Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска

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Насладитесь красотой природы Домбая.

На экскурсии вы поднимитесь на канатной дороге до склона горы Мусса-Ачитара, попробуете воду из кристально-чистой реки Улу-Муруджу и, конечно же, узнаете историю этих мест, услышите много нового о быте и традициях местных жителей. А также сделаете невероятные фотографии пейзажей Кавказа.
Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска
Ближайшие даты:
23
окт
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окт
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окт
27
окт
28
окт
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Что вас ожидает:

  • Круговая панорама гор и ледников
  • Древнейшие храмы
  • Гора Мусса-Ачитара
  • Уллу-Муруджу
  • Домбайская поляна
  • Канатные дороги
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Домбай – это открытый музей природы, с уникальной флорой и фауной. Вас навсегда покорит великолепная круговая панорама со множеством вершин и ледников, сияющих при ярком солнце на фоне пихтовых лесов.

В ходе экскурсии Вы:

  • увидите древнейшие храмы в России, озеро Кара-кель,
  • попробуете кристальную воду в реке Улу-Муруджу,
  • подниметесь канатной дорогой на склон горы Мусса-Ачитара,
  • узнаете древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии,
  • почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа.
  • Домбай - это долина, по кругу ограниченная горами. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген (убитый зубр), высота 4047 м. над уровнем моря.
  • Канатные дороги доставят Вас на высоту около 3200 метров на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара. На Домбае действует 5 очередей канатно-кресельных дорог, гондольная и шести-кресельная канатные дороги, маятниковая канатная дорога и сеть бугельно-буксировочных дорог (длиной 200-600 метров).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
  • Услуги профессионального водителя
  • Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами
Что не входит
  • Завтрак: карачаевские хычины (200 руб.), чай на горных травах (50 руб.)
  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н. у. м. (700 руб.)
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н. у. м. (700 руб.)
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н. у. м. (400 руб.)
  • При оплате сразу 3 уровней — 1600 руб. на 1 человека
  • Дегустация национальной карачаевской кухни: шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (300 руб.), лагман (300 руб.), глинтвейн, чай на горных травах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Оплата должна быть произведена не позднее
  • Чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа
  • Бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На весь день
Природа и пейзажи
Выездные

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