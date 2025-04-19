Г Галина Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска Увидели горы необыкновенной красоты, в сопровождении замечательного гида Константина, с благодарностью, Новосибирск

А Анна Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска Прекрасный Домбай! Головокружительный! Интересный гид Дмитрий, мы от него в восторге, интересные факты о крае, о городах, комфортабельный автомобиль, одни положительные впечатления, сильно рекомендую!!!

С Светлана Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска Поездка была прекрасная. Гид- водитель Игорь очень хорош: веселый, эрудированный. Погода на подвела. Всем рекомендую съездить.

В Владимир Из Пятигорска в Домбай: величие гор От всей души Благодарим Гида Олега. За один день мы испытали положительные эмоции как за целый год. Домбай никого не оставит равнодушным. Хотим отметить комфортное вождение и доброжелательность. Посетили даже больше мест, чем планировалось. Огромное Спасибо.

Н Нина Домбай в мини-группе из Пятигорска Экскурсия очень понравилась, прекрасные места! Гид Рома очень интересно рассказывает о истории Кавказа и его обычаях. Также хочется отметить профессионализм гидов Ромы и Тамары, которые, несмотря на стремительно изменившиеся погодные условия довезли нас целыми и невредимыми. Рекомендую!

И Ирина Из Пятигорска в Домбай: величие гор читать дальше боялись, потому что дороги местами непростые. Машина чистая, без посторонних запахов. Показал много красивых мест, интересно рассказал их историю. Легкий и приятный в общении. Большое спасибо Олегу за замечательный день! Всё было отлично. Машину вел идеально, спокойно, без суеты, никого не укачало) очень этого

М Марина Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска Спасибо огромное за такую интересную и познавательная экскурсию!!! Нас сопровождала замечательный экскурсовод Татьяна Ивановна! Очень интересно и грамотно вела рассказ, поездка на Домбай прошла незаметно, под рассказы опытного экскурсовода, водитель Михаил виртуозно вел автобус. Всем рекомендуем эту компанию и экскурсию.

Е Екатерина Домбай в мини-группе из Пятигорска Экскурсия соответствует ожиданиям. Удобно в мини-группе - всё комфортно по времени, не надо никого долго ждать) Гид Денис интересно рассказал про историю Кавказа. Спасибо!)

Ю Юлия Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска Это было потрясающе!! Горы влюбили в себя! Домбай и Карачаево Черкессия прекрасны. Гид Андрей очень понравился, все чётко организовано, комфортно.