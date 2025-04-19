Экскурсии в Пятигорск из Домбая

Найдено 7 экскурсий в категории «Пятигорск» в Домбае, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
На микроавтобусе
12 часов
180 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Домбай и его сокровища: Сырные пещеры, аланский храм в мини-группе
Завораживающее путешествие по сердцу Кавказа: откроем вместе тайны Домбая, его пещер и древних храмов
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
26 апр в 07:00
4512 ₽ за человека
Домбай в мини-группе из Пятигорска
На микроавтобусе
11 часов
91 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Домбай из Пятигорска: горные вершины и древние храмы
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце Кавказа, где природа и история сливаются в единое целое
Начало: Ваш отель
«Важная информация: Забираем от дверей в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки»
Завтра в 07:00
26 апр в 07:00
3700 ₽ за человека
Из Пятигорска в Домбай: величие гор
12 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Домбаю
Проведите день в Домбае, наслаждаясь величественными горами и культурным наследием региона
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00ч
Завтра в 07:00
27 апр в 07:00
16 800 ₽ за экскурсию
Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска
На автобусе
12 часов
79 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Домбай из Пятигорска: панорамы, легенды и природа Кавказа
Погрузитесь в красоту Домбая и узнайте легенды Карачаево-Черкессии на увлекательной экскурсии из Пятигорска
26 апр в 06:15
27 апр в 06:15
2500 ₽ за человека
Завораживающая красота Домбая из Пятигорска
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Завораживающая красота Домбая из Пятигорска
Исследуйте завораживающую красоту Домбая из Пятигорска: горные пейзажи, ледниковые озера и чистейший воздух ждут вас
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: Ежедневно в 7:00
26 апр в 07:00
27 апр в 07:00
22 000 ₽ за экскурсию
Настроение - «В горы»: Домбай из Пятигорска
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Настроение - «В горы»: Домбай из Пятигорска
Погрузитесь в мир горных вершин и водопадов, посетите Сырную пещеру и Сентинский храм. Откройте для себя Тебердинский заповедник и озеро Кара-Кёль
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 06:00
26 апр в 06:00
18 000 ₽ за экскурсию
Путешествие в Домбай из Пятигорска
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Домбай из Пятигорска
Откройте для себя красоту Домбая: величественные горы, древние храмы и чистейшие реки. Идеальный маршрут для любителей природы и истории
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 9.00
Завтра в 07:00
26 апр в 07:00
17 500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    19 апреля 2025
    Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
    Увидели горы необыкновенной красоты, в сопровождении замечательного гида Константина, с благодарностью, Новосибирск
  • А
    Анна
    30 марта 2025
    Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
    Прекрасный Домбай! Головокружительный! Интересный гид Дмитрий, мы от него в восторге, интересные факты о крае, о городах, комфортабельный автомобиль, одни положительные впечатления, сильно рекомендую!!!
  • С
    Светлана
    19 марта 2025
    Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
    Поездка была прекрасная. Гид- водитель Игорь очень хорош: веселый, эрудированный. Погода на подвела. Всем рекомендую съездить.
  • В
    Владимир
    15 марта 2025
    Из Пятигорска в Домбай: величие гор
    От всей души Благодарим Гида Олега. За один день мы испытали положительные эмоции как за целый год. Домбай никого не оставит равнодушным. Хотим отметить комфортное вождение и доброжелательность. Посетили даже больше мест, чем планировалось. Огромное Спасибо.
  • Н
    Нина
    14 декабря 2024
    Домбай в мини-группе из Пятигорска
    Экскурсия очень понравилась, прекрасные места! Гид Рома очень интересно рассказывает о истории Кавказа и его обычаях. Также хочется отметить профессионализм гидов Ромы и Тамары, которые, несмотря на стремительно изменившиеся погодные условия довезли нас целыми и невредимыми. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    4 декабря 2024
    Из Пятигорска в Домбай: величие гор
    Большое спасибо Олегу за замечательный день! Всё было отлично. Машину вел идеально, спокойно, без суеты, никого не укачало) очень этого
    читать дальше

    боялись, потому что дороги местами непростые. Машина чистая, без посторонних запахов. Показал много красивых мест, интересно рассказал их историю. Легкий и приятный в общении.

  • М
    Марина
    18 ноября 2024
    Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска
    Спасибо огромное за такую интересную и познавательная экскурсию!!! Нас сопровождала замечательный экскурсовод Татьяна Ивановна! Очень интересно и грамотно вела рассказ, поездка на Домбай прошла незаметно, под рассказы опытного экскурсовода, водитель Михаил виртуозно вел автобус. Всем рекомендуем эту компанию и экскурсию.
  • Е
    Екатерина
    15 ноября 2024
    Домбай в мини-группе из Пятигорска
    Экскурсия соответствует ожиданиям. Удобно в мини-группе - всё комфортно по времени, не надо никого долго ждать) Гид Денис интересно рассказал про историю Кавказа. Спасибо!)
  • Ю
    Юлия
    13 ноября 2024
    Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска
    Это было потрясающе!! Горы влюбили в себя! Домбай и Карачаево Черкессия прекрасны. Гид Андрей очень понравился, все чётко организовано, комфортно.
  • К
    Королькова
    25 октября 2024
    Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска
    Домбай прекрасен!!! Наш гид Александр дал массу информации по маршруту, все было интересно и познавательно, да и сам Александр такой интересный человек! А уж виды на Домбае - нет слов! СПАСИБО организаторам и Александру!)))

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Пятигорск»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Домбае
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
  2. Домбай в мини-группе из Пятигорска
  3. Из Пятигорска в Домбай: величие гор
  4. Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска
  5. Завораживающая красота Домбая из Пятигорска
Какие места ещё посмотреть в Домбае
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Сентинский храм
  2. Уллу-Муруджу
  3. Гора Мусса-Ачитара
  4. Тебердинский заповедник
  5. Алибекский водопад
  6. Эльбрус
  7. Ущелье Гоначхир
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в апреле 2025
Сейчас в Домбае в категории "Пятигорск" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2500 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 362 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Домбае на 2025 год по теме «Пятигорск», 362 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь