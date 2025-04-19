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Мини-группа
до 1 чел.
Домбай и его сокровища: Сырные пещеры, аланский храм в мини-группе
Завораживающее путешествие по сердцу Кавказа: откроем вместе тайны Домбая, его пещер и древних храмов
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
26 апр в 07:00
4512 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Домбай из Пятигорска: горные вершины и древние храмы
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце Кавказа, где природа и история сливаются в единое целое
Начало: Ваш отель
«Важная информация: Забираем от дверей в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки»
Завтра в 07:00
26 апр в 07:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Домбаю
Проведите день в Домбае, наслаждаясь величественными горами и культурным наследием региона
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00ч
Завтра в 07:00
27 апр в 07:00
16 800 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Домбай из Пятигорска: панорамы, легенды и природа Кавказа
Погрузитесь в красоту Домбая и узнайте легенды Карачаево-Черкессии на увлекательной экскурсии из Пятигорска
26 апр в 06:15
27 апр в 06:15
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Завораживающая красота Домбая из Пятигорска
Исследуйте завораживающую красоту Домбая из Пятигорска: горные пейзажи, ледниковые озера и чистейший воздух ждут вас
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: Ежедневно в 7:00
26 апр в 07:00
27 апр в 07:00
22 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Настроение - «В горы»: Домбай из Пятигорска
Погрузитесь в мир горных вершин и водопадов, посетите Сырную пещеру и Сентинский храм. Откройте для себя Тебердинский заповедник и озеро Кара-Кёль
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 06:00
26 апр в 06:00
18 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Домбай из Пятигорска
Откройте для себя красоту Домбая: величественные горы, древние храмы и чистейшие реки. Идеальный маршрут для любителей природы и истории
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 9.00
Завтра в 07:00
26 апр в 07:00
17 500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина19 апреля 2025Увидели горы необыкновенной красоты, в сопровождении замечательного гида Константина, с благодарностью, Новосибирск
- ААнна30 марта 2025Прекрасный Домбай! Головокружительный! Интересный гид Дмитрий, мы от него в восторге, интересные факты о крае, о городах, комфортабельный автомобиль, одни положительные впечатления, сильно рекомендую!!!
- ССветлана19 марта 2025Поездка была прекрасная. Гид- водитель Игорь очень хорош: веселый, эрудированный. Погода на подвела. Всем рекомендую съездить.
- ВВладимир15 марта 2025От всей души Благодарим Гида Олега. За один день мы испытали положительные эмоции как за целый год. Домбай никого не оставит равнодушным. Хотим отметить комфортное вождение и доброжелательность. Посетили даже больше мест, чем планировалось. Огромное Спасибо.
- ННина14 декабря 2024Экскурсия очень понравилась, прекрасные места! Гид Рома очень интересно рассказывает о истории Кавказа и его обычаях. Также хочется отметить профессионализм гидов Ромы и Тамары, которые, несмотря на стремительно изменившиеся погодные условия довезли нас целыми и невредимыми. Рекомендую!
- ИИрина4 декабря 2024Большое спасибо Олегу за замечательный день! Всё было отлично. Машину вел идеально, спокойно, без суеты, никого не укачало) очень этого
- ММарина18 ноября 2024Спасибо огромное за такую интересную и познавательная экскурсию!!! Нас сопровождала замечательный экскурсовод Татьяна Ивановна! Очень интересно и грамотно вела рассказ, поездка на Домбай прошла незаметно, под рассказы опытного экскурсовода, водитель Михаил виртуозно вел автобус. Всем рекомендуем эту компанию и экскурсию.
- ЕЕкатерина15 ноября 2024Экскурсия соответствует ожиданиям. Удобно в мини-группе - всё комфортно по времени, не надо никого долго ждать) Гид Денис интересно рассказал про историю Кавказа. Спасибо!)
- ЮЮлия13 ноября 2024Это было потрясающе!! Горы влюбили в себя! Домбай и Карачаево Черкессия прекрасны. Гид Андрей очень понравился, все чётко организовано, комфортно.
- ККоролькова25 октября 2024Домбай прекрасен!!! Наш гид Александр дал массу информации по маршруту, все было интересно и познавательно, да и сам Александр такой интересный человек! А уж виды на Домбае - нет слов! СПАСИБО организаторам и Александру!)))
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