра. Но красота все равно обалденная! Не смотря ни на что, рекомендую посетить гору Домбай. Только одевайтесь тепле послойно, берите шапку, перчатки и закрытую удобную обувь. Обязательно дождевик!!! Он спасет от дождя и ветра.

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Я
С Турагенством ездили на 2 экскурсии. На Эльбрус С Мариной Владимировна. Экскурсия захватывает дух. Очень понравился экскурсовод, много интересного услышала и узнала. А на Домбай ездили с Сергеем Евгеньевичем. Тут
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от нас поклон. Дорога до Домбая была настолько интересная, что спать было некогда. Сергей выдает столько исторических и археологических данных, видно, что ему это интересно самому и всем этим он готов делиться с людьми. С приколами и прибаутками добрались весело. Так Сергей еще и на каждой станции рассказывал факты о тех или иных виднеющихся горах. Просто респект человеку, так любящему свое дело!!!! Кстати хочу отметить еще и водителя, который возил нас на Эльбрус и Домбай, зовут Максим. Ответственный, спокойный и, самое приятное, начитанный человек. Безопасность превыше всего! и Это важно!!

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Г
Мы посетили экскурсии по г. Пятигорск, побывали в Домбае, в окрестностях г. Кисловодск и в самом городе. В ходе экскурсий мы познакомились с достопримечательностями, связанными с именем М. Ю. Лермонтова,
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совершили (восхождение) подъем на канатных дорогах в Домбае, посетили Тебердинский заповедник. В Кисловодске мы побывали у горы Кольцо, на Медовых водопадах, прогулялись по городскому парку и др. мы хотим выразить огромную благодарность туркомпании "Ладья" за прекрасно организованную программу. Особую благодарность выражаем замечательному экскурсоводу Владимиру Новосельцеву, который очень интересно, живо, с юмором вел экскурсии. При этом он проявлял индивидуальный подход к каждому человеку. Ребята были в восторге от увиденного и услышанного!

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Л
Очень понравилась экскурсия! Природа Домбая невероятной красоты, ее однозначно стоит увидеть! Большое спасибо гиду Полине, это настоящий профессонал своего дела! 🥰 Рассказала много интересного и про Ставропольский край, и про
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Карачаево-Черкесскую республику, сразу видно, что гид эрудированый, с удовольствием и интересно готов поделиться своими знаниями с туристами) А также очень внимательно сопровождала группу в течение всей поездки, помогала делать красивые фото) После экскурсии остались только приятные впечатления, обязательно приедем на Домбай ещё😍

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