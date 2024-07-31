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своих путешественников в разных областях, начиная с культуры и традиций и заканчивая уважением к тем, кто рядом с нами! Время с ней пролетело в автобусе быстро и интересно. Что мы чувствовали на Домбае- не передать словами. Пожелаю только каждому, кто приедет на Кавказ побывать хоть раз на этих горах. Пожелание самим организаторам: бронировали выезд через личный кабинет. Приехав в Пятигорск, за день я сама созвонилась по указанному номеру переживая, что оплаты не производили. Сказала торопящаяся куда то девушка, ждите с вами свяжутся. Связались, после ещё нескольких моих звонков - где я не понимаю как можно внести предоплату за 10 минут наличными (просто смс пришло в 17.15, а двоек до 17.30) Да,были и другие способы оплаты. А если бы меня только наличные устроили? И пока мы не сели в автобус, было тревожное состояние ‘ Но благодаря Людмиле и эмоциям после экскурсии, звезду не стану снимать. Но, приехав ещё раз в гости, подумаю заказывать ли так экскурсии)